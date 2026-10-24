Comment la maladie a renforcé la popularité de Léon XIV

Loin de fragiliser son image, l’annonce du cancer de Léon XIV semble avoir suscité un nouvel élan de sympathie envers le pape américain. Sa reprise rapide du travail, son énergie lors de l’audience générale et sa volonté de poursuivre sa mission nourrissent l’image d’un pontife résilient, à l’approche d’un voyage attendu en Amérique du Sud.

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Le contraste est saisissant : le 11 octobre, Léon XIV annonçait à la stupeur générale qu’il devait être opéré pour se faire retirer un nodule à un poumon. Dix jours plus tard, après une intervention chirurgicale et la révélation de son cancer, le pape américain était de retour place Saint-Pierre. Ce mercredi 21 octobre, malgré une pluie torrentielle, des fidèles plus nombreux qu’à l’accoutumée l’ont accueilli dans une ambiance enthousiaste. Comme si l’inquiétude suscitée par sa maladie et le soulagement de le retrouver guéri avaient encore un peu plus renforcé sa popularité.

Pope Leo XIV during his weekly general audience in St. Peter’s Basilica at the Vatican on October 21, 2026. Antoine Mekary | ALETEIA

Au-delà de l’émotion suscitée par l’annonce de son cancer, la manière dont le Vatican a géré cette nouvelle a joué un rôle important dans cette affection renouvelée pour le Pape. "La communication sur la maladie a été bien maîtrisée malgré la mauvaise surprise du cancer", estime un prêtre fin connaisseur de la Curie romaine et de la communication du Saint-Siège. Dès l’annonce de son opération, les fidèles présents sur la place Saint-Pierre s’étaient dit frappés par "le courage et la clarté" avec lesquels Léon XIV avait annoncé cette épreuve.

Après l’annonce de l’opération, le Vatican et ses médecins ont communiqué sur le diagnostic, l’intervention et la convalescence du pontife avant de finalement préciser que la maladie était localisée et qu’aucun traitement n’était nécessaire. La décision, annoncée ce 23 octobre, d’annuler la visite prévue à Assise le 27 octobre, sur recommandation médicale, rappelle toutefois que le pape doit encore se ménager. Ce choix a également rassuré certains observateurs sur le caractère "raisonnable" de Léon XIV, qui reste donc à l’écoute des conseils de ses médecins.

Un exemple pour les croyants et les malades

"Qu’une personnalité ayant une telle audience mondiale ait assumé d’en parler aussi précisément, c’est très réconfortant pour de nombreuses personnes atteintes de cancer, qui se sentent parfois très seules et isolées", souligne une source romaine. En rendant publique sa maladie, Léon XIV a donné une visibilité particulière à une expérience partagée par des millions de personnes.

Consulté par I.Media, un collaborateur du Pape se disait également impressionné par sa capacité à se remettre rapidement au travail. Au cours de son hospitalisation, Léon XIV a continué à s’enquérir par messages de la situation des uns et des autres et à suivre ses dossiers – selon plusieurs sources. Durant les cinq jours passés à l’hôpital Gemelli, Léon XIV a notamment reçu Mgr Paolo Rudelli, substitut de la secrétairerie d’État et le cardinal Luis Antonio Tagle, nouvellement élu doyen du Collège des cardinaux. Cette disponibilité contribue à façonner l’image d’un pontife investi dans sa mission, soucieux de ne pas laisser sa maladie interrompre le fonctionnement de l’Église.

Pope Leo XIV celebrates Mass in a room set up on the 10th floor of the Gemelli Hospital in Rome on October 16, 2026. The Mass was attended by off-duty medical staff, nurses and members of the Vatican Gendarmerie. During his homily, the Pope thanked the hospital’s doctors, nurses and staff for their daily dedication to caring for the sick and vulnerable, and especially for the care they have provided and continue to provide to him. © Vatican Media

Un prêtre en poste à Rome retient de cette période "désagréable" la première photo du pontife communiquée par le Vatican. "Cela m’a beaucoup touché de voir que le Pape a continué à dire sa messe : il est le Pape, il est malade mais il reste prêtre avant tout", souligne-t-il.

Le sentiment d’un pape "insubmersible"

La maladie aurait pu fragiliser l’image d’un pape encore en train de s’installer dans sa fonction. Elle semble plutôt, pour l’heure, avoir suscité un mouvement de solidarité et d’étonnement face à sa pugnacité. "Les personnes rencontrées ces jours-ci sont impressionnées par la vitesse avec laquelle il s’est remis, note le même prêtre. Son attitude à l’audience générale en est un exemple !" Lors de ce rendez-vous hebdomadaire, les observateurs ont en effet souligné l’énergie démontrée par le Pape à bord de sa papamobile.