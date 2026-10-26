Sortir de la folie émeutière en regardant ce qui est beau

Comment échapper au désordre de la violence qui engendre lassitude et désespoir ou à l’inverse une vaine agitation ? En regardant ce qui est beau autour de nous, conseille notre chroniqueur Jean-Étienne Rime : même dans les petites choses, le beau élève et montre la voie du bien.

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Cette semaine j’ai envie de prendre l’air, de ne regarder que ce qui est beau, ce qui élève. Nous sommes abreuvés de mots terribles, angoissants : émeutes, violence, agressions, incendies, casse, folie émeutière et tant d’autres. Les uns sont terrifiés, d’autres désolés, d’autres encore atterrés devant leur outil de travail dévasté. Ce sont des réalités, de tristes réalités, alors quelques instants, prenons le temps de relativiser un peu et regarder ce qui est beau.

Des voies différentes

Dans cet épisode consternant, on peut avoir la tentation de se replier sur soi-même ou se défouler dans les discussions, prendre un parti ou lutter d’un côté ou de l’autre. Est-ce efficace ? Probablement pas et ce n’est de toute façon pas satisfaisant. Nous pouvons aussi prendre des voies différentes qui, elles, peuvent se montrer beaucoup plus actives et heureuses. La première, c’est la prière. Un rappel peut être un peu systématique mais il vient du Saint-Père qui nous invite à réciter le rosaire pour la paix ; il vient aussi de Notre-Dame de Fatima, de Pontmain, de l’Île-Bouchard, de Kibeho au Rwanda. Peut-être que notre prière ne sera pas l’amorce des armistices, elle sera paix intérieure pour nous-mêmes et paix pour cet inconnu ou cet ami qui est dans nos cœurs.

C’est bien de prier, c’est essentiel et cela n’empêche pas d’agir dans ce monde qui est le nôtre pour dépasser les souffrances et angoisses, et regarder ce qui est beau. Or notre attention est facilement détournée. Ce qui est beau n’est pas ce qui nous est proposé comme beau par les publicités, les réseaux sociaux et les tendances et tentations des modes.

Le beau donne la voie

Observons ce qui mène notre société occidentale aujourd’hui. Une recherche d’un bonheur quelque peu faussée par la volonté d’une jouissance instantanée, d’une consommation de biens et de services immédiats. Ce n’est qu’un faux bonheur, une petite joie ponctuelle mais pas une vraie satisfaction de l’être. Nous restons encore loin de cet état de sérénité auquel nous pouvons légitimement aspirer.

«Nous sommes en attente du salut et dans ce sens le beau, le bon nous donne la voie.»

La recherche du bonheur est réduite à une notion aujourd’hui matérialiste alors que jadis, les premiers chrétiens comme beaucoup d’autres croyants d’autres civilisations, d’autres religions, n’étaient pas en quête du bonheur mais vivaient pour être sauvés. Que cherchons nous sur cette terre ? Est-ce des petits moments de joie dans une vie difficile et qui le sera probablement demain, ou est-ce que nous voulons, au terme de notre pèlerinage sur la terre, être sauvés et entrer dans la vie éternelle ? Nous sommes en attente du salut et dans ce sens le beau, le bon nous donne la voie.

Des centaines d’exemples très concrets

Ce qui est beau est ce qui élève et nous avons des centaines d’exemples très concrets dans la vie de tous les jours, ces belles actions qui n’intéressent peu les réseaux sociaux ou les médias de masse : la vie d’une association, la solidarité des agriculteurs, l’aide au travail des enfants dans les quartiers, la recherche médicale, le soin apporté aux personnes d’un grand âge. Des exemples comme ceux-ci, il y en a des milliers. Cette générosité, cet amour du proche est à côté de nous et c’est beau. Il faut contempler ce qui est beau comme spectateur et comme acteur motivé.

« Décillons nos yeux, observons, prenons notre part du beau...»