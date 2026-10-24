Ce piège du vain bavardage qui guette même les âmes pieuses

Que nous disent les Pères du Désert pour guider notre vie spirituelle, dans les circonstances très concrètes de notre vie ? Sous de pieux motifs, prévient abba Megetios, il devient courant de bavarder en colportant des insinuations qui peuvent gâcher les plus beaux élans de l’âme.

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Megethios : on nous dit que plusieurs moines ont porté ce nom, dont l’un d’entre eux faisait partie de la première génération des solitaires du désert d’Égypte au IVe siècle. Celui qu’on voit apparaître dans les Apophtegmes des Pères du Désert ne manque pas d’à-propos. Abba Megethios s’adresse à ses frères qui, comme c’est l’usage, se retrouvent après la messe dominicale pour un repas fraternel. Les conversations vont bon train après une semaine en solitude. Et Megethios soupire en voyant que la charité n’est pas toujours au rendez-vous :

Au début, quand nous nous réunissions et que nous parlions du profit spirituel en nous édifiant les uns les autres, nous étions comme des constellations et nous montions dans les cieux. Mais maintenant, quand nous nous réunissons et que nous en venons ensemble à la médisance, nous nous faisons descendre aux enfers.

Le mérite des échanges spirituels

Megethios fait remarquer que, naguère, les moines s’édifiaient spirituellement les uns les autres pour leur plus grand bien, quand désormais ils s’adonnent aux commérages, ce qui les fait tomber bien bas. C’est assez habituel, chez les moines, de déplorer la décadence qui s’installe, après les temps héroïques des fondateurs, ceux qui ont suivi Antoine. Sans doute tout n’est-il pas parfait dans les communautés monastiques devenues très nombreuses qui ont peuplé les déserts d’Égypte et de Palestine, mais l’exigence est toujours là, avec des hauts et des bas, probablement.

Ce dont rêve Megethios et qu’il ne trouve plus de la même façon, ce sont ces échanges entre frères où l’on partage les découvertes spirituelles qu’on a pu faire. Beaucoup plus tard, sainte Thérèse d’Avila aménagera la possibilité pour les sœurs de se rencontrer en privé pour s’entretenir ensemble des "perfections de leur divin Époux". C’est vrai que, quand un tel échange se produit, c’est un grand encouragement pour ceux qui avancent pas à pas et souvent laborieusement dans la vie spirituelle.

Oreilles complices

Or, comme la nature a horreur du vide, la place est prise par des conversations beaucoup moins élevées et qui confinent à la médisance. Pourquoi faut-il que cela arrive, même chez des religieux qui font profession d’avancer sur le "chemin de la perfection" ? On dirait qu’à cause du silence qu’ils sont obligés de garder, beaucoup de choses s’emmagasinent qui ne sont pas très heureuses, si bien que la conversation, quand elle arrive, est facilement l’occasion de débordements, surtout quand on rencontre une oreille complice.