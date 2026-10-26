Ethan Oliel : « La réalité a plus d’imagination que nous »

Et si le véritable courage n’était pas de rêver mais d’oser se confronter au réel ? Dans "Le Garçon Nuage", son premier seul-en-scène, Ethan Oliel invite à prendre de la hauteur pour mieux interroger le rapport au monde. Entre l’imaginaire comme refuge et la peur de se confronter au réel, le comédien de 30 ans explore les paradoxes du rêve : une formidable liberté, à condition de ne pas en faire une prison. Entretien.

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Et si le plus grand courage du rêveur était finalement de redescendre sur terre ? Récompensé par le Molière de la révélation masculine en 2024 pour son interprétation de Neil Perry dans Le Cercle des poètes disparus, Ethan Oliel cultive un amour profond des mots, du théâtre et des questionnements existentiels. Comédien et auteur, il présente à La Scala, à Paris, jusqu’au 3 janvier 2027, son premier seul-en-scène, Le Garçon Nuage. Il y raconte l’histoire d’un jeune homme en décalage avec son époque et le monde qui l’entoure, préférant se réfugier sur son nuage pour échapper à une réalité qu’il trouve oppressante. À travers ce personnage, Ethan Oliel explore la frontière fragile entre le refuge de l’imaginaire et la nécessité de se confronter au réel. Entre quête de soi, peur de l’échec, amour, doute et spiritualité, il interroge ce qui pousse à rêver, mais surtout ce qui donne le courage d’agir et de quitter le refuge de l’imaginaire. Aleteia est parti à la rencontre de ce comédien de 30 ans qui fait dialoguer poésie et philosophie, porté par une conviction : la réalité a parfois plus d’imagination que nous.

Aleteia : Comment le théâtre est-il arrivé dans votre vie ?

Ethan Oliel : Un peu par hasard. J’ai toujours senti que quelque chose rugissait en moi, quelque chose qui cherchait à exister artistiquement. Pourtant, je n’avais pas particulièrement de penchant pour la littérature. Je voulais devenir journaliste sportif. C’est ma mère qui m’a suggéré d’essayer le théâtre. À 19 ans, j’ai donc suivi un stage de cinéma au Cours Florent, avant d’intégrer le cursus général de théâtre en première année. Et là, je suis tombé irrémédiablement amoureux des textes.

Justement, parlons des textes. Vous n’êtes pas seulement comédien, vous êtes aussi auteur. Ce qui frappe dans votre écriture, c’est votre maîtrise de la langue et votre goût pour les jeux de mots : vous passez avec aisance de la prose aux alexandrins, puis aux vers libres. D’où vous vient cette passion pour la langue de Molière ?

J’ai toujours aimé retranscrire, gribouiller dans mon coin. J’éprouvais le besoin de me faire le témoin rigoureux de ce qui se passait en moi, notamment lorsque je ne parvenais pas à démêler ce que j’avais dans la tête ou dans le cœur. J’aime aussi soliloquer. J’aimais me promener et tenter d’explorer, par la parole, ce qui se passait en moi. Car c’est aussi à cela que sert la parole : à approcher, du mieux que l’on peut, ce qui nous traverse intérieurement. C’est souvent maladroit, parfois trébuchant, mais, au fur et à mesure, on parvient à dénouer quelques nœuds. Je m’inspire de nombreux auteurs. J’aime beaucoup Nietzsche, Hermann Hesse, mais aussi les grands dramaturges, bien sûr, comme Rostand, Molière, Corneille ou Racine. Sans oublier Shakespeare, Tchekhov, que je trouve formidable, et évidemment Victor Hugo. Et puis Alfred de Musset, qui, lorsqu’il s’agit de parler d’amour, reste incontournable.

Vous avez reçu le Molière de la révélation masculine pour votre interprétation de Neil Perry dans Le Cercle des poètes disparus. Qu’est-ce que cette récompense a changé pour vous, au-delà de la reconnaissance qu’elle représente ?

Récemment, j’ai installé ce Molière dans ma chambre, alors qu’il se trouvait jusqu’ici sur une étagère chez mes parents. J’avais besoin de l’avoir sous les yeux. Je crois qu’on me l’a remis, mais que je ne l’ai jamais vraiment reçu. J’entretiens un rapport assez ambigu avec ce prix. Deux ans après, je ne suis toujours pas complètement redescendu. C’est la concrétisation matérielle d’une aventure qui était déjà sublime en elle-même. Qu’un prix vienne ainsi récompenser un instant, c’est assez perturbant, d’autant plus que petit, je n’avais jamais rien gagné. Je crois qu’il me reste encore à trouver la juste manière de me positionner par rapport à cette récompense. Je n’y suis pas encore tout à fait parvenu.

Thomas SAMSON / AFP

Cette quête intérieure semble également traverser Le Garçon Nuage, un spectacle qui interroge notamment la peur du devenir. Votre personnage choisit d’ailleurs de s’isoler sur un nuage. Fuir le monde et ses contraintes peut-il aider à mieux se retrouver, ou faut-il, au contraire, se confronter au réel pour véritablement partir à la rencontre de soi-même ?

