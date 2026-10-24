Aimer, pour que le monde ait la vie

Curé de la paroisse Notre-Dame de Tout-Remède en pays de Landerneau, le père Erwan de Kermenguy commente les lectures du 30e dimanche du temps ordinaire. Pour que le monde ait la vie, aimons Dieu d’un amour sincère pour mieux aimer notre prochain.

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Le voyage du pape en France avait pour thème « pour que le monde ait la vie ». Dieu est venu dans le monde, pour que le monde ait la vie, nous dit saint Jean. Et Dieu envoie son Église dans le monde, le pape en France, et nous, chacun de nous, pour annoncer l’évangile, afin que le monde croie et qu’en croyant nous ayons la vie éternelle. Cet évangile nous redit que les idoles tuent, que vivre c’est aimer Dieu et faire rejaillir cet amour sur le prochain — et qu’il nous faut partager cet amour autour de nous, pour que le monde autour de nous vive de cet amour. Dans les tempêtes que nous traversons, et je ne parle pas seulement de vent et d’eau, il nous faut vivre de cet amour et en témoigner. D’où les trois axes de l’homélie de ce jour : les idoles tuent ; vivre c’est aimer ; servons la vie par l’annonce de l’Évangile.

Les idoles tuent

« Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles » écrit saint Paul aux Thessaloniciens dans la première lecture. Nous avons sous les yeux une illustration particulièrement forte de cette scène, non plus à Thessalonique, mais à Notre-Dame de Rumengol, dans le vitrail principal de l’église, où nous voyons nos ancêtres celtes renoncer au culte des idoles et construire sur cette colline le sanctuaire marial où nous sommes. La légende dit même qu’on y faisait des sacrifices humains. C’est sans doute exagéré… parce que les sacrifices humains supposent une matière première qui est assez peu disponible. C’est en général limité à des périodes de guerres intenses ou de catastrophes naturelles, quand on n’a plus d’autres idées pour résoudre le problème. En revanche, il est certain que les idoles tuent. Le culte des idoles tue. Un monde qui se détourne de Dieu est un monde où il n’y a plus ni vrai ni faux, ni bien ni mal. Un monde sans Dieu est un monde où le caprice des hommes est érigé en absolu et où l’homme est tôt ou tard asservi en esclavage, hier comme aujourd’hui, dans les mines de métaux rares comme dans les centres où on entraîne l’intelligence artificielle.

Comme prêtre je rencontre chaque mois des personnes qui demandent à être délivrés de sorts qu’ils ont reçu.

Le culte des idoles païennes, qu’elles soient nouvelles, comme nos téléphones, nos réseaux sociaux et nos voitures connectées, ou qu’elles soient anciennes, comme le recours aux voyants, aux magiciens et autres jeteurs de sort, tue. Comme prêtre je rencontre chaque mois des personnes qui demandent à être délivrés de sorts qu’ils ont reçu, de magie qu’ils ont pratiqué, ou d’esprits qu’ils ont invoqués. N’ayons pas peur des idoles. Saint Paul l’a dit aux Thessaloniciens : vous vous êtes détournés des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable. Il est « véritable » parce qu’il est vrai et qu’il n’y aucun mensonge en lui, à l’inverse de nos idoles matérielles ou spirituelles, qui nous promettent des bonheurs illusoires. Il est le Dieu vivant, parce qu’il est l’auteur de la vie. Lui, le Dieu vivant et véritable, veut nous donner la véritable vie, la vie éternelle, par l’amour, car vivre c’est aimer.

Vivre c’est aimer

Dans l’évangile, Jésus nous donne le repère essentiel pour notre vie. Quel est le plus grand des commandements (parmi les 613 commandements de la loi juive) ? C’est d’aimer. Aimer Dieu et son prochain. Nous pressentons bien, nous et tant de nos contemporains, que l’amour est ce qui donne du prix à la vie. Nous sommes si souvent admiratifs des gens qui s’engagent pour des causes humanitaires, des gens qui sont généreux et serviables. Mais nous avons peur de les imiter : « Ce n’est pas fait pour moi ! » Saint Paul écrit au contraire aux Thessaloniciens : « Vous-mêmes, vous nous avez imité, nous et le Seigneur. » Si ces premiers chrétiens l’ont imité lui… lui cherche à imiter Dieu. Et Dieu aime, d’un amour sans limite.

