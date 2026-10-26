À Vézelay, la révolution du silence

L’écrivain Théophane Leroux était ce 25 octobre au pèlerinage annuel des routiers scouts d’Europe de Vézelay. Quand pilleurs et casseurs incendient pour détruire, d’autres jeunes se battent pour bâtir. Les flammes qu’ils allument sont dans les cœurs.

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L’atmosphère était lourde, cette semaine-là. Les nouvelles les plus sombres s’étaient accumulées, comme les nuages de la tempête Austen. Après la journée d’émeutes et d’incendies du 17 octobre, les pillards voulaient remettre ça, et Jupiter, impuissant, en profiter pour donner un coup de manche de pioche supplémentaire en pleine tête des droits élémentaires. L’air était inflammable. Le Christ lui-même, dans un des évangiles de la semaine, ne disait-il pas qu’il était venu allumer le feu sur terre ? Dans ce contexte morose, mû par une vieille fidélité, j’avais pourtant pris la route vers Vézelay ce week-end où se tenait l’annuel pèlerinage des routiers scouts d’Europe. En voie de vieuxschnokisation, je ne me réjouissais pas de passer une nuitée sous la tente, alors qu’on annonçait le pays à sang et à feu.

Rudes leurs combats

Mais les seules flammes qui brûlaient à Vézelay ce soir-là venaient de torches mais aussi des yeux d’une quarantaine de routiers scouts d’Europe rassemblés en carré au flanc de la basilique si blanche dans la nuit. Il y a, au XXIe siècle, des jeunes types avec des gueules de chevaliers qui tous les ans s’engagent à "garder une âme de pauvre", à ne pas "s’accommoder d’un monde truqué où les tricheurs sont rois", à être considérés comme "étant toujours de service"… Et chaque année, ils allument des flammes dans les cœurs de ceux qui les regardent.

«Quand on dit à 80.000 jeunes qu’ils sont "les saints de France", c’est pour leur rappeler combien sont rudes leurs combats...»

Ils étaient un peu moins nombreux cette année, pour une sombre histoire d’agenda et de vacances. 2500 piétons, tout de même. Ils sont capables d’ascétisme comme des cisterciens. Ils sont joyeux et amoureux de la nature comme des franciscains. Ils sont parfois doctes comme des dominicains, libres comme des jésuites et travailleurs comme des bénédictins. Oh ! je sais bien ce que l’on me dira sur ces gars-là : ils sont heureux de leur entre-soi et ils ont mille défauts. Mais je sais qu’ils sont à l’image des jeunes de leur époque, luttant contre l’addiction organisée au déversoir à merde qu’est le smartphone et que souvent, ils chutent. Je n’ai pas dit qu’ils étaient parfaits — quel saint l’était ? Laissons derrière nous le brame de ceux qui crient leurs poussiéreuses certitudes : quand on dit à 80.000 jeunes qu’ils sont "les saints de France" (Léon XIV), c’est pour leur rappeler combien sont rudes leurs combats, pas pour leur passer de la brosse à reluire.

Les vrais révolutionnaires

J’ai la faiblesse de préférer les marcheurs taiseux aux pilleurs bruyants, ceux qui prennent sur eux plutôt que de prendre aux autres. Les révolutionnaires en carton-pâte n’y ont vu que du feu, l’autre samedi : ils se sont réjouis du pillage, alors qu’il n’est qu’une cerise moisie sur le gâteau gâté du capitalisme, son aboutissement ultime.

«Vivent les jeunes de France : c’est sur leur parole que nous pourrons rebâtir nos cités.»

Les vrais révolutionnaires, ce sont les autres, ces milliers de jeunes de France capable de se lever aux aurores et de veiller aux étoiles, de marcher lourdement chargés vers un haut lieu de pèlerinage, de vouloir faire du service le cœur de leur relation à l’autre et de chanter des hymnes qui parlent d’offrir des fleurs des bois à la Vierge. Il faut voir ce que l’on voit, disait le vieux Péguy — un pèlerin, lui aussi.

Ils préfèrent le réel

Ces gars se foutent bien des idéologies, ils préfèrent le réel. Leurs chants parlent de départ, de renonciation au confort, de joie, de marche, d’entraide, de fraternité. Ils veulent fondre leurs armes pour en faire les socs de charrue, tendre la main au-dessus des frontières, prendre soin des plus petits et porter les sacs des copains qui peinent. Ils veulent n’avoir qu’une parole. Ils savent prendre des temps de silence et des temps de louange — à vrai dire, les deux leur plaisent bien.