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"Le mari non croyant est sanctifié par sa femme", écrit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens (1 Co 7, 14). Ces mots résonnent tout particulièrement dans l'histoire de Joseph-Marie Bantaba, 52 ans. Initié dès l'enfance à la sorcellerie au Congo par sa famille, ce professeur de mathématiques dans un lycée de Tours a longtemps cherché à se libérer de l'emprise des pratiques occultes. Mais c'est grâce à la foi et aux prières persévérantes de son épouse Ginette que sa vie a finalement basculé. Aujourd'hui père de sept enfants, il raconte dans son livre J'ai renoncé à la sorcellerie, publié aux éditions Mame en septembre 2026, son long chemin vers le Christ, jusqu'à son baptême à Pâques 2022.

Une enfance bercée par la sorcellerie

Joseph-Marie Bantaba grandit au Congo, au sein d'une famille nombreuse de 19 enfants. Son père est militaire et maire du sixième arrondissement de Brazzaville, la capitale du pays. Septième de la fratrie, il garde le souvenir d'une enfance heureuse. "J'ai eu quatre mamans", raconte-t-il avec simplicité à Aleteia, explicant que la polygamie fait partie de la tradition au Nord du pays. Son père est un homme "généreux et bon". Cultivé, doté d'une importante bibliothèque, il souhaite que tous ses enfants puissent poursuivre leurs études à l'étranger, comme lui. Mais aussi de suivre ses traces dans la sorcellerie. "Dans ma famille, la sorcellerie faisait partie de l'éducation, comme le catholicisme fait partie de l'éducation dans les familles catholiques", explique Joseph-Marie. Son grand-père paternel était lui-même un sorcier guérisseur, considéré comme un chef ou un roi. À sa mort, son fils, le père de Joseph-Marie, prend sa succession. Dans cette famille, les pratiques occultes se transmettent ainsi de génération en génération. Et dès son plus jeune âge, Joseph-Marie est initié aux secrets de la sorcellerie. Petit à petit, il commence à manipuler des fétiches et à apprendre à lancer des sorts destinés notamment à exercer une domination sur autrui. À ses yeux, rien de plus naturel. Il se souvient notamment d'un jour où, âgé d'environ 9 ans, il se plaint à son père d'un camarade qui l'importune à l'école. Celui-ci lui répond simplement : "Évoque un sort de force."

Pourtant, dans cet univers où la sorcellerie occupe une place centrale, la foi chrétienne n'est pas totalement absente. Sa grand-mère maternelle, Jacqueline, est catholique. Son mari, un chef traditionnel lui aussi polygame et pratiquant la sorcellerie, s’est convertit à la fin de sa vie, après avoir rencontré des missionnaires. Gravement malade, il a accepté de recevoir le sacrement des malades et a reçu le baptême avec toutes ses femmes et enfants.

Lorsque Joseph-Marie passe ses vacances chez sa grand-mère, celle-ci ne cherche pas particulièrement à l'évangéliser. Elle prie simplement devant lui, notamment avant les repas. Le petit garçon apprend ainsi par cœur le Je vous salue Marie. Une prière dont il est encore loin de mesurer l'importance.

"Je cherchais juste une porte de sortie"

Adolescent, Joseph-Marie semble promis à un grand avenir dans la sorcellerie. Mais à la fin du lycée, il se pose de plus en plus de questions. Il ne souhaite ni suivre la carrière militaire de son père ni prendre sa succession dans les pratiques occultes. Il veut trouver sa propre voie. La tentation du pouvoir reste néanmoins bien présente. "On se sent très puissant, on peut dominer les autres", reconnaît-il.

"Les forces occultes ne sont pas un jeu. Vous pouvez y laisser votre vie, c'est un vrai danger !"

En mars 1992, la mort de son père vient bouleverser son existence. "Les membres de la confrérie à laquelle appartenait mon père ont cherché à s'emparer de mes pouvoirs. J’étais jeune, je me sentais menacé", se souvient-il. Il commence aussi à vivre des expériences troublantes, notamment des songes dans lesquels lui apparaissent ses ancêtres. Certaines nuits, il se réveille blessé après s'être cogné contre les meubles de sa chambre pendant son sommeil. Il en est convaincu : c’était le démon. Si en Occident, le diable est vu comme quelque chose d'abstrait, il assure que le démon est bel et bien réel : "Et il ne veut qu’une seule chose : nous conduire au péché mortel. Et dans la sorcellerie, c’est tout à fait possible !".

En 1993, il décide donc de quitter le Congo pour la France afin de poursuivre des études scientifiques à Paris. Mais son passé occulte le poursuit. Il continue notamment de faire des songes dans lesquels son grand-père semble le guider. En parallèle, une quête spirituelle commence à naître en lui. "Je cherchais juste une porte de sortie, confie-t-il. Je ne savais pas comment contrôler ce qui se passait en moi." Lors d'un colloque à Saint-Pétersbourg, en Russie, il découvre l'orthodoxie. Cette première rencontre avec le christianisme éveille quelque chose en lui, sans provoquer pour autant de véritable changement. "Le monde occulte me tenait encore, je n'ai donc pas poursuivi ma quête de Dieu, avoue-t-il. Une fois que les forces occultes vous maintiennent en esclavage, elles ne vous laissent pas aller plus loin vers la lumière que vous pouvez apercevoir."

