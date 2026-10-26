Les médecins qui suivent Léon XIV ont confirmé ce 26 octobre que le Pape était apte à voyager en Amérique du Sud du 6 au 17 novembre.

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"Aucune contre-indication n’est constatée qui empêcherait d’entreprendre le prochain voyage apostolique [de Léon XIV] en Amérique latine", affirme le Saint-Siège dans un communiqué publié ce 26 octobre 2026. Près de deux semaines après l’opération du Pape pour une tumeur au poumon, les médecins qui le suivent confirment qu’il est apte à effectuer cette longue tournée en Uruguay, en Argentine et au Pérou, prévue du 6 au 17 novembre prochain et qui se déroulera "conformément au programme précédemment publié".

Dans le communiqué publié ce lundi soir, le Bureau de presse du Saint-Siège confirme le bon rétablissement du Pape et assure qu’"aucun traitement oncologique supplémentaire n’est nécessaire". Depuis son retour au Vatican le 17 octobre dernier, Léon XIV "a progressivement repris ses activités, en adaptant son programme quotidien en accord avec les médecins afin de donner la priorité à sa convalescence", honorant ses rendez-vous et engagements publics importants tout en s’accordant "des moments de repos adéquats".

«Je suis heureux de pouvoir retourner sur ce continent où j’ai vécu tant de moments de ma vie.»

Son ‘ministre de la santé’, le docteur Luigi Carbone, affirme dans le communiqué que les derniers examens médicaux confirment la "bonne santé" et l’"état clinique favorable" de son patient. Dès lors, selon lui, "compte tenu du tableau clinique actuel, des examens d’imagerie et des analyses de laboratoire effectués, aucune contre-indication n’est constatée qui empêcherait d’entreprendre le prochain voyage apostolique en Amérique latine comme prévu".