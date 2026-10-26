La tempête Austen a provoqué d'importants dégâts en Normandie et en Bretagne lors de son passage, vendredi 23 et samedi 24 octobre. Des milliers de foyers privés d'électricité, des toitures arrachées, des routes barrées… Parmi les bâtiments touchés, les édifices religieux n'ont pas été épargnés, certaines églises ayant subi des dommages importants.

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Des toitures éventrées, des routes barrées et plus de 19.000 foyers encore privés d'électricité, notamment en Bretagne et en Normandie, selon les données d'Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Ce lundi 26 octobre, les conséquences des violentes rafales de vent et des fortes pluies provoquées par la tempête Austen, qui a balayé la Bretagne et la Normandie vendredi 23 et samedi 24 octobre, se font encore ressentir. Et comme de nombreux bâtiments, les édifices religieux n'ont pas été épargnés.

Clochers fragilisés, toitures arrachées…

Les tuiles et la charpente de l'église Saint-Julien d'Urville-Bocage, une commune située dans le département de la Manche, dans le nord-est du Cotentin, n'ont pas résisté aux rafales de la tempête Austen, vendredi 23 octobre. Quelque 80 mètres carrés de toiture se sont écrasés sur les tombes du cimetière situé en contrebas de l'édifice.

Plus à l'ouest, en Bretagne, l'église Notre-Dame de Bodilis, située dans le nord du Finistère, a également subi quelques dommages, nécessitant une intervention d'urgence. D'un côté, la flèche du clocher a souffert et le coq, situé à son sommet, menaçait de se décrocher. De l'autre, un vitrail a été brisé, créant une ouverture par laquelle le vent pouvait s'engouffrer et risquait de déstabiliser les autres vitraux. Pour parer au plus urgent, les lieux ont rapidement été sécurisés. "Nous avons fait intervenir un alpiniste cordiste pour retirer le coq endommagé et refixer temporairement le paratonnerre, parce qu'il y avait un problème de sécurité, notamment à l'approche de la Toussaint, car de nombreuses personnes viennent entretenir leurs tombes", explique à Aleteia Guy Guéguen, le maire de Bodilis. L'ouverture dans le vitrail, d'environ 1 mètre sur 1,20 mètre, a également été obturée. Un couvreur a procédé à une première vérification des toitures depuis le sol et une intervention préventive sera programmée pour remplacer quelques ardoises manquantes, relevant de l'entretien courant. "Notre église est la fierté de notre commune. Elle est classée aux Bâtiments de France et il y a un projet de reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO avec le département. On se doit, encore plus, d'être réactifs quand il y a des travaux à faire. C'est un patrimoine exceptionnel !", ajoute l'élu.

Mairie de Bodilis

Plus au sud-est, dans le Morbihan, l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc, située à Bréhan, porte également les marques de la tempête. "Cette nuit, une partie du toit de la tour du porche de l'église a été emportée", a indiqué l'abbaye dans un communiqué publié sur Facebook vendredi 23 octobre. La zone a rapidement été sécurisée et l'église a pu rester accessible à celles et ceux qui souhaitaient participer aux offices de la communauté. "Au-delà des dégâts qui touchent notre abbaye, nos pensées et notre prière rejoignent toutes les victimes de cette tempête. Nous portons aussi dans la prière les personnes mobilisées pour leur venir en aide. "Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse" (Ps. 45)", a ajouté l'abbaye.

Toujours dans le Morbihan, mais cette fois au large de la côte sud de la Bretagne, sur l'île d'Hoëdic, c'est la croix qui surmonte l'église Notre-Dame-la-Blanche qui a plié sous les rafales de vent. Des pointes à 130 km/h ont été relevées au niveau du phare des Cardinaux, situé au sud-est de l'île. Dans les Hauts-de-France, la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, dans l'Oise, a également connu quelques frayeurs vendredi 23 octobre. La grande bâche de protection installée au-dessus du chantier de restauration, qui concerne principalement les charpentes et les couvertures de la croisée du transept ainsi que celles de l'unique travée de la nef, n'a pas résisté aux fortes rafales de vent et a été partiellement arrachée. L'édifice, qui avait déjà connu une situation similaire en avril 2024, lors de la tempête Renata, a rapidement fait l'objet d'une intervention.