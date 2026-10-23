Crash d’un Mirage 2000D : prière pour les deux aviateurs tués en Meurthe-et-Moselle

L'Armée de l'Air et de l'Espace déplore deux morts dans le crash d'un Mirage 2000D survenu le 20 octobre en Meurthe-et-Moselle, alors que l'appareil effectuait un vol de nuit en entraînement. Les deux militaires étaient respectivement âgés de 27 et 44 ans.
Le lieutenant Quentin Klysz, 27 ans, et le lieutenant-colonel Antranig Sarkissian, 44 ans, ont perdu la vie dans le crash d’un Mirage 2000D survenu mardi 20 octobre, près de Rogéville, en Meurthe-et-Moselle. Le parquet de Metz ainsi que l'Armée de l'Air et de l'Espace ont confirmé jeudi 22 octobre le décès des deux militaires.
L’accident s’est produit vers 22 h 40, alors que l’appareil de l’escadron de chasse 2/3 « Champagne », rattaché à la base aérienne de Nancy-Ochey, rentrait d’une mission d’entraînement au vol de nuit. Après une perte de contact radio et radar, l’avion s’est écrasé dans une zone boisée. Les circonstances exactes du drame restent à déterminer.
Une prière à réciter
Pilote de chasse, le lieutenant Quentin Klysz était âgé de seulement 27 ans et poursuivait sa formation sur Mirage 2000D en vue de sa qualification opérationnelle. Il totalisait 450 heures de vol. Son coéquipier, le lieutenant-colonel Antranig Sarkissian, 44 ans et navigateur officier systèmes d’armes, était un militaire expérimenté. Il comptait 2.200 heures de vol et 55 missions, notamment en Afghanistan, au Mali, au Niger, au Soudan et au Tchad. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, et le chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, le général Jérôme Bellanger, ont exprimé leur profonde émotion et adressé leurs condoléances aux familles et aux frères d’armes des victimes.
Voici une prière qui peut être dite en leur mémoire et afin de demander le repos de leur âme.
"Dieu des esprits et de toute chair, qui a foulé au pied la mort, qui a réduit le diable à néant et qui a donné ta vie au monde. Donne toi-même, Seigneur, à l’âme de Quentin et Antraning le repos dans un lieu lumineux, verdoyant et frais, loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. Que le Dieu bon et miséricordieux leur pardonne tous leurs péchés commis en parole, en action et en pensée. Parce qu’il n’existe pas d’homme qui vive et qui ne pèche pas ; toi seul es sans péché, ta justice est justice pour les siècles et ta parole est vérité. Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la Résurrection, la vie et le repos de Quentin et Antraning, nous te rendons grâce avec ton Père incréé et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Qu’ils reposent en paix. Amen.