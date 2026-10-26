L’automne est là avec sa pluie et ses températures fraîches. L'occasion de ranger son dressing et de remiser les vêtements d’été. Et pourquoi ne pas en profiter pour faire du tri et aérer les pièces et son esprit ? Une experte du rangement donne ses astuces en quatre étapes.

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Après une longue arrière-saison et un mois de septembre encore estival, l’automne est bel et bien là et les vacances de la Toussaint s’annoncent fraîches et pluvieuses. L'occasion de ressortir les manteaux, écharpes et autres pièces du dressing d'hiver. Et pourquoi ne pas en profiter pour faire un tri dans sa maison ? Mère de famille nombreuse, Ségolène de Portzamparc est devenue “home organiser” et accompagne particuliers et professionnels à faire le tri dans leurs affaires afin d'offrir des espaces de vie apaisés où tout a sa place. Un métier qui répond à de plus en plus de demandes. Ségolène a ainsi rejoint le réseau ByPauline qui accompagne des clients dans toute la France. Avec des membres de ce réseau, Ségolène participe également à l'émission de télévision “Detox ta maison” diffusée sur les chaînes du groupe TF1, dans laquelle une famille débordée par le bazar voit son quotidien changer en sept jours, convaincue du trop-plein de la société de consommation. Interrogée par Aleteia, Ségolène donne quelques conseils pour bien organiser sa maison tout en rappelant que la maison, notamment pour une famille nombreuse, n’est pas "un compte Instagram", et qu’il est normal qu’elle soit vivante.

1 Désencombrer

Changement de saison oblige, le vestiaire de toute la famille doit être revu. On range les affaires d’été et on ressort celles d’hiver. "C’est une très bonne occasion de se désencombrer et de se poser des questions simples : "cette jolie robe de ma fille de 8 ans lui ira-t-elle l’été prochain ?" "Dix pantalons d’hiver pour mon fils, est-ce nécessaire alors que même s’il se change chaque jour, sept lui suffiront bien pour la semaine, entre deux machines?" C’est avec ces questions que j’amène mes clients à revoir le dressing de toute la famille. Si les placards débordent, cela prouve qu’il y a trop et bien au-delà du nécessaire. Et si on veut inviter les enfants à participer aussi au rangement, il faut donc faciliter la tâche avec des placards plus aérés et plus faciles à ouvrir et à fermer."

– Shutterstock

Une fois le tri des vêtements fait, il est bon de prévoir trois sacs : à garder, à donner (ou vendre), à jeter. "On garde ce qu’on a envie de retrouver et remettre l’année prochaine, pas potentiellement dans 10 ans car les vêtements s'abîment, même dans une caisse. On jette d’office ce qui est trop abîmé pour être donné. Et ce qu’on donne, on le fait dans la foulée, le jour même ou les suivants, pour ne pas encombrer un autre placard ou le couloir de l’entrée". "Et attention, si on donne à une sœur ou une amie pour ses enfants, on s’assure qu’elle en a vraiment besoin, l’idée n’est pas d’encombrer son placard à elle !" Et pour se motiver, garder à l’esprit qu’avoir moins d’affaires, c’est moins de gestion et plus de facilité, par exemple pour faire la valise des enfants qui partent en vacances.

2 Trier

Une fois le désencombrement fait, on trie en trouvant la bonne place pour chaque chose : les jeux avec les jeux, les chaussettes avec les chaussettes, etc. "Encore du bon sens, mais à travers les familles que j’accompagne et qui se sont laissées déborder, je réalise qu’il y a souvent un défaut de transmission, au-delà du manque de temps dans nos sociétés contemporaines", constate la spécialiste. "Apprendre à ses enfants à ranger les choses au bon endroit, c'est donc un service à leur rendre et cela doit faire partie de l’éducation à donner".

"L’exemple le plus classique, ce sont les jeux de société. Combien sont mal rangés, incomplets et donc inutilisables, avec des pièces et des cartes qui se retrouvent dans toute la maison ? Je conseille donc dans un premier temps, de trier pour essayer de retrouver toutes les pièces et s’assurer que le jeu est complet. Ensuite ne pas mettre les jeux de société dans les chambres d'enfants mais dans la pièce familiale, où ils peuvent facilement accéder pour en prendre un, mais doivent le ranger avant d’en prendre un autre. Une organisation à mettre en place au départ mais qui changera la vie familiale pour la suite ! Et si la boîte est incomplète, on ne la garde pas, on jette !"

3 Catégoriser

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On a allégé les placards, on a trié les jeux, reste à bien catégoriser les différents objets pour que chacun ait sa place. Il faut alors prendre le temps de réfléchir au fonctionnement de son enfant pour savoir comment lui faciliter la vie, pour ses jeux comme pour le rangement. "Par exemple, pour les Lego, on peut catégoriser avec des boîtes par couleurs des pièces, pour les poupées, un grand bac avec tous les habits et accessoires, ou pour les Playmobil une caisse personnages, une caisse animaux, etc. Toutes les idées sont bonnes, il faut juste trouver celle qui va fonctionner pour chacun. Et on montre l'exemple c’est encore mieux. "Va ranger ta chambre, qui n’a pas entendu ou dit cette phrase?" Et si on mettait un chronomètre de 5 minutes, avec de la musique, pour accompagner son enfant dans le rangement ensemble ? L'occasion de montrer l'exemple et de donner le bon pli."

4 Organiser

"Quand chaque chose est à sa bonne place, on sait où la trouver, où la ranger, et ça change tout". Après des dizaines d'accompagnement, Ségolène le confirme, une maison bien organisée est synonyme de bonne harmonie familiale. "Plus de crise le matin car on ne retrouve pas son écharpe ou sa chaussette". Des espaces plus aérés, mieux rangés c’est agréable pour les yeux mais c’est aussi un gain de temps. "Par exemple, si on enlève des bibelots inutiles, c'est moins de temps pour faire la poussière". "J’encourage aussi mes clients à trouver un temps dans la journée où ils coupent tout et se concentrent sur les tâches ménagères. Cela peut être 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Ou 30 minutes dans la journée, peu importe, un moment où on s’y consacre entièrement, et qui permet ensuite de ne plus y penser dans la journée. Il faut des rythmes, qui deviennent un réflexe, et cela va alléger la charge mentale."

Désencombrer, trier, catégoriser et organiser, quatre mots qui semblent simples à mettre en œuvre et qui pourtant peuvent changer bien des choses pour simplifier la vie de famille et se libérer du temps pour faire autre chose. "Si ces conseils sont de bon sens, on constate qu’ils ne sont pas toujours mis en place et quand nous apportons par notre travail ce déclic, on voit la vie de certaines personnes transformées, j’ai même des clients qui ont perdu leurs petits kilos en trop, ayant remis de l’ordre dans tout !"