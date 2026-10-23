[RECETTE] Trois goûters gourmands d’automne

L’automne est la saison idéale pour se mettre à la pâtisserie ! Biscuits à la châtaigne, apple pie à l’américaine, cinnamon rolls maison… Découvrez nos meilleures recettes d’automne pour régaler petits et grands à l’heure du goûter.
Avec le retour des journées plus fraîches et des après-midi pluvieux, l’automne donne envie de se retrouver autour d’un goûter réconfortant. Pommes, poires, châtaignes, noix ou encore potirons s’invitent en cuisine pour préparer des douceurs de saison. Et les vacances de la Toussaint sont une merveilleuse occasion pour cuisiner avec les enfants des gâteaux moelleux, des biscuits croustillants et des tartes gourmandes… Voici trois idées de recettes simples et savoureuses à partager en famille, accompagnées d’une tasse de thé ou d’un chocolat chaud.
1Biscuits à la farine de châtaigne
Pour 24 biscuits
Préparation :
1. Dans un saladier, mélangez le beurre mou avec le sucre à l’aide d’une maryse, jusqu’à obtenir une texture crémeuse et homogène.
2. Ajoutez l’œuf, puis les farines, la poudre de noisette (ou d’amande), les pépites de chocolat, la pincée de sel et la vanille liquide.
3. Mélangez bien en formant une boule avec les mains.
4. Sur le plan de travail légèrement fariné, formez un boudin.
5. Filmez celui-ci et placez-le 1 heure au réfrigérateur pour qu’il durcisse.
6. Préchauffez votre four à 180 °C (chaleur tournante).
7. Sortez le boudin du réfrigérateur et coupez-le en tronçons d’environ 5 mm et disposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson.
8. Si nécessaire, reformez légèrement les tronçons entre vos mains pour qu’ils soient bien ronds et réguliers.
9. Enfournez pour 12 minutes : les biscuits doivent être dorés sur les bords.
10. À la sortie du four, placez-les sur une grille et laissez-les refroidir.
Recette tirée du livre Mes gourmandises d'automne de Margot Schoendorff paru le 1er octobre 2026 aux éditions Leduc.
2Apple pie frite façon fast-food américain
Pour 6 parts
Préparation :
1. Dans le cas d’une cuisson au four traditionnel, préchauffez-le à 200 degrés.
2. Pelez, épépinez et coupez les pommes en petits dés.
3. Dans une poêle, faites fondre le beurre, puis ajoutez les pommes, la cassonade, la cannelle et le jus de citron. Laissez cuire à feu doux environ 10 minutes, jusqu’à ce que les dés de pommes soient tendres.
4. Poudrez de farine ou de Maïzena pour épaissir légèrement la garniture en laissant compoter encore 1 minute. Laissez refroidir totalement.
5. Découpez des rectangles d’environ 10 x 5 centimètres dans la pâte feuilletée, déposez 1 cuillère levée de garniture au centre et refermez avec un second rectangle en scellant bien les bords avec un peu d’eau.
6. Badigeonnez avec l’œuf battu additionné d’une pincée de sel, ce qui le rend plus liquide et facile à étaler.
7. Faites frire à 180 degrés 2 ou 3 minutes par face jusqu’à ce que les chaussons soient dorés ou, pour une version plus légère, enfournez pendant 15 minutes au four traditionnel, ou 10 minutes à 200 degrés dans un airfryer, en retournant à mi-cuisson pour un croustillant sans friture.
Recette tirée du livre Fondantes, croquantes, sucrées, acidulées... Pommes d’amour (ou Mes pommes d'amour) de Hervé Cuisine (Hervé Palmieri), paru le 10 septembre 2026 aux éditions Albin Michel Pratique.
3Des cinammon rolls
Pour 8 personnes
Pour la pâte : 1 oeuf, 10 cl de lait tiède, 4 cl de crème liquide, 40 g de beurre mou, 250 g de farine T45 ou T55, 1 sachet de levure boulangère sèche (5 à 7 g), 40 g de sucre, 1 pincée de sel.
Pour la garniture : 60 g de beurre noisette, 1 à 2 cuillerées à soupe de cannelle, selon vos goûts, 30 g de chocolat blanc râpé ou en pépites, 80 g de cassonade.
Pour le glaçage : 50 g de mascarpone, 2 cuillerées à soupe de lait entier, 1 cuillerée à café d’extrait de vanille, le zeste finement râpé d’1/2 orange bio, 1 pincée de cannelle, 100 g de sucre glace.
Préparation :
1. Commencez par activer la levure : dans un petit bol, mélangez la levure sèche avec le lait tiède et laissez reposer 10 minutes. Dans un grand saladier (ou la cuve d’un robot), versez la farine, le sucre, le sel, le beurre mou et l’œuf. Ajoutez le mélange levure-lait, puis la crème liquide. Pétrissez la pâte pendant 8 à 10 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit lisse, souple et légèrement collante. Si besoin, ajoutez un peu de farine.
2. Couvrez le saladier d’un torchon propre, et laissez la pâte lever dans un endroit tiède pendant 1 h 30, jusqu’à ce qu’elle double de volume. Préparez le beurre noisette : faites fondre le beurre à feu moyen dans une petite casserole. Laissez-le cuire jusqu’à ce qu’il prenne une couleur ambrée et dégage un parfum de noisette (5 à 7 minutes). Filtrez si nécessaire, puis laissez tiédir.
3. Une fois la pâte levée, dégazez-la et étalez-la sur un plan de travail légèrement fariné en un rectangle d’environ 30 × 40 cm. Badigeonnez toute la surface du beurre noisette. Saupoudrez la pâte de cassonade, de cannelle, puis de chocolat blanc râpé ou des pépites. Si la garniture est trop fondante, placez la pâte garnie 10 minutes au frais avant de la rouler.
4. Roulez la pâte sur la longueur pour former un boudin bien serré. Découpez-le en huit tranches égales à l’aide d’un couteau bien aiguisé ou d’un fil alimentaire. Déposez les rouleaux dans un plat beurré, en les espaçant légèrement, ils doivent pouvoir se toucher en gonflant. Laissez reposer 10 minutes à température ambiante pendant que le four préchauffe à 180 °C.
5. Enfournez le plat pour 25 minutes, jusqu’à ce que les cinnamon rolls soient bien dorés et moelleux. Pendant la cuisson, préparez le glaçage : fouettez délicatement le mascarpone avec le sucre glace, puis incorporez le lait, la vanille, le zeste et la cannelle. Nappez les roulés tièdes de glaçage, en le laissant couler sans lisser. Servez avec des fruits rouges et, si vous le souhaitez, une touche de cannelle ou de muscade.
Recette tirée du livre Cozy & Comfy de Salomé Léger-Pereira, paru le 17 octobre 2025 aux éditions de Mango.