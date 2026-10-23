Pillages, dégradations, affrontements : les violences du 17 octobre soulèvent des questions qui dépassent les seuls enjeux de maintien de l’ordre. Alors que les autorités renforcent le dispositif de sécurité pour la mobilisation du 24 octobre, ces débordements interrogent sur la banalisation de la violence et le rapport au bien d’autrui.

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La journée du 17 octobre restera dans les annales par l’ampleur de la violence qui a frappé l’Hexagone. Cette journée de mobilisation a rassemblé des mouvements aux revendications diverses, unis autour de préoccupations communes liées au pouvoir d’achat, aux services publics et aux inégalités, mais aussi porteurs de revendications spécifiques, comme celles du mouvement lycéen mobilisé depuis la mi-septembre.

Mais ces revendications ont très rapidement été éclipsées par un déchaînement de violence incontrôlable. Plusieurs villes ont été le théâtre de scènes de destruction, comparées à une véritable guérilla urbaine, allant parfois jusqu’à des événements irréparables, comme l’incendie de la mairie de Limoges. Les commerces situés sur le parcours des casseurs ont été les premières victimes de ces destructions. Vandalisés par les uns, pillés par les autres, au moins 3.000 établissements ont été touchés, certains voyant sous leurs yeux des années de travail réduites à néant. Les dégâts se chiffrent pour certains à plusieurs milliers d’euros.

Au-delà des pertes matérielles, ces actes interrogent sur le rapport aux biens d’autrui et démontrent un affaiblissement du sens moral, note Pierre Vivarès, aumônier de la préfecture de police de Paris : "Détruire, voler ou piller ne leur paraît pas particulièrement grave, surtout lorsque les victimes sont perçues comme “riches” ou détentrices d’un pouvoir dont ils se sentent exclus", analyse-t-il auprès d’Aleteia.

Interpellations massives

Les violences du 17 octobre ont également mis à rude épreuve les forces de l'ordre. Plus de 1.000 personnes ont été interpellées dans la capitale seulement sur l’ensemble du weekend, selon le dernier bilan établi par le Parquet de Paris, alors que des comparutions immédiates avaient lieu dans la foulée en début de semaine. Au total, sur l’ensemble du pays, plus de 2.000 personnes ont été placées en garde en vue tandis que près de 1.000 policiers ont été blessés, dont 7 grièvement. Soumis à une forte pression lors de ces débordements, ces derniers doivent "maîtriser leurs émotions et discerner, à chaque instant, ce qu’il convient de dire ou de faire", rappelle Pierre Vivarès; qui pointe une lassitude immense dans les rangs des forces de police. "À cela s’ajoutent des discours politiques difficiles à entendre, alors même que la police est indispensable à l’État de droit". Cette pression, souligne-t-il, rend d’autant plus exigeant l’exercice du maintien de l’ordre, sans pour autant dispenser les policiers de leur devoir d’exemplarité.

Pour un policier qui a rejoint les rangs des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) il y a vingt ans, l’évolution du climat dans les manifestations est particulièrement préoccupante. Si son unité n’a pas été engagée le 17 octobre, lui et ses hommes étaient présents dans les rues la semaine précédente. Il dit être frappé par la banalisation de l’hostilité envers les policiers, y compris parmi les participants qui ne prennent pas directement part aux violences. Si une partie des participants a défilé sans violence, comme le rappelle Pierre Vivarès, la coexistence de revendications légitimes et de débordements d’une telle gravité pose la question de la frontière entre contestation sociale et affrontement. "Les manifestants non violents ne sont même plus gênés de marcher aux côtés de ceux revendiquant la violence. Ce n’était pas le cas avant. Cet appel à la violence ne les émeut même pas, ça fait mal au cœur", témoigne ainsi Léo* à Aleteia.

70.000 policiers et gendarmes le 24 octobre

Après deux décennies de service, le policier rappelle : "On ne s’habitue pas à cette violence, on ne s’habitue pas au mal." Un constat qu’il relie aussi à ses convictions personnelles, car sa foi constitue pour lui un souffle essentiel face aux difficultés du métier.

À la veille du samedi 24 octobre, la réponse des autorités se durcit. Emmanuel Macron a annoncé que les manifestations non organisées par des syndicats seraient interdites lorsque cela serait possible. Plusieurs villes, dont Lyon, Marseille et Nice, font l’objet d’interdictions totales ou partielles, tandis qu’un cortège syndical est autorisé entre Bastille et Nation à Paris. Le dispositif de maintien de l’ordre doit être renforcé avec 70.000 policiers et gendarmes. Et le policier de résumer : "Après la réalité catastrophique de samedi dernier, on ne sait pas à quoi s’attendre pour demain. Mais les prévisions sont alarmantes."