[RECETTE] Trois goûters gourmands d’automne

L’automne est la saison idéale pour se mettre à la pâtisserie ! Biscuits à la châtaigne, apple pie à l’américaine, cinnamon rolls maison… Découvrez nos meilleures recettes d’automne pour régaler petits et grands à l’heure du goûter.

Avec le retour des journées plus fraîches et des après-midi pluvieux, l’automne donne envie de se retrouver autour d’un goûter réconfortant. Pommes, poires, châtaignes, noix ou encore potirons s’invitent en cuisine pour préparer des douceurs de saison. Et les vacances de la Toussaint sont une merveilleuse occasion pour cuisiner avec les enfants des gâteaux moelleux, des biscuits croustillants et des tartes gourmandes… Voici trois idées de recettes simples et savoureuses à partager en famille, accompagnées d’une tasse de thé ou d’un chocolat chaud.