Je pense que tout est une question de dosage. Si l’on considère qu’il y a, d’un côté, le réel et, de l’autre, l’imagination, le problème du rêveur, c’est qu’il ne fait que tremper les pieds dans la réalité avant de remonter aussitôt dans son imaginaire pour tenter d’analyser ce qu’il a cru y voir. Finalement, il n’est jamais en communion totale avec le réel. Je crois qu’il faut inverser ce rapport, c'est-à-dire habiter pleinement la réalité et s’autoriser, de temps à autre, des moments en marge, des instants de retrait pour prendre du recul. Or, le problème du rêveur, c’est qu’il finit par s’enliser dans son rêve. Il y demeure parce que c’est confortable. C’est un piège dans lequel je suis tombé pendant des années et dans lequel il m’arrive encore de retomber. On devient alors prince de l’imaginaire.

Mais où se situe la frontière entre la liberté de rêver et le risque de s’enfermer dans son propre imaginaire ?

Ce n’est pas un problème, tant qu’on ne devient pas un tyran de ses propres certitudes car à force de s’extraire du monde, on risque de développer une vision très dogmatique de la réalité, à laquelle peuvent se mêler de l’aigreur, de la rancune ou du ressentiment. Tout ce que Nietzsche nous invite justement à éviter lorsqu’il critique les « arrière-mondes », cette tentation de fuir l’immanence, de se détourner du réel. C’est là, je crois, le véritable danger du rêveur. À force de se définir par le rêve, de considérer que tout ce qui relève de la brume et de l’immatériel est infiniment plus estimable que le concret, il finit par n’avoir qu’une seule peur : découvrir que la réalité pourrait être à la hauteur de son imagination. Et pour lui, c’est un affront terrible. Pourtant, je suis convaincu d’une chose : la réalité a plus d’imagination que nous.

« Dans le mot "rêve", il y a déjà cette idée de brume, cette possibilité de se dire : "si ça n’arrive pas, ce n’est pas très grave, ce n’était qu’un rêve.»

N’y a-t-il pas aussi, derrière cette fuite, une certaine peur de l’échec ?

Si, bien sûr. J’en suis même profondément convaincu. Tout ce temps que l’on passe, là-haut, à se demander comment le monde devrait être, c’est autant de temps que l’on s’autorise à perdre pour ne pas avoir à découvrir ce que l’on pourrait réellement y accomplir. On préfère avoir des rêves, parce qu’avoir un rêve, c’est une manière de faire la paix, sémantiquement, avec son propre inachèvement. Dans le mot "rêve", il y a déjà cette idée de brume, cette possibilité de se dire : "si ça n’arrive pas, ce n’est pas très grave, ce n’était qu’un rêve."

KEVIN HERMEN | KEVIN HERMEN

Je crois que le rêveur a surtout peur de se fixer des objectifs. Parce qu’avoir un objectif, ce n’est plus simplement tendre vers un lointain imaginaire, c’est se donner les moyens d’atteindre quelque chose, se responsabiliser humainement. C’est ramener ce que l’on désire à une hauteur humaine. Et cela peut être terrifiant. Il y a donc, une véritable peur de l’échec. Le rêveur trouve un certain réconfort dans son potentiel, dans l’idée de ce qu’il pourrait devenir. Il aime se penser comme une promesse encore inaccomplie. Mais le grand danger, c’est que ce costume finisse par devenir une seconde peau.

Et vous, vos propres échecs vous ont-ils appris quelque chose sur vous-même que la réussite n’aurait peut-être jamais pu révéler ?

Oui, absolument. Mes échecs aux concours ont été une véritable révélation. Lorsqu’on échoue à un concours, deux possibilités s’offrent à nous. Car tout est une question de récit : face à un événement, on choisit toujours l’histoire que l’on décide de se raconter. On peut se dire que le jury n’a pas su nous voir, qu’il n’a pas été à la hauteur de notre talent, qu’il n’a pas eu les yeux pour le reconnaître. C’est possible, et l’on peut rester enfermé dans ce ressentiment. Mais on peut aussi s’interroger : "As-tu vraiment bien travaillé ton passage ? N’aurais-tu pas pu faire mieux ?". Et surtout, comprendre que ce n’est pas parce qu’on a échoué à un concours, sur une scène de trois minutes, que l’on est fondamentalement un mauvais comédien. Cela signifie simplement que, dans cet exercice précis, d’autres ont été meilleurs que nous. C’est la vie. Et la prochaine fois, on fera mieux. Ce sont deux récits radicalement différents d’un même événement. Il en existe même un troisième, plus global, qui engloberait les deux. Mais c’est quelque chose que nous avons beaucoup de mal à faire. C’est d’ailleurs pour cela que nous vivons, à mon humble avis, dans un monde affreusement binaire. Nous peinons à admettre que deux réalités puissent coexister. C’est pourtant ce que disait Tchekhov à propos du théâtre : "Le théâtre, ce n’est pas ceci ou cela, c’est ceci et cela." Et je crois qu’en général, la vérité aussi, c’est ceci et cela.

