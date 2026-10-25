Nous sommes dans un pays qui depuis la Révolution a toujours eu un problème avec les corps intermédiaires, explique le père Benoist de Sinety, curé-doyen de la ville de Lille.

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Ce qui se déroule sous nos yeux ressemble au scénario tant de fois prédit et toujours repoussé. Émeutes, bandes armées qui s’opposent entre elles, esprits fragiles qui se laissent pourrir par les excitateurs des deux camps jusqu’à commettre le pire... Et au milieu, un pouvoir qui se découvre nu, avec effroi. Nous sommes dans un pays qui depuis la Révolution a toujours eu un problème avec les corps intermédiaires. La suppression des confréries et de tout ce qui composait le tissu social par les lois de la Première République n’a pas alors été complété par d’autres textes cherchant à rétablir sous d’autres vocables une réalité essentielle. C’est que l’élection donnait quitus. Comme par un retournement de situation tragique, l’élection confère la légitimité absolue et justifie la verticalité stricte.

Le problème des corps intermédiaires

Il est toujours nécessaire de se souvenir qu’en France, les syndicats n’ont eu le droit d’exister qu’à partir du 21 mars 1884, bien après les États-Unis, après le Royaume-Uni et l’Allemagne... Utile aussi de se rappeler que les associations n’ont pu recevoir de reconnaissance juridique qu’à partir de 1901.

Nous sommes habitués à avoir à la tête de l’État des hommes qui, oints du suffrage, se pensent dotés d’une toute-puissance qui ne les aide pas à écouter, consulter, réfléchir avec ceux qui, loin des ors et des protocoles, vivent, observent, étudient le terrain. Ces messies sont élus, du député au président de la République, et sont donc légitimes. Mais qui peut, seul, dans le monde complexe et éruptif qui est le nôtre, penser raisonnablement pouvoir s’en tirer seul ?

L’exemple de l’Église

Nous connaissons bien cette question, puisqu’elle se pose aussi dans l’Église. L’appel, le choix, ne suffisent pas à faire d’un homme un « tout-sachant ». Les urgences, l’imprévu qui ne cesse de jaillir, les demandes multiples auxquelles ils sont confrontés, le soulignent ô combien : aucun évêque, à commencer par celui de Rome, ne peut imaginer rester seul pour décider de tout et d’abord comprendre tout. D’autant que l’élection conférée par l’Esprit Saint ne se limite pas au corps épiscopal : tout baptisé devient temple de l’Esprit, prêtre, prophète et roi. Il est donc non seulement juste mais absolument légitime de penser un fonctionnement qui honore cette présence divine et la distinction des responsabilités dans le Peuple de Dieu afin de ne pas sombrer dans le tragique d’une toute puissance qui se termine en général en pathétique naufrage du capitaine et d’un équipage emmené malgré lui dans une galère rendue inhumaine. C’est ce que le concile Vatican II a permis et ce que les papes ont réfléchi, jusqu’à sa mise en œuvre par François et son successeur, établissant la démarche synodale comme mode de gouvernance ordinaire de l’Église.

Ensemble, nous en sortir

On rêve pour notre pays qu’une telle opportunité puisse se faire jour. Non dans la caricature de débats annoncés puis finalement méprisés mais dans la perception qu’il nous faut apprendre à nous faire confiance, vraiment. En mettant au centre de tout la recherche du bien commun et en donnant à chacun la chance de s’exprimer. Nous nous engluons dans un cycle de violences où l’erreur funeste serait de croire qu’une violence plus grande encore pourrait mettre un terme à toutes les autres. La violence peut contenir provisoirement l’expression des colères, elle n’y répond jamais. Elle les excite même et les encourage à chercher leur revanche. La recherche de boucs émissaires ne mènera qu’à la multiplication des tueries provoquées par des cerveaux fragiles.