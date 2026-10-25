Face aux violences, aux pillages et aux dégradations observés dans plusieurs villes françaises en marge des deux journées de mobilisation contre la vie chère les 17 et 24 octobre 2026, des milliers de jeunes catholiques prient avec ferveur pour la France.

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Des groupes de prière sur Hozana aux chaînes sur WhatsApp en passant par les veillées d’adoration, des milliers de jeunes catholiques se rassemblent et unissent leur voix pour prier pour la France, secouée ces derniers jours par des scènes d’émeutes, de pillages et de violences en marge des manifestations contre la vie chère et le manque de moyens de l’Éducation nationale.

Un élan de la jeunesse catholique qui cherche à répondre à la violence par la prière. Un enthousiasme fervent qui se répand notamment à travers les réseaux sociaux. Sur un site d’entraide parisien, Sophie, 28 ans, propose ainsi de mettre en œuvre "la méthode de sainte Geneviève" : "organiser une grande veillée de prière pour la France ? S’il y en a qui sont chauds, MP (message privé, ndlr)". Contactée par Aleteia, Sophie confie avoir commencé de son côté une neuvaine à Marcel Van, dont la prière pour la France est très à propos, puis avoir rejoint un groupe de prière pour la France sur la plateforme Hozana. "Il y en a plein ! Mais la prière de Marcel Van est très belle car il demande à Dieu la compassion pour la France mais aussi de faire de nous des missionnaires", explique la jeune femme, convaincue que "Dieu peut agir très concrètement". "La démarche de prière transforme aussi le cœur. Même si nous ressentons beaucoup de colère, nous pouvons demander au Seigneur de changer notre cœur et de ne pas se laisser emporter par la violence", souligne Sophie.

«Le jeûne et la prière peuvent faire des miracles.»

Sur un autre groupe Facebook, Diane propose, "devant l’actualité brûlante de notre pays", de jeûner et/ou de réciter une dizaine de chapelet pour la France, une fois par semaine, jusqu’à l’élection présidentielle de 2027. "Nous le savons, le jeûne et la prière peuvent faire des miracles, comme nous l’a rappelé à de nombreuses reprises la Vierge Marie lors de ses apparitions", assure Diane.

Des initiatives qui font écho à l’appel des évêques de France, lancé deux jours après les émeutes du 17 octobre. Les évêques ont invité tous les catholiques "à ne pas se laisser entraîner dans l’engrenage de cette violence mortifère" et à prier pour que "cessent ces troubles, que les justes revendications soient entendues et prises en compte, et que, par la pratique du dialogue et le respect de la justice, la paix puisse revenir".

Trois jours plus tard, par la voix des responsables de la Pastorale des jeunes, la Conférence des évêques de France a également publié une Lettre aux jeunes catholiques de France dans laquelle les évêques insistent : "Nous vous invitons à prendre le temps de prier, et, seul ou en équipe (aumônerie, groupe de prière, association, etc.), de réfléchir et de partager vos réflexions, pour comprendre où le Seigneur vous attend".

La force agissante de la prière

Pour répondre à la tristesse et au désarroi de certains jeunes, le média catholique en ligne dédié aux jeunes Amen Media a coorganisé, avec le groupe de prière Abba, une veillée de prière spéciale pour la France le 21 octobre à l’église Saint-Étienne-du-Mont, à Paris. Plus de 200 jeunes ont répondu présent pour prier pour la France. Antoine, 24 ans, jeune architecte, y a participé. "Nous avons récité le chapelet et adoré le Saint-Sacrement. L’église était pleine, cela a fait du bien de se rassembler et de confier la France qui va si mal. À plusieurs reprises au cours de l’histoire, Dieu a montré qu’il agissait dans nos vies, je reste donc plein d’espérance." Sophie y était aussi. "Il y a quelque chose qui nous dépasse dans ces violences, un combat spirituel qu’on ne maîtrise pas. Prier revient à tout remettre avec confiance entre les mains de Dieu. La prière rend aussi agissant, actif, elle nous pousse à trouver des lieux où s’engager pour faire la volonté de Dieu", confie la jeune femme.

Un besoin de s’engager constaté également par Paul Delafosse, 26 ans, fondateur d’Amen Media. "Je pense que les chrétiens cherchent à s’engager. Il y en a beaucoup pour qui les veillées ne suffisent plus", confie-t-il à La Croix. Certains lui ont transmis des propositions concrètes : organiser des maraudes ou venir en aide aux personnes impactées par les manifestations. "La prière est un moteur d’engagement qui unit devant Dieu", conclut-il.

«Devenez les Saints dont notre monde a tant besoin.»