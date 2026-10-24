Assise, 1986 : la paix, notre prophétie inachevée

Véritablement prophétique, la rencontre historique d’Assise autour du pape Jean Paul II, a rappelé des vérités qui demeurent. Si elle n'a pas désarmé la planète, analyse notre chroniqueur Michel Cool, elle a montré que la paix se reçoit de Dieu avant de se construire humainement avec courage et lucidité.

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Il y a quarante ans, le 27 octobre 1986, j'avais 30 ans et un carnet de notes sous le bras. Reporter à l’hebdomadaire La Vie, j’avais couvert la première Journée mondiale de prière pour la paix convoquée par Jean-Paul II à Assise. J’en étais revenu avec le sentiment d'avoir vécu plus qu’un événement historique, un acte prophétique.

Je me souviens. Un train spécial avait emmené de Rome, tous ensemble, évêques, patriarches, rabbins, imams, bonzes, prêtres vaudous et sages de traditions ancestrales. À leur arrivée à Assise, les cloches avaient sonné à toute volée. Puis le silence s’était fait sur la ville quand les fidèles s’étaient séparés pour prier selon leurs usages. Spectacle mirifique ! Évitant tout syncrétisme ou sabordage doctrinal, chacun s’était recueilli dans sa langue et sa spiritualité. Puis, après avoir jeûné pour la paix, ils s'étaient réunis côte à côte sur l’esplanade de la basilique franciscaine. Leur photo est devenue iconique pour tout adorateur en esprit et en vérité (Jn 4, 23-24). Cette communion humaine bigarrée incarnait un mystère invisible : l'unité de l'intention n'entraîne pas l'uniformisation de la foi.

Scandale et enthousiasme

Cette assemblée interreligieuse inédite créa le scandale chez les uns et l’enthousiasme chez les autres. Les résistances s’exprimant dans l'Église catholique furent vives : la prière dite en commun, objectaient certains, brouillait la frontière entre la vérité et l'erreur. Elle semait la confusion, voire l’hérésie ! Jean-Paul II maintint le cap contre vents et marées. Même le contexte géopolitique ne réfréna pas son audace. La Guerre froide s’était pourtant refroidie : l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS était montée d’un cran avec la militarisation de l’espace, la "guerre des étoiles", ainsi qu’on nommait le projet de défense anti-missile promue par Ronald Reagan pour protéger l’Amérique d’une éventuelle attaque nucléaire russe. Dans cette réalité mondiale critique, le pape polonais, messager du cri évangélique "N’ayez pas peur !" (Mc 6, 50 – Mt 14, 27), natif d'un pays souvent broyé par la violence et victime lui-même d’un attentat, voulait coûte que coûte rappeler deux vérités à la face du monde.

Les religions sont pacifiques

La première : les religions sont intrinsèquement pacifiques. Quand elles pactisent avec les va-t-en-guerre, elles se parjurent et injurient Dieu. Dans l’histoire ancienne et celle plus récente, elles donnent hélas d’abondants contre-exemples : croisades et djihads sanglants, nationalismes sanctifiés, dieux travestis en conquérants et vice-versa, théologies légitimant des invasions impérialistes… Toutes ces récupérations bellicistes trahissent l’idéal spirituel de la majorité des religions : elles placent la paix, la compassion et le respect de la vie au sommet de leurs cultes. Une religion ne peut être respectée comme telle si elle est un catalyseur de violence. Son témoignage ne peut être que celui de la non-violence. François d’Assise, Martin Luther King, le Mahatma Gandhi en sont d’admirables apôtres. C’est précisément le détournement de la violence par la force de la prière que Jean-Paul II, témoin de la Shoah puis du totalitarisme communiste, a voulu exalter en posant un geste de communion et de paix visible de toute la planète.

« La paix est l’autre nom du dialogue. La paix est le fondement spirituel de toutes les religions.»

