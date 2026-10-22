Dans une lettre publiée ce 22 octobre, la Conférence des Évêques de France (CEF) rappelle aux jeunes catholiques de France les paroles de Léon XIV au Stade de France et désigne "l'amour qui se donne" comme la seule arme pour suivre le chemin de la sainteté.

Copier le lien Archiver l'article Imprimer l'article Partager sur :

"Notre seule arme est celle de l’amour qui se donne". Extrait du discours du pape Léon XIV au Stade de France, c'est le titre de la lettre adressée ce 22 octobre par la Conférence des Évêques de France (CEF) à tous les jeunes catholiques de France, cosignée par Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Nice et référent pour la Pastorale des jeunes, et le père Christophe Danset, prêtre du diocèse de Lille et délégué national pour la Pastorale des jeunes.

Les évêques de France rappellent les paroles fortes que Léon XIV a prononcées lors de la veillée des jeunes au Stade de France et invitent à les relire et à les mettre en pratique au regard de l’actualité de ces derniers jours marqués par les violences et les pillages. "Les manifestations, légitimes et autorisées, ont malheureusement été accompagnées de violences, de dégradations, de pillages et d’affrontements, laissant une grande amertume à tous ceux qui croient en la paix", constatent les évêques. "Au Stade de France, le pape Léon XIV vous a lancé : "Vous êtes les saints de France". Il vous a incités avec force à tenir votre place et à devenir "les acteurs d’une histoire qui passe de la confusion à la recherche de la vérité". Plus que jamais, son appel est d’actualité !"

Trois verbes

Comment devenir chercheurs de la vérité dans un monde en pleine confusion ? Les évêques mentionnent les trois verbes que Léon XIV a cités au Stade de France : éviter, tendre et combattre. "Que faut-il éviter ? "L’orgueil, la violence, la cupidité". Vers quoi faut-il tendre ? "La justice envers l’humanité ; la piété et la foi envers Dieu ; la charité envers tous ; la patience envers ceux qui nous font souffrir ; la douceur qui caractérise ceux qui recherchent la paix avec un cœur pur." Combattre ? Oui combattre pour ce qu’on croit juste, mais toujours en chrétien. "Notre combat n’est pas un combat contre les autres, il n’utilise pas les armes de la violence, du mépris ou de l’oppression. Notre seule arme est celle de l’amour qui se donne", engagent les évêques en reprenant les mots du Saint-Père.