Ginette, une foi à toute épreuve

Cette lumière, Joseph-Marie commence pourtant à l'entrevoir en 2009, lorsqu'il rencontre Ginette, sa future épouse. À l'époque, il termine ses études à Orléans, où la jeune femme, de treize ans sa cadette, vient aussi de s'installer pour étudier. Ils sont voisins et il est rapidement sous son charme. Ils apprennent à se connaître et commencent à se fréquenter. En 2011, ils se mettent en couple. Mais leur histoire d'amour est loin d'être simple. Ginette est catholique pratiquante tandis que Joseph-Marie se débat toujours avec les forces du mal qui sont en lui. "Les débuts étaient chaotiques", reconnaît Joseph-Marie. Mais Ginette prie beaucoup pour lui, lui rapporte de l'eau bénite de Lourdes et tente de lui faire découvrir Jésus. Mais rien ne semble fonctionner. Joseph-Marie aspire pourtant à construire une famille avec elle. La situation est d'autant plus difficile que la famille de Ginette voit leur relation d'un très mauvais œil. Pour sa mère, il est hors de question que sa fille épouse un homme qui pratique la sorcellerie.

Malgré ces obstacles, le couple poursuit son chemin et s'installe en Touraine, alors qu'il attend son premier enfant. Les difficultés persistent cependant. Mais Ginette ne désespère pas. Elle découvre des groupes de prière charismatiques dans les environs de L'Île-Bouchard, lieu de pèlerinage marial situé en Indre-et-Loire où la Vierge Marie est apparue, accompagnée de l’ange Gabriel, en décembre 1947. Elle commence à les fréquenter. Elle est convaincue : son compagnon pourra y trouver la délivrance qu'il recherche depuis si longtemps. Mais les années passent et Joseph-Marie reste fermé à la foi. Leur couple traverse une crise profonde, au point de frôler la rupture. Ginette décide alors de s'abandonner entièrement à la Vierge Marie. Elle continue de prier pour son compagnon, sans savoir que sa persévérance est sur le point de porter ses fruits.

La conversion le dimanche des Rameaux

Chaque dimanche, Joseph-Marie accompagne Ginette à la messe en voiture. Mais il refuse de pénétrer dans l'église et préfère l'attendre sur le parking. Les choses change le 9 avril 2017. C’est le dimanche des Rameaux. Ce jour-là, Ginette insiste pour que Joseph-Marie assiste à la célébration avec elle. Il finit par accepter, à une condition : qu'ils s'installent tout au fond de l'église. Ce qu'il ignore, c'est que, pour Ginette, cette invitation constitue une dernière tentative de le rapprocher de Dieu.

Au cours de la messe, tandis qu'est proclamé le récit de la Passion du Christ, Joseph-Marie est soudain submergé par l'émotion. Il s'effondre en larmes. "J'ai compris que j'étais aimé de Dieu, que j'avais beaucoup reçu, mais qu'est-ce que je donnais à Dieu ? Je pratiquais la sorcellerie, j'étais orienté vers les démons... Ce jour-là, j'ai vu ma culpabilité." Pour la première fois, il prend pleinement conscience de l'amour du Christ pour lui et regarde son existence d'un œil nouveau. "Les larmes que j'ai versées ce jour-là dans l'église m'avaient nettoyé les yeux et les oreilles. Je n'entendais plus de la même manière. Je ne voyais plus de la même façon." Ce qui le bouleverse aussi, c'est de réaliser que les paroles entendues à l'église ne lui sont pas étrangères. Depuis des années, Ginette lui parle de Jésus, mais il refuse de l'écouter. Mais il lui manquait le déclic. "Et ce déclic, c'est Marie qui me l'a apporté car elle était présente dans ma vie depuis mon enfance. D'abord à travers ma grand-mère et ses Je vous salue Marie récités avant le repas, puis à travers les pèlerinages de Ginette à Lourdes et à Paray-le-Monial, et enfin à L'Île-Bouchard, à quelques kilomètres seulement de chez nous", assure-t-il.

Un chemin d'espérance

Cette expérience marque le début de son véritable chemin de conversion. Joseph-Marie décide de demander le baptême et commence un catéchuménat. Pour Ginette, c'est aussi l'espérance de pouvoir enfin se marier à l'Église, elle qui a toujours souhaité recevoir ce sacrement. Mais la pandémie de Covid-19 vient retarder son parcours. Ce n'est finalement que lors de la Vigile pascale, le 16 avril 2022, qu'il reçoit le baptême. Au moment de renoncer à Satan et à ses œuvres, Joseph-Marie affirme vivre une expérience particulièrement intense. "J’ai senti les forces du mal me quitter", témoigne-t-il. Deux semaines plus tard, le troisième dimanche de Pâques, le 1er mai 2022, Joseph-Marie et Ginette se marient enfin à l'église. Ils sont alors déjà parents de cinq enfants. La joie de Ginette est immense !

Joseph-Marie Bantaba