Nous n’avons pas en nous la force d’aimer sans limite… car nos capacités sont toujours limitées. Mais Dieu lui aime sans limite. « Je suis un Dieu compatissant » dit Dieu dans le livre de l’Exode, l’histoire de Moïse, il y a près de 3000 ans. Parfois on entend dire que le Dieu de l’Ancien Testament serait un Dieu dur et violent… Réalisez qu’il y a 3000 ans, à l’époque des sacrifices humains — à Rumengol peut-être, et ailleurs dans le monde — le Dieu d’Israël se présente comme un Dieu compatissant. Certes, juste avant, il dit que sa colère s’enflammera si on n’aime pas les immigrés, les veuves et les orphelins : car c’est un Dieu qui se met en colère parce que c’est un Dieu qui aime. Et par amour, il prend la défense du petit et du pauvre.

Si tu veux aimer comme lui le petit et le pauvre, il te faut te mettre à l’école de Dieu.

Et toi, si tu veux aimer comme lui le petit et le pauvre, il te faut te mettre à l’école de Dieu. Plus tu aimeras Dieu d’un amour sincère, plus tu aimeras ton prochain. « Je t’aime Seigneur, ma force » dit le psaume 17. « Je t’aime Seigneur » : voilà le cœur de la prière chrétienne. Qu’elle est belle cette prière. Simple et belle. « Je t’aime Seigneur. » « Je t’aime, et sois ma force dans mes épreuves. Je t’aime et sois ma force dans mes combats. Je t’aime et apprends-moi à aimer comme toi. » Peut-être que parfois vous direz : « Je t’aime Seigneur, mais là franchement c’est trop dur… » Il m’arrive — ne le répétez pas —, lorsque tout s’accumule contre moi, de prier ainsi : « Seigneur je t’aime, mais franchement… » enfin vous voyez quoi ! Je t’aime Seigneur, dit le psaume 17 que je vous encourage à prier souvent (avec le psaume 15 aussi). Je t’aime car Tu es la Vie.

Servons la vie par l’annonce de l’Évangile

Pour que le monde ait la vie, Dieu est venu en ce monde nous détourner de nos idoles et nous apprendre à aimer. Si à notre tour, nous voulons aimer notre prochain, nous avons à aller vers lui, comme Dieu vers nous, pour témoigner de l’amour à notre prochain. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé une mission paroissiale, dans les clochers ruraux, avec les WEMPS (Week-Ends Mission Prière Service —initiative d'évangélisation en milieu rural, Ndlr) : pour que le monde ait la vie. Au fil des rencontres, nous avons témoigné que Dieu est bon. Nous avons partagé notre expérience de l’amour. Nous avons visité des maisons isolées, des gens qui ne savaient pas que Dieu les aime. Des portes se sont ouvertes, d’autres se sont fermées… c’est la liberté de chacun évidemment. Mais dans les semaines de tempête que connaît notre pays, qu’il est beau de voir des jeunes qui viennent porter le feu de l’amour, qui viennent frapper aux portes des maisons par amour, plutôt que par haine aux vitrines des magasins.

Ce n’est pas réservé aux jeunes missionnaires WEMPS. C’est à la portée de chacun de nous. Alors que nous entrons dans les mois les plus sombres de l’année — miz du et miz kerzu, « le mois noir et le mois très noir », comme on appelle novembre et décembre en breton — nous voulons porter la lumière du Christ, comme un phare dans la tempête. Oui, entendons l’appel du pape Léon XIV. Soyons des témoins de la vie. Aidons nos frères et sœurs, nos amis, nos voisins, à quitter les vaines idoles qui tuent pour choisir l’amour. C’est le meilleur service que nous puissions rendre à notre pays et au monde : être témoins de l’amour.