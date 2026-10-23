Livres : les meilleures ventes dans les librairies La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 16 au 23 octobre dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces derniers mois.

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1 Album Souvenir De La Visite Du Pape Leon Xiv En France

Résumé : Maginificat, Aleteia, Famille chrétienne, octobre 2026.Un album souvenir de la visite du Pape en France avec ses quatorze prises de parole officielles : neuf discours, quatre homélies, un salut. Complété par des témoignages de fidèles et le récit d'un journaliste.

2 Pour que le monde ait la vie : voyage apostolique en France : homélies et discours

Résumé : Léon XIV, Cerf, octobre 2026. Recueil des quatre homélies et neuf discours prononcés par le Pape lors de son voyage en France, à Paris, Lourdes et Metz, du 25 au 28 septembre 2026. Léon XIV y développe les convictions au cœur de son pontificat, entre foi, espérance, paix, communion et attention aux plus fragiles, en lien avec le thème Pour que le monde ait la vie.

3 MAGNIFICA HUMANITAS : LETTRE ENCYCLIQUE

Résumé : Léon XIV, Cerf, mai 2026. Première encyclique du pape Léon XIV, Magnifica humanitas – “Magnifique humanité” – marque l’entrée du nouveau pontificat dans le grand débat social contemporain. Consacrée à l’intelligence artificielle et à ses conséquences humaines, économiques et culturelles, elle offre une réflexion chrétienne sur la révolution technologique actuelle.

4 Réussir à Vivre

Résumé : Adrien Candiard, Cerf, octobre 2026. Adrien Candiard questionne l’injonction contemporaine à réussir sa vie et à rechercher sans cesse l’accomplissement personnel. À partir du livre du prophète Aggée, il propose une sorte d'anti-méthode du bonheur inspirée de l’Évangile : plutôt que de chercher comment réussir sa vie, s’interroger sur ceux pour qui l’on vit.

5 Vous Êtes Les Saints De France

Résumé : Léon XIV, Librairie Téqui (Pierre), octobre 2026. Discours et homélies prononcés par le Pape lors de son voyage en France, à Paris, Lourdes et Metz, du 25 au 28 septembre 2026.

6 Résurrection

7 Sermons Sous Les Décombres

Résumé : Delphine Horvilleur, Olivier Nora éditions, Plon, octobre 2026. De 2023 à 2025, D. Horvilleur, rabbin, confronte les textes de la tradition juive à la guerre déclenchée après le 7 octobre. Réunissant des sermons et des réflexions, elle livre une réflexion sur Israël, l’antisémitisme, la violence et la responsabilité politique, tout en cherchant dans les mots et les textes sacrés les moyens de renouer le dialogue et de réparer les fractures.

8 Le Fondateur

Résumé : Giuliano Da Empoli, Gallimard, octobre 2026. Conseiller politique, G. est enrôlé par Alexander Zimmer, le fondateur de Panoptik, une société de surveillance qui a pour but de venir à bout des humains par l'intelligence artificielle.

9 1000 Raisons De Croire En Jésus

Résumé : Olivier Bonnassies, Guy Trédaniel, octobre 2026. Une synthèse des travaux réalisés sur le thème de la preuve de la véracité de la foi chrétienne. L'auteur contribue à répondre au défi du relativisme et à inverser la tendance de la chute du christianisme.

10 Le Petit Nicolas - Je Reviens ! Les Nouvelles Aventures Du Petit Nicolas