La seconde vérité enseignée à cette occasion aux chrétiens : la paix du Christ n'est pas la paix des hommes. Celle-ci n'est jamais ni pure ni parfaite. Leurs traités peuvent engendrer des guerres. Que l'on songe à celui de Versailles signé par les vainqueurs de l’Allemagne en 1919 : il tricota les rallonges de la Seconde Guerre mondiale qui éclata vingt ans plus tard. La paix du Christ préconise, elle, la conversion des cœurs, Elle illumine le visage de François d'Assise, le gueux désarmé et désarmant qui s’en alla parlementer avec le sultan en pleine croisade. La paix est l’autre nom du dialogue. La paix est le fondement spirituel de toutes les religions. Elles doivent toujours se battre pied à pied contre leurs propres dérives sectaires et leur enrôlement par des politiques et des idéologies faisant de la guerre une panacée.

Prier pour la paix sans naïveté

Le quarantième anniversaire de cette cérémonie interreligieuse à Assise pose des questions de fond, alors que planent sur nos têtes des menaces de guerres de haute intensité, et où l'arme nucléaire est brandie comme un argument rhétorique. Comment un croyant peut-il concilier deux exigences en apparence contradictoires : prier et agir pour orienter les responsables politiques et religieux vers des objectifs de paix ; et en même temps regarder en face la réalité crue des rapports de force en présence ? Quelle résistance opposer à des puissances belliqueuses dotées d'armes de destruction massive, bafouant le droit international au profit d’une stratégie délibérée d’intimidation.

«La non-violence évangélique est un combat, jamais une capitulation. »

La prière d'Assise ne peut servir d’alibi au sentiment d’impuissance. Elle n'autorise ni le pacifisme naïf, ni le silence devant l'agression, ni la lâcheté consistant égoïstement à "retirer son épingle du jeu". Prier pour la paix ne dispense pas de prononcer le nom de l'agresseur, de soutenir sa victime et de bâtir un ordre juridique international capable d’arraisonner les puissants déviant vers le despotisme. Le réalisme chrétien n'est pas le cynisme : c'est la charité armée de la lucidité. Refuser la guerre ne signifie pas refuser la résistance, la légitime défense. Louer les artisans de paix ne signifie pas bénir les tanks qui violent les frontières au nom de guerres proclamées saintes ou civilisatrices. Il faut le dire et le redire pour ne pas réitérer des aveuglements et des fautes passés : la non-violence évangélique est un combat, jamais une capitulation. La paix est un courage exigeant de tenir ensemble la main tendue et le refus du mensonge ; la miséricorde et la lucidité ; la justice et la justesse.

Devant la banalisation de la violence

Une seconde question soulevée par l’anniversaire d’Assise nous concerne tous. Nous vivons dans des démocraties représentatives frappées de plein fouet par la banalisation de la violence verbale et physique, par la division permanente exacerbée par un usage frénétique et vindicatif des outils numériques. Nous avons créé des places publiques planétaires où chacun vocifère sans écouter, où la caricature de l'adversaire tient lieu de pensée, où la haine se diffuse à la vitesse de la fibre optique. Cette guerre-éclair ne fait pas de morts sur un champ de bataille, mais elle mine les fondations de la civilité humaine la plus élémentaire : si nous n’arrivons plus à nous parler en famille, en société, en paroisse, alors comment pourrons-nous jamais faire la paix entre nations et peuples différents ? Un pays où les citoyens se regardent en chiens de faïence, où le débat mute en pugilat, où l'on stigmatise, dénonce et calomnie à tout-va, un pays s’abandonnant à ses pulsions dévastatrices, dilapide son énergie vitale. Il ruine sa "force d’âme". Il amoindrit son aptitude à surmonter l’épreuve. Or l'épreuve, pour nos démocraties représentatives, brutalisées à l’intérieur comme à l’extérieur, elle a en ce moment un goût d’orage qui fait trembler…

Un travail sur soi-même

En 1986, j’ai cru voir se réaliser sous mes yeux une prophétie. Quarante ans après, la prophétie reste ô combien inachevée. La rencontre historique d’Assise n'a pas désarmé la planète, mais elle a rappelé à tout le monde que la religion ne pouvait pas être l'opium des belligérants ; que la paix ne se concluait pas seulement par des traités — aussi nécessaires soient-ils —, car elle se reçoit de Dieu, avant de se construire humainement avec persévérance et intelligence. Œuvrer intelligemment pour la paix, la concorde, le dialogue, c'est d'abord accomplir au quotidien ce travail patient et ingrat en soi-même : refuser l'anathème facile, chercher la part de vérité chez celui dont on conteste tout, opposer à la viralité du mépris la lenteur de l'argument.