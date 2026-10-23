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Ils se sont mariés il y a deux, dix ou trente ans. Aujourd’hui divorcés ou séparés de leur conjoint, ces hommes et ces femmes ont fait le choix de vivre seul(e)s, en fidélité au sacrement du mariage. Un mouvement d’Eglise leur est dédié : la Communion Notre-Dame de l’Alliance, qui compte près de 300 membres en France et en Belgique.

Demeurer fidèle au sacrement malgré la séparation et s’appuyant sur le Christ, c’est l’intuition fondatrice de ce mouvement né en 1983, qui propose régulièrement des sessions ou pèlerinages. Emmanuel, de l’Essonne (91), en est le co-modérateur depuis quatre ans. Jeune retraité de l’industrie du bâtiment, il rejoint la Communion en 2008 à la suite d’un divorce douloureux.

Croyant non-pratiquant, il épouse en 1986 une fervente catholique. Malgré l’arrivée de deux premiers enfants, le couple qui "ne va pas bien" participe à une retraite Cana-familles (Chemin Neuf). Là, Emmanuel vit une profonde conversion spirituelle. Quelques années plus tard deux autres enfants viennent compléter la famille, toutefois face aux difficultés persistantes, son épouse demande le divorce en 2008.

Appelé par Dieu à demeurer fidèle

Un choc pour Emmanuel qui, éclairé par sa rencontre avec Dieu, se sent appelé "à rester fidèle au sacrement de mariage, à ses commandements et à sa parole". "Je vivais une épreuve mais savais que cet appel était pour moi plus fondateur dans ma vie que d’aller chercher le bonheur ailleurs comme un produit de consommation", témoigne-t-il. Malgré la souffrance ressentie par toute la famille, encore vivace aujourd’hui, il confie : "la douleur se vit désormais de façon apaisée car le Seigneur est toujours à nos côtés. Face aux tentations, je me recentre sur Lui car il m’apporte le vrai bonheur intérieur".

Communion Notre-Dame de l’Alliance

Il entend parler de la Communion Notre-Dame de l’Alliance en 2008, quasiment au même moment que l’annonce de la séparation. "La semaine où j’ai reçu la demande de divorce de ma femme, quelqu’un, ignorant totalement ma situation, est venu me parler de la Communion à la sortie de la messe. J’ai senti que le Seigneur me parlait à travers elle".

La conversion de Véronique

Cette foi profonde, Véronique, co-responsable, la partage aussi. Non-pratiquante, elle s’est "convertie pendant son divorce". Le départ de son mari « pour quelqu’un d’autre » a résonné comme un coup de tonnerre car elle "ne s’y attendait pas du tout". Aujourd’hui, à la relecture des évènements, elle sait que Dieu a toujours été à ses côtés. Un an avant l’annonce fatidique, la nounou de ses enfants qui lui avait confié : "Dieu m’a guérie de mon cancer à Lisieux, je voudrais t’y emmener". Véronique l’avait suivie, ignorant totalement ce lieu. Là-bas, elle avait fait la connaissance d’un religieux, et d’une personne divorcée très croyante.

"Quand j’ai appris le départ de mon mari, ces deux personnes m’ont appelée tous les jours pour m’encourager, m’inciter à garder confiance" relit la mère de famille de région parisienne. Comment ne pas voir la main de Dieu ? Maison, travail…. Alors qu’elle doit repartir de zéro avec ses trois enfants, son cœur s’ouvre peu à peu à la grâce et la voilà gagnée par une insatiable curiosité. "Je voulais tout savoir sur Jésus et sur la religion ! J’allais à des soirées paroissiales, des conférences…". Chaque dimanche matin, devant ses enfants interloqués, Véronique quitte la maison pour aller à la messe. Elle leur explique que face à la solitude, "il n’y a que Dieu qui peut l’aider".

"Malgré la séparation, le sacrement est toujours présent"

"Au fond de moi, malgré les questionnements des enfants, je savais que je ne me remarierais pas", confie-t-elle. Au cours d’une soirée paroissiale à destination des personnes divorcées, elle rencontre un prêtre qui devient son accompagnateur et l’oriente vers la Communion Notre-Dame de l’Alliance. Elle y est accueillie à bras ouverts en 2008. Enseignements, joyeuse solidarité… : Véronique a trouvé son ancrage.