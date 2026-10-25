Adrien Candiard : « Le bonheur se reçoit, et on le reçoit en se donnant »

Jamais le bonheur n’a semblé aussi impératif. Et jamais les recettes pour l’atteindre n’ont été aussi nombreuses. Dans son nouvel essai “Réussir à vivre”, le dominicain Adrien Candiard dénonce cette injonction contemporaine qui fait du malheur un échec personnel. Et rappelle une vérité chrétienne essentielle : le bonheur ne se fabrique pas, il se reçoit. Entretien.

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On ne compte plus les livres de développement personnel qui peuplent les rayons de nos librairies. Ils nous promettent, souvent, la recette, la seule, enfin, pour être heureux. Quel meilleur projet ? C’est cette idée qu’Adrien Candiard bat en brèche dans son nouvel essai spirituel, dernier-né d’une longue série. Comme à son habitude, il utilise un passage de l’Écriture pour nous inviter à ne pas tomber dans le volontarisme contemporain vis-à-vis du bonheur, qu’il résume ainsi : "tu peux devenir la meilleure version de toi-même, il suffit de le vouloir et de suivre la méthode". Le prophète Aggée vient à notre secours, lui qui écrit alors que le peuple hébreux, à son retour d’exil, déchante face à la situation de Jérusalem. "Dieu ne promet pas de supprimer la difficulté ; il promet sa présence. En retour, il demande qu’on lui fasse une place, qu’on rebâtisse le Temple au lieu de tout consacrer à ses propres maisons" analyse le père dominicain. Au fond, explique-t-il, "c’est en aimant que nous devenons heureux" et que nous évitons l’amertume, l’ennemie du bonheur.

Aleteia : Au fond, pourquoi écrire un livre, aujourd’hui, sur le bonheur ?

Adrien Candiard : Parce que c'est ce qui nous intéresse tous. Le bonheur est sans doute devenu notre seule morale commune. Nous ne nous accordons plus sur grand-chose, mais tout le monde est d’accord sur ce point : il faut être heureux. Les parents le souhaitent à leurs enfants, la publicité le promet, et l’Église le prêche volontiers. Or une injonction aussi forte, livrée sans mode d’emploi, devient vite écrasante : si je ne suis pas heureux, c’est que j’ai manqué quelque chose, que je n’ai pas trouvé la bonne méthode. L'Évangile, lui, ne vient pas proposer une méthode. Pour les gens pris dans cette inquiétude, il ne renforce pas l’injonction : il en libère.

Mais est-ce si mal de vouloir être heureux ?

Pas du tout. Les grands noms de la tradition chrétienne (saint Augustin, puis saint Thomas notamment), tiennent que tout homme veut être heureux et ne peut pas ne pas le vouloir. La difficulté commence quand le bonheur devient un projet à réaliser par moi-même, une performance. Les autres deviennent alors des moyens ou des obstacles, et le malheur, qui viendra forcément, prend la figure d’un échec personnel. Le désir est bon. C’est la manière de le poursuivre qui peut nous enfermer.

«Aucun bien fini, ni la richesse, ni l’honneur, ni même la santé, ne peut combler un désir qui vise le bien sans limite. »

Dieu aurait-il alors mis en nous un désir qui ne peut pas être assouvi ?

Il peut l’être, mais pas par n’importe quoi. Augustin le dit dès les premières lignes des Confessions : "notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en toi". Thomas en tire la conséquence : aucun bien fini, ni la richesse, ni l’honneur, ni même la santé, ne peut combler un désir qui vise le bien sans limite. Ce désir n’est donc pas une frustration installée en nous par un Dieu cruel. Il est la marque que nous sommes faits pour lui. Mais cela ne place pas Dieu parmi les moyens d'être heureux, parce que Dieu n'est pas un moyen ! Et surtout, la relation avec Dieu n'est nullement une garantie contre les difficultés de la vie.

Pour dépasser l’injonction d’être heureux vous faites une distinction entre « réussir sa vie » et « réussir à vivre ». N'est-ce pas un simple jeu de mots ?

C’est un jeu de mots, mais il dit quelque chose. Réussir sa vie, c’est la traiter comme un objet à fabriquer, avec un cahier des charges : un métier, une famille, une maison, un peu de reconnaissance. Réussir à vivre, c’est traverser ce qui arrive, le chômage, la maladie, le deuil, sans se laisser détruire. Et se laisser détruire, pour moi, c’est perdre sa capacité d’aimer. On peut avoir coché toutes les cases et n’aimer plus personne. On peut aussi avoir tout perdu et continuer à se donner.

Vous utilisez, pour répondre à cette tension entre réussir sa vie et réussir à vivre la figure du prophète Aggée… pourquoi lui ? Comment l’avez-vous rencontré, si l’on peut dire ?

J'avoue l'avoir plusieurs fois lu, dans une lecture continue de la Bible, sans vraiment y prêter attention. C'est à une messe de semaine où on l'entendait en première lecture que je l'ai vraiment écouté. Ce qui m’a retenu, c’est la situation dans laquelle il parle. Les exilés reviennent de Babylone. On attendait une restauration glorieuse, et l’on trouve un quotidien laborieux et décevant. Aggée décrit cette vie avec une précision étonnante : "Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu ; vous mangez, mais sans être rassasiés ; vous vous habillez, mais sans vous réchauffer" (Ag 1,6). C’est le portrait d’une vie où l’on fait tout ce qu’il faut sans qu’elle trouve sa profondeur. Beaucoup de nos contemporains peuvent s’y reconnaître.

Aggée , comme tout le reste de la Bible, ne donne pas de réponse au bonheur, au sens de recette pour être heureux. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ?

Parce qu’une recette ferait de chacun le seul responsable de son malheur : si la méthode marche et que je reste malheureux, c’est que je l’ai mal appliquée. Elle laisserait aussi de côté tous ceux à qui la vie n’a pas laissé le choix. Aggée ne propose pas de méthode. Il transmet une parole : "Je suis avec vous, oracle du Seigneur" (Ag 1,13). Dieu ne promet pas de supprimer la difficulté ; il promet sa présence. En retour, il demande qu’on lui fasse une place, qu’on rebâtisse le Temple au lieu de tout consacrer à ses propres maisons.

«La grâce ne nous rend pas passifs. Elle nous rend capables d’aimer, et c’est en aimant que nous devenons heureux. Le bonheur se reçoit, et on le reçoit en se donnant.»

Finalement, vous revenez à une idée classique en théologie, contre Pélage : on ne fait pas son bonheur par soi…

Oui, et je l’assume volontiers. Le moine Pélage, au début du Ve siècle, pensait que l’homme peut accomplir le bien par ses propres forces, la grâce n’étant qu’un secours extérieur. Le développement personnel en propose souvent une version sécularisée : tu peux devenir la meilleure version de toi-même, il suffit de le vouloir et de suivre la méthode. Augustin a répondu que nous ne nous sauvons pas nous-mêmes, et cela vaut aussi pour le bonheur. Mais la grâce ne nous rend pas passifs. Elle nous rend capables d’aimer, et c’est en aimant que nous devenons heureux. Le bonheur se reçoit, et on le reçoit en se donnant.