Tempête Austen : 288.600 foyers sans électricité

Austen, première tempête automnale de l'année, balaye ce 23 octobre la façade nord-ouest de la France, jusqu'en région parisienne, avec 23 départements en vigilance orange pour vent et plus de 288.000 foyers privés d'électricité dans la matinée.

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Aucun blessé grave n'a été recensé à la mi-journée mais les vents, localement violents, ont abattu de nombreux arbres, perturbant le trafic routier et ferroviaire. Au cours de la nuit de jeudi à vendredi, des rafales de 120 à 140 km/h ont été relevées en Bretagne et dans l'ouest de la Manche. Ce département normand est, selon l'organisme de prévision, particulièrement exposé à la tempête, "avec des rafales jusqu'à 120 km/h dans l'intérieur des terres (et 130 à 140 km/h sur la côte) et des vents ne commençant vraiment à faiblir qu'en fin d'après-midi".

La préfecture de la Manche a pris un arrêté "restreignant les déplacements aux abords du littoral, avec notamment une restriction de l'accès aux plages", a-t-elle annoncé dans un communiqué. Les vents violents d'Austen ont provoqué de nombreuses coupures d'électricité, avec 148.500 foyers concernés en Bretagne (ouest). La tempête survient à un moment où la végétation est "parfois fragilisée par l'intense sécheresse de l'été" et où les arbres, encore en feuilles, offrent plus de prise au vent, avertit Météo-France.

Transports perturbés