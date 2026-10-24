Motivation ou pression : comment savoir si l’on en demande trop à son enfant ?

Il est naturel de vouloir le meilleur pour ses enfants. Mais parfois, sans même s’en rendre compte, les parents peuvent avoir des attentes trop élevées et exercer une pression excessive, au risque de compromettre leur bien-être.

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Chaque parent souhaite voir son enfant réussir et développer pleinement son potentiel. Pourtant, la frontière entre l’encourager et lui en demander toujours davantage peut être ténue. On peut ainsi se surprendre à penser : "Je veux que mon enfant remporte la compétition" ou "Je veux qu’il soit le meilleur". Mais si tous les parents souhaitent voir leurs enfants réussir, leurs attentes peuvent aussi devenir une source de pression importante pour ces derniers. Alors comment déceler la frontière entre les encourager à donner le meilleur et leur en demander trop ?

Pour Isabelle Gastal, conseillère familiale au sein du Réseau Mots croisés, il est important de commencer par se poser une question : pourquoi est-ce que je souhaite que mon enfant pratique telle ou telle activité ? "Est-ce pour mon enfant, en tenant compte de ses goûts, de ses demandes et de ses aptitudes, que je le motive ? Ou est-ce pour moi ?" Autrement dit, en inscrivant son enfant à des cours de piano, de tennis, de danse, aux scouts ou à toute autre activité, est-ce pour répondre à un intérêt qui lui est propre, en valorisant ses talents et ses inclinations, ou est-ce plutôt pour réaliser un désir personnel ?

Quand les parents projettent leurs rêves sur leurs enfants

Il est naturel d’espérer que ses enfants partagent vos propres centres d’intérêt. Le problème survient toutefois lorsque cet espoir se transforme en pression et que l’enfant est poussé à commencer ou à poursuivre une activité alors même qu’il manifeste clairement son manque d’envie.

Les raisons peuvent être diverses : vouloir que son enfant pratique une activité qui corresponde avec son milieu social ou culturel, espérer qu’il accomplisse ce que l’on n’a pas pu réaliser soi-même pendant son enfance, ou encore souhaiter qu’il connaisse les mêmes succès que soi.

«C’est aux parents d’accompagner leurs enfants dans leurs désirs et leurs rêves.»

C’est le cas de Félicien, brillant dans un sport qu’il pratiquait sous la direction de son père. Après des mois d’angoisse avant chaque compétition, il a fini par abandonner complètement cette discipline. Les attentes de son père étaient devenues une source de pression trop importante pour lui. Cela l'a tellement marqué qu'une fois adulte, toute demande d'engagement lui faisait revivre ce stress.

C’est pourquoi Isabelle Gastal invite les parents à rester à l’écoute des désirs de leurs enfants. "C’est aux parents d’accompagner leurs enfants dans leurs désirs et leurs rêves, et de les aider à concrétiser ce qui est possible", explique-t-elle. "Il est précieux qu’ils se sentent soutenus et qu’ils ne se sentent pas chargés de nos ambitions pour eux, ce qui pourrait les amener à se décourager."

Encourager sans imposer

Une fois les intérêts et les talents de l’enfant identifiés, il est important de l’encourager à persévérer. Il arrive qu’un enfant se montre fatigué, manque d’entrain ou n’ait pas envie de se rendre à un cours. Dans ces moments-là, le soutien des parents peut l’aider à surmonter une difficulté passagère et à tenir les engagements qu’il a pris.

«Si l’enfant va mal, il faut faire preuve de prudence et être à son écoute.»

La situation est différente lorsque de véritables signes de souffrance, de stress ou d’angoisse apparaissent. "De nombreux parents demandent à leurs enfants de terminer l’année. Je pense que, pour beaucoup d’entre eux, c’est un repère qui permet d’aider leur enfant à tenir un engagement. Mais si l’on constate que l’enfant souffre réellement, il se peut aussi que des choses se passent au sein du club. Il peut parfois y avoir des situations de manque de respect, des abus ou d’autres problèmes… Il est donc important que les parents restent attentifs. Si l’enfant va mal, il faut faire preuve de prudence et être à son écoute, afin de mettre des mots sur ce qui pose problème et de prendre la décision la plus adaptée", souligne Isabelle Gastal.

Encourager son enfant à persévérer ne signifie donc pas fermer les yeux sur son mal-être. Au contraire, cela suppose de l’accompagner avec attention, en sachant distinguer une difficulté passagère d’une situation susceptible de compromettre son bien-être.

Valoriser les efforts, et pas seulement les résultats

Un autre risque consiste à transformer chaque erreur ou chaque défaite en une immense déception, en accordant aux résultats une importance telle que l’enfant finit par se sentir apprécié surtout lorsqu’il atteint un objectif. Il pourrait alors en venir à mesurer sa propre valeur à l’aune de ses performances.

"L’important, c’est que l’enfant se sente aimé pour lui-même, gratuitement, inconditionnellement", rappelle la conseillère familiale. "Ce n’est pas parce qu’il est le meilleur qu’il sera davantage aimé de ses parents." Il est essentiel de lui faire comprendre que l’amour de ses parents ne dépend pas de ses réussites et qu’un échec ne changera rien à la valeur qu’il a à leurs yeux. Il apprendra ainsi à s'aimer lui-même à sa juste valeur, à travers ses réussites mais aussi ses limites ou échecs.

«Le plus important est de le comparer à lui-même, en l’aidant à reconnaître ses propres progrès.»

De la même manière, le comparer à ses frères et sœurs, à ses amis ou à vous peut lui mettre une certaine pression. Des phrases comme "À ton âge, j’avais déjà fait ceci ou cela" ou "Regarde, ton amie, elle a réussi" risquent de le décourager et de renforcer son sentiment d’être constamment jugé. "Il peut arriver, au sein d’une famille, que l’on compare les enfants entre eux ou que l’on compare son enfant à quelqu’un d’autre. Le plus important est de le comparer à lui-même, en l’aidant à reconnaître ses propres progrès", explique Isabelle Gastal.