Trappes : « Cette attaque n’arrêtera pas la fraternité que l’on vit au quotidien »

Vendredi 23 octobre au matin, un homme a tiré en pleine rue sur des passants, poussé par des motivations racistes, faisant un mort et plusieurs blessés graves. "Malgré le choc, cela n’arrêtera pas la paix et la fraternité que l’on vit au quotidien", confie le curé de la paroisse de Trappes, le père Jacques Noah Bikoe.

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Un homme de 39 ans, Kévin T., a ouvert le feu le 23 octobre sur des passants à Trappes (Yvelines) faisant un mort et cinq blessés dont une petite fille de 12 ans. Le suspect a été arrêté et le Parquet national antiterroriste (PNAT) a été saisi. Ce dernier a ouvert une enquête pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste", avec la circonstance aggravante que les faits auraient été commis "à raison de l’appartenance vraie ou supposée à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée", ainsi que pour association de malfaiteurs terroriste.

Le père Jacques Noah Bikoe, curé de la paroisse de Trappes depuis septembre 2024, confie être particulièrement choqué et bouleversé par cet acte terroriste qui s’est déroulé "dans des lieux de passage, des lieux que tout le monde connaît ici". "On se sent tous concernés personnellement", assure le curé. "Mais malgré les émotions que nous pouvons ressentir dans ce moment-là, malgré le choc, cela n’arrêtera pas la paix et la fraternité que l’on vit, ici, au quotidien." Et de souligner toutes les initiatives qui manifestent le profond désir de paix, de dialogue et de fraternité partagé par la communauté catholique et la communauté musulmane de Trappes. "On organise des matchs de foot avec la communauté musulmane, des collectes de sang à la mosquée, des collectes alimentaires au moment du carême et du ramadan… Les habitants vivent cette fraternité au quotidien, cette attaque n’est en rien représentative du désir de vivre ensemble qui est très présent dans la paroisse, et dans cette ville", regrette le prêtre. Une paroisse jeune, portée notamment par des étudiants et des jeunes professionnels, avec une grande diversité, - 50 nationalités sont représentées – et particulièrement dynamique. "Ce dimanche, dans mon homélie, je soulignerai deux mots à retenir : désirer et agir pour la paix et la fraternité."

Un témoignage de paix