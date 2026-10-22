Ukraine : les coups de fil de Léon XIV pour la paix

Le Pape s’active pour la paix en Ukraine, rapporte le géopolitologue Jean-Baptiste Noé. Rare chef d’État à pouvoir parler aussi bien au président russe qu’au président ukrainien, Léon XIV est préoccupé par la situation humanitaire, notamment dans la ville d’Olechky.

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Même à l’hôpital, Léon XIV s’active pour la paix. Alors qu’il était hospitalisé à Gemelli, le pape a pris l’initiative de joindre par téléphone Vladimir Poutine. Puis, quelques jours plus tard, une fois rentré au Vatican, c’est avec Volodymyr Zelensky qu’il a échangé par téléphone. Au programme, la paix en Ukraine. Mais surtout un sujet concret : l’aide humanitaire pour la ville d’Olechky. Située sur la rive gauche du Dniepr, cette ville de 2000 habitants est reliée à Kherson par un pont désormais détruit. Le reste de la ville est encerclée par l’armée russe, qui a miné les routes et empêche toute entrée et sortie. La population est ainsi bloquée, sans eau, ni électricité, ni médicament. Depuis plusieurs semaines, la diplomatie vaticane s’active pour qu’une trêve humanitaire soit mise en place autour de cette ville afin de permettre le ravitaillement des civils et l’évacuation des habitants qui souhaitent quitter la ville. Un couloir humanitaire pour l’instant refusé par la Russie. D’où l’enjeu des appels téléphoniques, pour négocier cette trêve auprès des deux parties. Ce faisant, la diplomatie vaticane se manifeste dans un cas concret, afin d’apporter une aide précise et mesurable aux populations civiles.

Un territoire neutre

Depuis le début du conflit, le Vatican a également proposé de servir de territoire neutre pour des négociations entre Moscou et Kiev. Soit entre les hautes autorités, soit entre des diplomates mandatés. Si cette offre de service n’a pour l’instant pas été retenue, elle finira peut-être par s’imposer quand viendra le temps des négociations officielles. Pour l’instant, de telles discussions ont eu lieu ; c’était à Istanbul, mais en février 2022, quelques jours après le déclenchement de la guerre.

Cette neutralité, et donc cette capacité à pouvoir parler à tous, se manifeste dans les appels de Léon XIV, qui est l’un des rares chefs d’État à pouvoir parler aussi bien au président russe qu’au président ukrainien, et le seul en Europe dans ce cas. Elle se manifeste aussi dans la mission humanitaire du cardinal Zuppi, qui a donné peu de fruits, mais a permis de maintenir un dialogue et un lien indispensable. Si les objectifs atteints dans le présent sont peu nombreux, le Vatican espère ainsi ne pas insulter l’avenir et préparer la voie aux négociations dans le futur.

Reconstruction mentale

Un autre enjeu majeur est celui de la reconstruction de l’Ukraine, après la guerre, mais aussi dès maintenant. Et cette reconstruction passe notamment par les soins psychologiques apportés aux populations civiles. Depuis plusieurs mois, Moscou a changé de tactique en bombardant systématiquement les villes, Kiev et les autres, et en visant les civils afin de provoquer une rupture psychologique qui devrait conduire à l’abandon du soutien à la guerre. Cette pression constante engendre des troubles mentaux, des cas de stress traumatiques couplés aux pertes humaines et à l’incertitude du front. Les femmes qui perdent leur mari, les enfants qui perdent leur père, la peur des bombardements nocturnes, la disparition de la sécurité sous l’effet des attaques constantes des drones et des missiles créent une situation inédite et des traumatismes qui bouleversent la population ukrainienne.

Un travail humanitaire essentiel