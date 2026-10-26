Face à la colère des lycéens et des étudiants, le gouvernement prévoit de réformer Parcoursup dès 2027 avant de remplacer la plateforme en 2028. Il a annoncé également ce 26 octobre une revalorisation des bourses étudiantes, 15.000 places supplémentaires dans l’enseignement supérieur et plusieurs mesures pour améliorer les conditions d’études.

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Le gouvernement prévoit le remplacement de Parcoursup en deux temps, cette année et l'année scolaire prochaine, pour tenter de calmer la colère des lycéens et des étudiants, ainsi qu'une augmentation des bourses étudiantes, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale, confirmant une information du Parisien.

La plateforme d'orientation post-bac, au cœur des revendications du mouvement lycéen, devrait être réformée dès 2027 et remplacée pour 2028, a dévoilé Le Parisien à la mi-journée alors que le ministre de l'Éducation Édouard Geffray et celui de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste doivent rendre publiques des annonces "concrètes" à 17H30 lors d'une conférence de presse.

"Pour la campagne 2027, Parcoursup restera en place (...) mais des changements sont prévus", avec des refus qui devront être justifiés par les formations du supérieur et des critères de sélection plus transparents, indique le quotidien. "Pour la saison 2028, un nouveau système, dont le nom reste à trouver, doit le remplacer", poursuit le quotidien qui précise qu'un groupe de travail sur le sujet sera prochainement lancé. Un débat sans vote sur "l'avenir du processus d'orientation" des lycéens se tiendra par ailleurs mercredi à 17H00 à l'Assemblée nationale à la demande du gouvernement.

"On ne peut pas changer les procédures pour cette année et les lycéens qui sont en terminale actuellement, donc ils vont faire quelques changements, avec une clarté pour les algorithmes locaux et pour la sélection dans chaque école, et après, ils vont lancer un chantier pour l'année prochaine", ont déclaré au même moment à la presse Anna Baldy (@grandebavardeuse) et Mathilde Fouqué (@mathildestudy), deux influenceuses dans le domaine de l'éducation reçues lundi midi par le Premier ministre Sébastien Lecornu avant les organisations de jeunesse.

28 lycéens par classe dans les établissements défavorisés

Le gouvernement prévoit également la création de 15.000 places supplémentaires dans l'enseignement supérieur ainsi que l'indexation à l'inflation de la bourse étudiante. Une source au sein de l'exécutif indique à l'AFP que sur ce dernier point, l'indexation sur l'inflation sera accompagnée d'une refonte du barème pour rattraper les étudiants qui sont devenus non-boursiers pour un coût de plus d'une centaine de millions d'euros. L'augmentation du nombre de places dans l'enseignement supérieur concernerait plutôt les filières courtes (BTS et DUT notamment) et de santé, selon cette source.