Attaque contre une église en Jordanie : trois suspects arrêtés

Trois suspects ont été arrêtés ce lundi 26 octobre en Jordanie, après l’attaque meurtrière contre une église grecque-orthodoxe dans le sud du pays, qui a fait neuf morts et 25 blessés vendredi 23 octobre. Les autorités, qui qualifient l’attaque de terroriste, ont indiqué que les suspects avaient été blessés lors de leur interpellation dans le gouvernorat de Karak.

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Les forces de sécurité jordaniennes ont arrêté lundi 26 octobre trois suspects de l'attaque meurtrière contre une église grecque-orthodoxe, ont annoncé les autorités et médias d'État du royaume. "Nous avons arrêté les assassins, nous examinons toutes les circonstances poussant des jeunes vers l'extrémisme, et nous tiendrons pour responsables tous ceux dont l'implication sera établie", a déclaré le ministre de l'Intérieur Mazen Al-Faraya sur X. Selon un dernier bilan des autorités, neuf personnes ont été tuées et 25 blessées dans cette attaque sans précédent contre les chrétiens du royaume, perpétrée vendredi par des hommes armés dans le village de Hammoud (sud).

Selon la télévision d'État, "les trois terroristes responsables de l'attaque" ont été arrêtés "dans une maison abandonnée" dans le gouvernorat de Karak, où se trouve l'église visée. "Ils ont tous les trois été blessés lors d'un affrontement armé, tandis qu'aucun membre des forces de sécurité n'a été blessé", a-t-elle précisé sur X. Auparavant, la Direction de la sécurité publique avait indiqué que les assaillants avaient pénétré dans l'enceinte de l'église grecque-orthodoxe Saint-Georges avant d'ouvrir le feu sur un cortège funéraire.

La Jordanie a observé un deuil national de trois jours à compter de vendredi, avec les drapeaux mis en berne sur les institutions gouvernementales et publiques. Ce dimanche 25 octobre, la reine Rania de Jordanie s'est rendue auprès des victimes de l'attentat, témoins et blessées. Se montrant particulièrement émue, elle a pris de nombreux proches des personnes tuées dans ses bras, tentant de leur apporter réconfort et soutien. Le roi de Jordanie Abdallah II s'est quant à lui rendu chevet des blessés à l’hôpital de Karak.

3% de chrétiens en Jordanie

Dénonçant un "attentat terroriste", le roi Abdallah II, qui s'était rendu auprès de blessés hospitalisés à Karak, avait assuré vendredi sur X que son pays allait appliquer les peines "les plus sévères" aux assaillants. Le gouvernorat de Karak, qui compte environ 375.000 habitants, abrite une importante communauté chrétienne.

"Ce crime a fait des morts et des blessés, profanant le caractère sacré d’un lieu de culte et bafouant le droit fondamental à la vie, à la sécurité et à la liberté de culte dans la dignité. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte terroriste lâche", a réagi le Patriarcat Latin de Jérusalem le 23 octobre. "Si ce message vise à nous déraciner de notre Terre sainte et à nous déplacer, il ne fera que renforcer notre attachement et ancrer davantage notre foi en elle. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, quelles que soient les difficultés, nous ne serons pas contraints de quitter notre terre", a quant à lui déclaré le Patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem.