Pierre Vivarès : « Ce sont les petits et les pauvres qui payent l’addition du désordre »

Après les violences du 17 octobre et alors qu’une nouvelle mobilisation est prévue le 24 octobre, le père Pierre Vivarès, aumônier de la préfecture de police de Paris, détaille auprès d'Aleteia la colère sociale, la place de la violence et les défis auxquels sont confrontés les policiers.

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Derrière les affrontements du 17 octobre, le père Pierre Vivarès voit une colère mal entendue, mais aussi une violence qui se cherche des justifications politiques. Aumônier de la préfecture de police de Paris, il défend les policiers confrontés à des conditions éprouvantes, sans éluder la question de leurs fautes. À la veille de la mobilisation du 24 octobre, il livre une lecture critique d’une société où le dialogue semble céder du terrain à la confrontation, menaçant la paix civile, et regrette "une crise du débat social". "Le débat social ne fonctionne plus et ses principes mêmes, fondés sur la démocratie, la non-violence, l’écoute, l’entente et la concertation sont remis en cause", déclare-t-il à Aleteia. Entretien.

Aleteia : Les manifestations du 17 octobre ont été marquées massivement par des affrontements, des dégradations et des pillages sous couvert de revendications sociales pourtant initialement justes. En tant qu’aumônier de la préfecture de police de Paris, que percevez-vous de cette colère qui s’exprime jusqu’à la violence ?

Pierre Vivarès : Cette colère naît de deux phénomènes qui s’alimentent mutuellement. D’une part, les revendications des lycéens et des étudiants ne sont pas entendues. Souvent réduites à des caricatures dans les médias, elles sont pourtant plus nuancées et plus précises. Or, lorsqu’une parole reste ignorée, ou que ceux qui les portent ne sont pas écoutés ou sont moqués, le recours à la violence devient tentant. Nous sommes de plus face à des adolescents ou des post-adolescents, beaucoup plus enclins à s’énerver rapidement que des adultes matures qui ont l’habitude du dialogue, de la patience, du compromis et de l’empathie. La majorité des manifestants ont défilé de façon paisible, ne l’oublions pas. D’autre part, s’installe l’idée, portée par une pensée post marxiste, distillée dans la jeunesse, selon laquelle sans violences, dégradations ou images marquantes, les revendications ne seront pas prises en compte par le pouvoir en place. Ces deux dynamiques révèlent une crise du débat social, que ce soit dans la pratique par le gouvernement ou que ce soit dans la philosophie politique de certains. Le débat social ne fonctionne plus et ses principes mêmes, fondés sur la démocratie, la non-violence, l’écoute, l’entente et la concertation sont remis en cause.

«Chez certains, cette violence traduit avant tout un affaiblissement du sens moral : détruire, voler ou piller ne leur paraît pas particulièrement grave, surtout lorsque les victimes sont perçues comme "riches" ou détentrices d’un pouvoir dont ils se sentent exclus.»

Quand on s’en prend aux commerces, aux services publics, ne voit-on pas autre chose qu’une colère sociale : une volonté de détruire ce qui fait tenir notre société ? Y a-t-il aujourd’hui une forme de banalisation de la violence, voire une perte du sens du bien et du mal, qui conduit certains à justifier l’injustifiable au nom d’une cause ?

Chez certains, cette violence traduit avant tout un affaiblissement du sens moral : détruire, voler ou piller ne leur paraît pas particulièrement grave, surtout lorsque les victimes sont perçues comme "riches" ou détentrices d’un pouvoir dont ils se sentent exclus. Pour une minorité, elle constitue au contraire un acte politique jugé nécessaire. Les pilleurs deviennent alors les idiots utiles et manipulés d’un mouvement révolutionnaire qui cherche à renverser des institutions auxquelles il regrette de ne pas pouvoir accéder démocratiquement. Ils rêvent d’un ordo ab chao, "l’ordre à partir du désordre", cher aux Francs-Maçons, non pas pour un renouvellement spirituel intérieur mais sociologique.

«Tout au long de l’année, les policiers doivent maîtriser leurs émotions et discerner, à chaque instant, ce qu’il convient de dire ou de faire. Cette exigence de discernement fait partie de leur quotidien et c’est un métier à part entière, difficile.»

Quel rôle un aumônier peut-il jouer auprès des policiers, dans ces moments où il faut maîtriser ses émotions et continuer à exercer une mission très difficile ? Les policiers vous parlent-ils de la façon dont ils vivent ces événements, alors que leur profession est de plus en plus incomprise et méprisée ?

La majorité de la population respecte et soutient la police. Tout au long de l’année, les policiers doivent maîtriser leurs émotions et discerner, à chaque instant, ce qu’il convient de dire ou de faire. Cette exigence de discernement fait partie de leur quotidien et c’est un métier à part entière, difficile. Toutefois, lors de tensions extrêmes, certains agents affectés au maintien de l’ordre sans y avoir été spécifiquement formés peuvent être déstabilisés. Les vacations, parfois très longues, s’enchaînent et provoquent une fatigue importante, qui peut affaiblir ce discernement. À cela s’ajoutent des discours politiques difficiles à entendre, alors même que la police est indispensable à l’État de droit et que certaines heures supplémentaires restent impayées. Face à cette lassitude palpable, mon rôle est d’écouter les policiers, de les accompagner, de les aider à prendre du recul et de leur redonner de l’espérance. Je ne suis ni syndicaliste, ni membre de la hiérarchie dans la maison police, ni responsable politique : je suis là pour les soutenir afin qu’ils exercent leur métier du mieux possible, que leurs éventuelles fatigues ou détresses soient écoutées, dans le respect de chaque personne, au service de la cohésion sociale de notre nation et pour la défense de l’intégrité des biens et des personnes. "Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime" Jean 15, 13. Ils sont prêts à donner leur vie pour défendre des inconnus. La police est un métier qui rejoint l’amour christique, que les policiers soient chrétiens ou pas. C’est une belle mission, indispensable et salvifique.

Il arrive que certains perdent leur sang-froid ou dépassent les limites de leur mission. Comment regardez-vous ces dérapages ? Comment soutenir des hommes et des femmes exposés à une pression terrible sans fermer les yeux sur leurs propres manquements ?

Aucun policier ne se réjouit qu’un manifestant soit blessé, mutilé ou, pire encore, perde la vie. Qu’un drame résulte de la faute d’un agent, d’une erreur de discernement ou d’un concours de circonstances, l’Inspection générale de la Police nationale mène une enquête. Elle se montre à juste titre particulièrement exigeante envers les forces de l’ordre : puisque l’État leur confie l’usage légitime de la force, il attend d’elles une conduite irréprochable. Les policiers mesurent la responsabilité qui leur incombe et savent que toute faute sera examinée avec rigueur et sanctionnée lorsqu’elle est établie. Je relève toutefois que, malgré leur équipement et leur entraînement, les forces de l’ordre comptent dans leurs rangs dix fois plus de blessés que les manifestants. Des drames peuvent malheureusement survenir, mais les policiers s’efforcent de les prévenir chaque minute. Et si certains ont fauté, nous devons aussi les soutenir et les accompagner car on ne réduit jamais un être humain aux erreurs qu’il commet : c’est la base du christianisme sans laquelle le Christ ne serait pas venu sauver cette humanité composée des pécheurs que nous sommes.

«Ce sont majoritairement les petits et les pauvres qui payent l’addition des révolutions et du désordre : le cynisme criminel de ceux qui agitent la population est le fruit d’un humanisme dévoyé et d’une philosophie politique perverse. »

En tant qu’aumônier des policiers, face à ces scènes de guérillas urbaines, vous arrive-t-il de craindre que notre société ne parvienne plus à enrayer cette spirale de confrontation et que la paix civile elle-même finisse par être menacée ?

L’histoire de notre nation est émaillée de révoltes, de révolutions et de guerres civiles. Il faudrait que tous les responsables politiques appellent au calme et au dialogue, renvoient aux principes démocratiques de notre nation et les respectent. Certains, clairement, ne le veulent pas. Ils porteront la responsabilité de ce qui adviendra dans les semaines à venir et dont les premières victimes sont ceux qu’ils prétendent défendre. Ce sont majoritairement les petits et les pauvres qui payent l’addition des révolutions et du désordre : le cynisme criminel de ceux qui agitent la population est le fruit d’un humanisme dévoyé et d’une philosophie politique perverse. Mais je sais aussi que la majorité, encore silencieuse, de notre population ne veut pas de cela. Le 30 mai 1968, après un mois de grèves et de heurts, la manifestation sur les Champs Élysées et dans de nombreuses villes de province a sonné le glas de mai 68 et les élections législatives de juin ont ramené le calme avec une majorité claire et incontestable. Mais il y avait un De Gaulle à l’époque et il n’y en a pas aujourd’hui.