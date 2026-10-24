Dans la Silicon Valley, les catholiques français font rayonner le Christ

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Facebook, Google, Apple… Dans la baie de San Francisco en Californie (côte ouest des Etats-Unis), la Silicon Valley abrite les plus grandes firmes technologiques. Au cœur de cette enclave ultra-connectée où travaillent un million de personnes du monde entier, il existe une communauté catholique francophone rassemblant 300 fidèles.

Née il y a dix ans, la communauté "Catho SV" se réunit au complet une à deux fois par an. Elle est répartie sur quatre villes du pourtour de la célèbre baie californienne : au nord, le pôle historique de San Francisco (où s’est constituée une première communauté catholique française du temps de la ruée vers l’or) et Oakland où résident quelques familles ; un peu plus au nord, Pittsburg accueille une communauté camerounaise d’environ 200 fidèles, et enfin Los Altos au sud de la baie, où se situe l’essentiel des propositions pastorales notamment pour les familles.

La communauté comprend des familles françaises d’ingénieur(e)s de la "tech", mais aussi de Belgique, de Suisse ou d’Afrique francophone. Martine, présidente du bureau, fait partie des pionniers. Venue de France avec mari et enfants pour le travail, elle a posé ses valises sur la côte californienne en 2016.

Célébration du beaujolais nouveau

"Il fallait tout créer", se souvient-elle. "Il y avait déjà une communauté de chrétiens français dont des protestants. Mais nous ressentions le besoin de participer à la messe en français plus régulièrement, de monter une vraie communauté catholique francophone", explique cette professeur de mathématiques. Une petite équipe monte alors un premier groupe de catéchèse en français une fois par mois dans la paroisse St-Nicholas Church de Los Altos. Aujourd’hui, grâce à l’investissement des laïcs et la présence de quelques prêtres jésuites étudiants, la messe est célébrée chaque dimanche à Los Altos dans la langue de Molière. La communauté est soutenue et encouragée par les évêques locaux, et par l’antenne des catholiques Français à l’étranger de la Conférence des évêques de France (CCFM).

Groupes de prière, retraites, préparation aux sacrement, conférences, scouts, gestion du site internet et des réseaux sociaux… sans oublier l’incontournable fête du beaujolais nouveau, les activités sont assurées par les laïcs, très investis malgré leur "mode de vie très intense" propre à l’environnement de la Silicon Valley. Comme Ambroise, père de famille et ingénieur informatique pour Chat GPT, qui anime la messe dominicale à Los Altos en alternance avec d’autres paroissiens. De son côté, Anne qui fait partie du conseil pastoral, assure le catéchisme qui a lieu une fois par mois dans cette paroisse. Cette businesswoman en charge des ventes dans une start-up de robotique et d’IA, rêverait de pouvoir proposer le caté chaque dimanche.

"Ce projet est celui du Seigneur"

"Nous faisons notre possible en faisant l’expérience de la confiance, et l’Esprit souffle. Ce projet est celui du Seigneur. L’important, c’est le chemin spirituel que nous faisons ensemble", confie Martine, qui perçoit "plein de petits signes de Dieu", comme l’arrivée providentielle de deux nouvelles catéchistes, ce qui a permis d’y inscrire de nouveaux enfants".

Grâce à ce noyau dynamique, la communauté catholique francophone qui compte aujourd’hui 300 abonnés à sa newsletter, a su se faire une place au cœur de la Silicon Valley, où les réservations de salles paroissiales se font en ligne, et on l’on parle business jusque dans les célébrations.

"Ici ce n’est pas pareil qu’en France : dans les paroisses locales, beaucoup de services sont assurés par les salariés, et il n’est pas rare qu’avant la messe il soit question de levée de fonds pour telle ou telle initiative" raconte Martine qui précise que "toutefois à Catho SV ce n’est pas le cas, notre fonctionnement étant très différent des paroisses américaines".

À Catho SV, l’atmosphère est "très fraternelle et joyeuse", d’autant que ses membres vivent pour la plupart loin de leurs familles. "Nous vivons de beaux moments, par exemple à Noël, que nous fêtons avec ceux qui restent ici pour cette période. Pour l’occasion nous sommes parfois rejoints par la communauté de San Francisco au nord (60 km ndlr)", indique Ambroise qui retourne en France chaque été avec son épouse et leur cinq enfants.

Une fraternité qu’apprécie beaucoup Anne, qui s’est rapproché de Dieu en 2015 "au moment de sa préparation au mariage" suivie aux Etats-Unis. Messe de semaine, parcours Magnify, appli Rosario… Cette mère de trois garçons qui a reçu la confirmation en 2023, puise à Catho SV un vrai ressourcement. "Nous nous nourrissons de l’expérience des autres, nous avançons ensemble", observe cette maman connectée, en évoquant ses "cathosisters", nom du groupe WhatsApp de ses amies catholiques francophones.

La baie de San Francisco, une "zone de mission"