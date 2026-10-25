Sans l’amour, « nos bonnes œuvres se réduiraient à du moralisme »

"Le Seigneur attend de nous une relation personnelle", a expliqué Léon XIV à l’occasion de la prière de l’Angélus, ce 25 octobre, depuis la fenêtre de son bureau donnant sur la place Saint-Pierre.

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"Le Christ place l’amour au cœur de notre relation avec Dieu", a estimé Léon XIV avant de réciter la prière mariale de l’Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique. Il ne suffit pas "de savoir que Dieu existe", a-t-il affirmé, soulignant que "le Seigneur attend de nous une relation personnelle".

Selon le chef de l’Église catholique, le commandement "Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur" n’est ni une obligation ni une contrainte. "On ne peut en effet pas aimer sur commande", a-t-il remarqué d'une voix énergique devant des milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. Le Pape a donc insisté pour que "notre amour" soit "une réponse à son amour qui nous précède toujours".

C’est grâce à "cette relation intime avec Dieu" que nous sommes capables de respecter ce second commandement : "Tu aimeras ton prochain comme toi-même". Le pontife a expliqué qu’ainsi nous pouvons "nous regarder nous-mêmes et […] regarder notre prochain avec le même regard que le Christ".