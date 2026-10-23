Fusillade meurtrière dans une église en Jordanie

Deux individus ont ouvert le feu ce 23 octobre dans l’église grecque-orthodoxe Saint-Georges de Hammoud, village situé dans le sud de la Jordanie. Cette attaque a eu lieu au cours de funérailles d'une femme rassemblant les différentes communautés de la ville : orthodoxes, catholiques et musulmanes.

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Au moins sept personnes ont été tuées ce vendredi 23 octobre lors d'une fusillade dans l'église grecque-orthodoxe Saint-Georges de Hammoud, village situé dans la région de Karak, dans le sud de la Jordanie. Une dizaine d'autres ont été blessées, certaines grièvement. "Deux hommes armés sont sortis d'un véhicule et ont ouvert le feu lors d'un cortège funéraire au départ de l'église de Hammoud", a ajouté la Direction de la sécurité publique, précisant qu'une opération de recherche était en cours pour retrouver les tireurs. Cette attaque a en effet eu lieu au cours de funérailles d'une femme rassemblant les différentes communautés de la ville : orthodoxes, catholiques et musulmanes, précise de son côté L'Œuvre d'Orient. Le porte-parole du gouvernement, Mohammed Al-Momani, a annoncé l'ouverture d'une enquête.