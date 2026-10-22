Ma famille rejette mon conjoint, que faire ?

Remarques déguisées en "petites blagues", moqueries, critiques… Comment réagir quand une belle-famille manque de respect à une "pièce rapportée" ?

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Les réunions de famille peuvent parfois être une source de tension, notamment lorsque des remarques déguisées en "petites blagues" ou des critiques à peine voilées visent l’un des conjoints. Face à ces comportements, le couple ne doit pas se contraindre à supporter la situation pour préserver la paix familiale.

Isabelle Gastal, conseillère familiale au sein du Réseau Mots Croisés, connaît bien ces situations. Quand l’une des deux familles "rejette, se moque, critique ou n’est pas heureuse du choix de son enfant, c’est une vraie souffrance et une épreuve pour le couple qui se construit". Il est alors important, souligne-t-elle, "de discerner ensemble comment traverser cela".

Qui dois-je défendre : ma famille ou mon conjoint ?

Vous vous posez peut-être cette question et vous vous sentez pris au piège. L’essentiel est de comprendre qu’ignorer un comportement inapproprié n’apporte pas la paix. Il ne s'agit pas de déclarer la guerre à votre famille, mais de gérer la situation avec tact et de prendre certaines mesures pour favoriser un climat familial sain et respectueux, en soutenant votre conjoint.

Pour Isabelle Gastal, il ne s’agit pas de remettre en cause l’attachement à ses parents : "C’est naturel et bon d’avoir une bonne relation avec notre famille d’origine. Mais en même temps, quand on se marie, il y a une part de déloyauté vis-à-vis des ses parents. La loyauté principale, c’est la loyauté envers son conjoint. La loyauté avec celui ou celle avec qui on choisit de construire sa vie est prioritaire."

Si nos racines et l’héritage familial contribuent à façonner qui nous sommes, le couple est aussi appelé à faire ses propres choix. Il s’agit de reconnaître ce que chacun a reçu de sa famille, de le partager avec l’autre et de décider ensemble ce que l’on souhaite conserver ou vivre différemment. Cette prise de distance peut être délicate, car elle suppose parfois de renoncer à certaines habitudes ou attentes héritées de ses parents.

«S’il demeure une ancre qui retient, un filin qui empêche le grand large, cela fera obstacle à une réelle construction du couple.»

La conseillère familiale illustre ce détachement par l’image d’un bateau : "Les jeunes mariés quittent leur famille d’origine, à l’image du bateau, qui détache son amarre, met les voiles, quitte le port afin de prendre le large". Sans ce détachement, la construction du couple peut être entravée. "S’il demeure une ancre qui retient, un filin qui empêche le grand large, cela fera obstacle à une réelle construction du couple". Comment avancer lorsque les relations avec la famille sont difficiles ? Voici des pistes pour parvenir à un climat respectueux et de paix.

La première étape consiste à écouter son conjoint, à prendre le temps de parler paisiblement avec lui afin de comprendre ce qu’il vit. Des phrases comme "Laisse tomber, c’est comme ça dans ma famille", "Ne le prends pas mal" ou "Tu te fais des idées" risquent de minimiser sa souffrance et de créer une distance émotionnelle. La conseillère insiste : il s’agit de "reconnaître les émotions de son conjoint, de l’écouter, parce que parfois, on peut minimiser ce qu’il ressent".

La construction d’un couple implique aussi des étapes de croissances et de deuils. Il est nécessaire d'accepter que les relations familiales évoluent. "Cela ne se fait pas toujours harmonieusement", explique Isabelle Gastal. "Dans les différentes étapes de la vie, nous vivons des passages plus ou moins éprouvants, mais qui nous conduisent vers plus de maturité affective, plus de liberté intérieure. Pour construire des relations plus ajustées, il nous faut parfois traverser des deuils, même si nous n’aimons pas cela". Elle prend l’exemple du sevrage : "Lorsqu’une mère allaite son bébé, il n’a pas envie d’être sevré. Pour une maman, le sevrage est aussi difficile. Pourtant, cette étape est nécessaire à la croissance de l’enfant. De la même manière, il y a des passages de nos vies qui sont difficiles, mais heureusement qu’on les traverse".

Poser des limites

Poser des limites ne signifie pas rompre avec sa famille. Il s’agit plutôt de faire comprendre que l’on n’est pas disposé à accepter les moqueries, les attitudes irrespectueuses et les critiques. Mais qui doit parler ? En premier lieu, il revient généralement à chacun de parler à sa propre famille. Si ses parents critiquent ou ridiculisent son conjoint, il est souvent préférable de prendre soi-même la parole. Comme l’explique Isabelle Gastal : "Si mes parents critiquent ou se moquent de mon conjoint, ce sera peut-être plutôt à moi de dire que je ne veux pas ça. Il n’en est pas question."

Si la discussion s’envenime ou ne permet pas de faire évoluer la situation, mieux vaut parfois prendre du recul. Il peut être utile de laisser retomber les émotions avant de reprendre le dialogue paisiblement. Quelques mots simples peuvent suffire à exprimer son désaccord. La conseillère rapporte ainsi l’exemple d’une jeune femme qui a repris son père : "Je n’ai pas aimé que tu t’adresses ainsi à Laurent." Son père a alors reconnu que son attitude envers son gendre n’était pas appropriée.

L’importance de protéger le mariage

Les beaux-parents ne changeront peut-être pas, mais la façon dont un couple réagit à ces situations, si. Aimer sa famille d’origine ne signifie pas tolérer qu’elle s’immisce dans la vie du couple ou qu’elle lui nuise. De même, poser des limites ne signifie pas cesser d’aimer ceux qui nous ont donné la vie. L’objectif n’est évidemment pas de construire un mariage contre la famille, mais de bâtir un mariage suffisamment uni, pour entretenir des relations respectueuses, sans laisser les tensions extérieures diviser les époux.