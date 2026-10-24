La fille de Pharaon, une reine sans nom dans la Bible

Le célèbre roi Salomon épousa la fille de Pharaon, une alliance qui mérite que l’on s’attache à cette figure féminine énigmatique…

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La Bible nous précise que l’épouse du roi Salomon était la fille de Pharaon. Cependant le récit biblique ne fait nullement mention de son nom. Le premier Livre des Rois relate en effet que : "Salomon devint le gendre de Pharaon, le roi d’Égypte ; il épousa la fille de Pharaon et la fit venir dans la Cité de David, en attendant d’avoir achevé la construction de sa propre maison, de la maison du Seigneur et du mur d’enceinte de Jérusalem" ( 1R 3,1).

Cette reine biblique sans nom ne se trouve effectivement évoquée que sous le vocable bat Par’oh qui signifie en hébreu "fille de Pharaon". Pourquoi cette seule précision ? Que pouvons-nous en déduire ? Il semble manifeste que ce mariage sans précédent dans l’histoire du peuple d’Israël revêt une dimension politique indéniable. Cette alliance stratégique entre la puissance égyptienne et Salomon, un souverain étranger, juif de surcroît, ne peut qu’apparaître singulière. Cette alliance entre l’ennemi de naguère et le peuple d’Israël par le mariage de la fille de Pharaon atteste cependant de la force stratégique acquise à cette époque par le royaume d’Israël, et par la Maison de David, face aux puissances étrangères avoisinantes.

Une princesse égyptienne

Rien n’était, semble-t-il, assez beau pour satisfaire la nouvelle épouse du roi Salomon qui, si elle ne porte expressément à aucun moment le titre de "reine" dans la Bible, ne pouvait qu’avoir un statut bien particulier en raison de ses origines royales. Le Livre des Rois nous apprend même que Salomon lui fit bâtir un palais similaire au sien : "Sa maison, là où il demeurait, était dans une autre cour que celle de la maison du Vestibule, mais elle était de même structure. Pour la fille de Pharaon, que Salomon avait épousée, il fit une maison semblable à ce vestibule" (1R 7,8). Le récit biblique au deuxième Livre des Chroniques nous précise même que "Salomon fit monter la fille de Pharaon de la Cité de David à la maison qu’il avait bâtie pour elle". Il disait en effet :"Une femme ne peut demeurer pour moi dans la maison de David, roi d’Israël, car les lieux où l’arche du Seigneur est entrée sont saints." (2CH 8,11). La fille de Pharaon, étrangère, ne pouvait et ne devait pas ainsi rester dans le lieu-même où était protégée l’Arche d’alliance…

Aussi est-il possible de penser que cette épouse de Salomon bénéficiait de toutes les attentions d’une reine-consort avec une place privilégiée parmi les nombreuses épouses royales, la Bible nous rappelant que "le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères : outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites" (1R 11,1). Cette position privilégiée de la fille de Pharaon en tant qu’épouse de Salomon semble confirmée par la dot peu ordinaire que lui légua son père à l’occasion de son mariage : "Pharaon, roi d’Égypte, était monté contre Guèzer, s’en était emparé, et y avait mis le feu. Les Cananéens qui habitaient la ville, il les avait massacrés. Puis il l’avait donnée en dot à sa fille, la femme de Salomon" (1R 9,16). Cette ville, également nommée Gezer, fut reconstruite par la suite par Salomon.

Le Jugement de Salomonpar Sebastiano del Piombo. Domaine Public

Une figure énigmatique