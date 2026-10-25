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Depuis plus de vingt-cinq ans, le père Janez Mesec consacre sa vie missionnaire à Madagascar. Ce prêtre slovène, arrivé sur l’île en 1999, exerce aujourd’hui son ministère à Manambondro, une localité du sud-est du pays. Après dix années de mission, deux ans passés en Slovénie comme curé de paroisse, il a choisi de repartir en 2011, convaincu que sa place était auprès des communautés qui manquent de prêtres et de ressources.

Sur place, son engagement ne se limite pas à l’accompagnement spirituel. Face à la pauvreté et aux difficultés quotidiennes, il cherche aussi des moyens concrets d’aider les familles à vivre dignement. Depuis une dizaine d’années, il collabore notamment avec Slovenska karitas, l’organisation caritative de l’Église catholique slovène, dans des initiatives qui permettent aux personnes les plus vulnérables de gagner un revenu grâce à leur travail. Une approche qui privilégie l’autonomie et la dignité plutôt que la seule assistance.

Slovenska karitas

"Nos populations sont pauvres, mais elles gardent le sourire", confie-t-il à l'édition slovène d'Aleteia. Leur capacité à trouver du bonheur dans les petites choses et leur confiance face aux épreuves nourrissent sa réflexion. Car les difficultés sont bien réelles : familles qui peinent à se nourrir, deuils douloureux et habitations détruites par les incendies.

Donner un sens à la vie et à la mort

Lorsqu’un habitant meurt, toute la communauté se mobilise. Le chagrin s’exprime ouvertement, puis chacun participe à la préparation des funérailles. Pour le père Mesec, ces rites témoignent d’une conviction profonde : la vie ne dépend pas entièrement de l’être humain.

"Ils sont convaincus que la vie a un sens. Mais ils savent aussi qu’ils ne sont pas maîtres de la vie et que Dieu est le Créateur qui la donne et la reprend", explique-t-il. En tant que prêtre, il souhaite partager avec eux l’espérance chrétienne de la résurrection et d’une rencontre avec Dieu, où attendent l’amour et le bonheur. "J’aime leur transmettre cette conviction : nos bonnes actions nous ouvrent un chemin vers une éternité heureuse."

Le travail, une source de dignité

Après les incendies qui ont frappé Manambondro en 2025, l’urgence était de nourrir les familles sinistrées. "Nous avons fait venir un camion entier de riz et distribué cinq tonnes en une seule journée", raconte le missionnaire.

Mais au-delà de ces interventions exceptionnelles, il veut aider les habitants à subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Avec Slovenska karitas, il soutient un programme qui permet aux familles vulnérables d’accéder à des activités rémunérées. Balayer la cour, transporter des pierres ou du sable, couper du bois : chacun peut contribuer selon ses capacités.

Certaines femmes gagnent ainsi environ un euro pour quelques heures de travail le matin. De quoi acheter du riz et rentrer chez elles avec la satisfaction d’avoir participé aux besoins de leur famille. "Lorsqu’elles terminent leur travail, elles rentrent chez elles avec joie et fierté", souligne-t-il. Le père Mesec évoque aussi un ami qui balaie chaque jour l’église et la cour de la mission avec enthousiasme. En échange, il reçoit de quoi acheter de la nourriture. "C’est son travail", résume le prêtre.

"Avant tout, je suis prêtre"