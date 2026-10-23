La magnifique image de l’Église pour illustrer la transmission de la foi

Dans un document publié le 22 octobre et intitulé "Venite ad me" ("Venez à moi"), le dicastère pour la Doctrine de la foi utilise l’image de la propagation de la lumière pour illustrer la délicate mission de la transmission de la foi.

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Si le vrai soleil, c’est le Christ, chaque baptisé est appelé à faire rayonner, par propagation, la lumière originelle. Dans un document publié le 22 octobre et intitulé Venite ad me ("Venez à moi") en référence aux paroles du Christ : "Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai" (Mt 11, 28), le dicastère pour la Doctrine de la foi utilise l’image de la lumière pour illustrer la délicate mission de la transmission de la foi.

Un document demandé par le pape François peu de temps avant sa mort, repris à son compte par Léon XIV, offrant une réflexion et des pistes concrètes pour l’évangélisation "à l’aube de la nouvelle ère que nous traversons". Le Saint-Siège fustige en ce sens la "sécularisation" qui a abouti à un "individualisme généralisé" et entravé la "transmission de la foi". Mais rejetant tout désespoir, le dicastère encourage et soutient la transmission de la foi, notamment au sein des familles et des communautés ecclésiales. "La transmission de la foi apparaît comme une rencontre au cours de laquelle le Christ se fait proche de chaque personne, dans la réalité concrète de sa vie, en lui offrant cette paix véritable que l’on ne peut trouver qu’en Lui", souligne le document.

La lumière de la foi

Les rédacteurs de Venite ad me comparent la transmission de la foi à l’allumage d’une flamme par une autre. "L’expérience de la foi peut être conçue comme la rencontre vitale et décisive avec ce "vrai soleil" qu’est le Christ, Lui qui libère des ténèbres et comble de lumière l’existence humaine. Cette expérience de lumière, de par sa nature, rayonne vers d’autres existences pour les irradier de la même lumière ; celles-ci, resplendissant à leur tour, élargiront le rayon de propagation de la lumière originelle : la vraie lumière du monde qu’est le Christ."

Le document s’appuie sur les intuitions de saint Paul : "Nous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image" (2 Co 3, 18) et celles du pape François dans sa première encyclique Lumen fidei : "Celui qui s’est ouvert à l’amour de Dieu, qui a écouté sa voix et reçu sa lumière, ne peut garder ce don pour lui".

«La foi se transmet, pour ainsi dire, par contact, de personne à personne, comme une flamme s’allume à une autre flamme.»

"Il s’agit d’une lumière qui se reflète de visage en visage", explique le Dicastère. "La lumière de Jésus brille, comme dans un miroir, sur le visage des chrétiens, et ainsi elle se répand et arrive jusqu’à nous, pour que nous puissions, nous aussi, participer à cette vision et réfléchir sur les autres cette lumière, comme dans la liturgie de Pâques la lumière du cierge allume beaucoup d’autres cierges. La foi se transmet, pour ainsi dire, par contact, de personne à personne, comme une flamme s’allume à une autre flamme."

Le rôle essentiel de la famille

Pour le Saint-Siège, la foi ne doit pas être transmise comme "un ensemble de contenus doctrinaux ou d’informations religieuses", mais plutôt comme "une forme de vie ecclésiale dans laquelle le croyant est progressivement introduit". Dans ce cadre, la famille constitue "le premier et le plus essentiel lieu de transmission de la foi".

"Les parents sont appelés non seulement à engendrer les enfants à la vie, mais aussi à les conduire à Dieu", assurent les auteurs de Venite ad me. Ce point a également été réaffirmé par le pape Léon XIV lors de son Homélie à l’occasion du Jubilé des catéchistes le 28 septembre 2025 : "Les premiers catéchistes sont nos parents, ceux qui nous ont parlé les premiers et nous ont appris à parler. Tout comme nous avons appris notre langue maternelle, de la même manière l’annonce de la foi ne peut être déléguée à d’autres, mais se fait là où nous vivons. Tout d’abord dans nos foyers, autour de la table : lorsqu’il y a une voix, un geste, un visage qui conduit au Christ, la famille fait l’expérience de la beauté de l’Évangile".