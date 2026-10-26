Le projet le plus fou du Puy du Fou ?

Le Puy du Fou doit dévoiler fin mai son nouveau spectacle "Le rêve de Louis XIV". Un spectacle qui promet d’être flamboyant, mêlant Histoire et romance, et servi par une technologie de pointe totalement inédite dans le parc vendéen.

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"C’est sans doute le spectacle le plus ambitieux que nous ayons créé", affirme Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou, scénariste et metteur en scène du spectacle. Le Puy du Fou y pensait depuis des années mais attendait d’être "prêt" pour s’emparer de cette figure majeure de l’Histoire de France qu’est Louis XIV, le Roi Soleil. "Nous attendions d'être prêts, c’est-à-dire d'avoir l'expérience et le savoir-faire artistique et technique sous-jacent pour pouvoir créer un spectacle à la mesure de Louis XIV", confie à Aleteia Nicolas de Villiers. Depuis quatre ans, les équipes travaillent à la mise en scène d’un nouveau spectacle intitulé Le rêve de Louis XIV, qui plonge le spectateur dans le Grand Siècle, tout en s’appuyant sur des technologies de pointe qui repoussent de manière inédite les limites du spectacle vivant. Il sera dévoilé un peu plus tôt que prévu, fin mai 2027, et aura lieu dans un nouveau bâtiment abritant un petit théâtre construit spécifiquement pour le spectacle et baptisé "Le Palais royal".

Louis XIV, l’inventeur de l’art de vivre à la française

Roi bâtisseur, roi guerrier, roi protecteur des arts… Quel aspect de Louis XIV le Puy du Fou met-il en scène ? Le parc vendéen a choisi de mettre en lumière le roi qui a inventé l'art de vivre à la française. "L'art de vivre, c'est cette idée que chaque geste du quotidien peut devenir un petit chef-d'œuvre. Et Louis XIV a mis tout au long de son règne un soin particulier à faire de chaque geste quotidien une œuvre d’art", souligne Nicolas de Villiers. "Au temps de Louis XIV, l’habit devient un costume, la nourriture devient une gastronomie, la marche devient une danse, et... le langage devient un poème."

Le Rêve de Louis XIV Puy du Fou

Raison pour laquelle l’alexandrin s’est rapidement imposé pour écrire l’intégralité du spectacle d'une durée de 35 minutes. "C'est la France qui a inventé l'alexandrin et en écrivant le spectacle en alexandrins, j’ai mesuré combien notre langue est vraiment faite pour l'alexandrin et combien l'alexandrin est fait pour notre langue", assure le scénariste.

Un voyage en trois dimensions

Les moyens technologiques mis en œuvre pour ce spectacle en font une réalisation totalement inédite, pour un investissement de 33 millions d’euros. Le Puy du Fou a imaginé une scène "infinie", mêlant spectacle vivant et images virtuelles. Ainsi, les décors réels sont prolongés par 800 m2 d’écrans, de telle sorte que l’œil du spectateur ne pourra pas distinguer le réel du virtuel. "Ces moyens technologiques tout à fait nouveaux permettent un voyage en trois dimensions, qui donne le sentiment aux spectateurs d'avancer, de déambuler, de tourner à l'intérieur d'un décor", explique Nicolas de Villiers. Aux écrans s’ajoutent 40 décors monumentaux, déplacés par une quarantaine de robots intelligents conçus sur mesure, qui suivent une chorégraphie au millimètre près.

Le Rêve de Louis XIV Puy du Fou

Si ce concept de mise en scène est tout à fait nouveau, le Puy du Fou a toujours fait appel à la technologie pour sublimer ses spectacles. "Nous sommes très friands de nouvelles technologies qui émergent parce que nous aimons passionnément les détourner pour les mettre au service des illusions nécessaires à nos mises en scène. Car les illusions sont les portes ouvertes sur les rêves que nous proposons. C’est grâce à cette technologie que le spectacle devient, comme le disait Louis XIV, l'art de la surprise", affirme le président du parc vendéen.

Romance ou fait historique ?