Vous évoquez la difficulté d’accepter une vérité unique. Cela rejoint la question du doute, que l’on retrouve aussi dans la foi : un doute qui, loin de nous éloigner du mystère, peut nous pousser à chercher plus loin. Dans votre propre quête intérieure, qu’est-ce que le doute vous a-t-il appris sur votre rapport à la vie et à la spiritualité ?

Pour être honnête, j’étais devenu très cynique avant de rejoindre le Cercle des poètes disparus, mais cette aventure, et tout ce qui m’a conduit à la concrétiser, a été tellement entremêlé de signes que je me suis peu à peu reconnecté à une forme de spiritualité. S'il m’est très difficile d’accepter une seule version de l’histoire, je crois en revanche qu’il suffit de se promener en forêt pour comprendre qu’une force est à l’œuvre. Il suffit de caresser un chat, de le regarder, de l’admirer, pour percevoir quelque chose de cosmique. J’ai beaucoup renoué avec ce rapport à l’invisible.

KEVIN HERMEN | KEVIN HERMEN

Vous évoquez souvent les dangers du rêve, mais le rêve n’est-il pas aussi une force qui permet d’avancer malgré les doutes ?

C’est merveilleux de rêver, mais tout est une question de dosage. C’est formidable de se promener en imaginant ce que pourrait être sa vie, en rêvant à un objectif lointain. Fitzgerald disait qu’il fallait avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu’on les poursuit. Le problème du rêveur, c’est que parfois son doute devient trop grand, il devient le "doute ravageur", comme l’appelle Pennac. Il finit alors par faire de son rêve une étoile si lointaine qu’il accepte de ne jamais l’atteindre. Pour ne pas s’enliser dans son rêve, je crois qu’il faut trouver un équilibre et parvenir, à un moment donné, à se dire que ce rêve est à notre portée.

"Il faut apprendre à faire confiance à la réalité, à sa capacité de nous surprendre. C’est peut-être cela, finalement, tout l’enjeu de redescendre de son nuage : accepter de faire un saut dans le vide du réel."

On entend souvent qu’il faut "croire en ses rêves". Moi, je pense qu’il faut surtout croire en sa capacité à transformer ses rêves en objectifs que l’on peut atteindre. Ce n’est pas tout à fait la même chose. Mais tout commence par le rêve, par cette forme d’inconséquence, et je trouve cela très beau. Mais ce n’est qu’un premier mouvement. Si l’on accepte qu’il soit le mouvement définitif, on risque de ne jamais passer à l’action.

Vous abordez également la question de l’amour, en faisant dialoguer le cœur et la raison. Cela rappelle cette célèbre pensée de Blaise Pascal : "Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point." Lorsque votre cœur et votre raison vous indiquent deux chemins différents, lequel choisissez-vous d’écouter ?

C’est bien là tout le drame de la raison ! Elle peut nous répéter chaque jour que ce que nous désirons est à l’exact opposé de ce que nous prétendons rechercher dans l’existence. Mais la raison n’est pas ce qui règle l’amour. J’aime beaucoup ce verbe, "régler", parce que justement, l’amour ne se règle pas. La raison peut présenter tout un assemblage d’arguments irréfutables, empreints d’un pragmatisme absolu. Mais le cœur, lui, ne se satisfait pas de cela. Il a besoin de démesure, d’exubérance. Et chez moi, c’est lui qui gouverne. C’est toujours lui qui l’emporte.

Votre spectacle semble finalement poser une question aussi simple que vertigineuse : qu’est-ce qui vaut la peine de nous faire redescendre de notre nuage ?

C’est précisément la véritable question : qu’est-ce qui mérite que l’on quitte ce confort que l’on s’est construit, ce trésor d’imagination dans lequel on a appris à se réfugier ? Je crois que la réponse est propre à chacun. Chacun doit trouver la sienne. Mais pour ceux qui, comme moi, ont tendance à s’enfuir là-haut, dans leur imaginaire, je pense que tout repose sur la confiance que l’on accorde au monde et à ce qu’il a à nous offrir. Car le rêveur est, au fond, quelqu’un qui manque de confiance dans le réel. Il est persuadé que la réalité ne pourra jamais véritablement le satisfaire. Il éprouve une forme d’ennui cosmique, comme si tout ce qui l’entourait était d’une banalité confondante, comme si le monde n’était jamais à la hauteur de la démesure qu’il porte en lui. Or, je crois qu’il faut justement veiller à ne pas s’enfermer dans cette certitude. Il faut apprendre à faire confiance à la réalité, à sa capacité de nous surprendre. C’est peut-être cela, finalement, tout l’enjeu de redescendre de son nuage : accepter de faire un saut dans le vide du réel.