Sur le conseil de ses médecins, Léon XIV n’ira finalement pas à Assise

Afin de "favoriser sa convalescence" après son intervention chirurgicale pour un nodule cancéreux au poumon, Léon XIV ne se rendra pas à Assise, où il était attendu le 27 octobre 2026, pour une rencontre interreligieuse.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Afin de "favoriser sa convalescence" après son intervention chirurgicale pour un nodule cancéreux au poumon, Léon XIV ne se rendra pas à Assise, où il était attendu le 27 octobre 2026, pour une rencontre interreligieuse, annonce le Bureau de presse du Saint-Siège ce 23 octobre – 10 jours après l’opération. Dans un communiqué publié en concomitance, ses médecins expliquent que les examens de contrôle ont confirmé l’"excellente évolution" postopératoire de leur patient de 71 ans mais lui déconseillent ce déplacement dans cette ville de l’Ombrie qui devait se faire en hélicoptère.

Ce vendredi matin, le médecin officiel du pape, Luigi Carbone, et le professeur qui l’a opéré, Stefano Margaritora, informent que Léon XIV a passé "comme prévu" une radiographie de contrôle du thorax. Une dizaine de jours après l’ablation du lobe inférieur de son poumon droit, cet examen "a confirmé l’excellente évolution de sa convalescence postopératoire", assurent-ils.

Une mesure de précaution

Sorti de l’hôpital Gemelli samedi dernier, le pontife américano-péruvien a repris depuis mercredi le calendrier de ses audiences quotidiennes, recevant des groupes et prononçant des discours sans difficulté apparente. Toutefois, "par mesure de précaution" et "compte tenu du peu de temps écoulé depuis l’intervention", peut-on lire dans le communiqué, les médecins qui le suivent lui ont déconseillé son voyage en hélicoptère programmé mardi prochain pour franchir les quelque 130 kilomètres le séparant d’Assise.

Le Pape devait participer à la rencontre "Une paix désarmée et désarmante" organisée par la communauté Sant’Egidio pour l’anniversaire de la première rencontre interreligieuse initiée par Jean Paul II dans cette ville. Il devait présider une prière avec les représentants des Églises chrétiennes puis prononcer un discours lors de la cérémonie de clôture. À défaut de présence, Léon XIV fera parvenir un message aux participants – parmi lesquels le cardinal français Jean-Marc Aveline et de nombreux dignitaires religieux.

«Le renoncement au déplacement à Assise est uniquement lié au délai de convalescence après son intervention, il n’y a pas d’autre motif.»

Le Vatican ne se prononce pas en revanche sur le prochain voyage du 267e pape en Amérique du Sud, prévu du 6 au 17 novembre – et dont les préparatifs se poursuivent. "Le renoncement au déplacement à Assise est uniquement lié au délai de convalescence après son intervention, il n’y a pas d’autre motif", assure une source vaticane. Mercredi, les médecins ont informé que le cancer de Léon XIV ne s’était pas propagé et qu’il n’aurait pas besoin de traitement complémentaire.