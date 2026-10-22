L’ONU a alerté ce 21 octobre sur la trajectoire climatique mondiale, qui pourrait entraîner un réchauffement de 2,6 °C d’ici 2100. L’organisation a appelé les États à accélérer leurs efforts pour réduire leurs émissions et infléchir cette trajectoire avant qu’il ne soit trop tard.

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Les engagements mondiaux pour limiter le réchauffement climatique restent largement insuffisants, selon l’Organisation des Nations unies (ONU). L'institution internationale a averti mercredi 21 septembre que le monde se dirigeait vers une hausse des températures de 2,6 °C au cours du siècle, appelant à des efforts drastiques et immédiats.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a insisté sur l’urgence de la situation. Le monde est "dangereusement loin du compte" et "ne peut plus éviter de dépasser la limite de 1,5°C", objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris de 2015, a-t-il déclaré lors du lancement du rapport annuel du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) sur l'écart entre les émissions et les objectifs climatiques. En effet, selon ce rapport, même si les nations honorent leurs récents engagements climatiques, les températures mondiales seraient supérieures de 2,6 °C aux niveaux préindustriels d'ici 2100. Des projections plus sombres que celles de l’an dernier, qui tablaient sur un réchauffement compris entre 2,3 °C et 2,5 °C, notamment en raison du retrait des États-Unis, deuxième plus grand pollueur mondial, de l’accord de Paris et de la révision des estimations d’émissions historiques.

Sur la seule base des politiques actuelles, sans tenir compte des nouveaux engagements, le réchauffement mondial pourrait même atteindre 2,8 °C d’ici la fin du siècle, soit près du double de son niveau actuel. Une perspective d’autant plus préoccupante que le monde est déjà confronté à de nombreux phénomènes climatiques extrêmes, comme les inondations meurtrières, les vagues de chaleur brutales ou encore les incendies incontrôlables qui ont frappé l’Europe cet été.

Face à l’urgence climatique, ne "pas baisser les bras"

Malgré des émissions de gaz à effet de serre, liées à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, "à des niveaux records" en 2025, et des plans climatiques nationaux ainsi que des politiques actuellement mises en œuvre "dangereusement insuffisants", "nous disposons des outils nécessaires pour changer de cap et nous éloigner du précipice", a estimé le secrétaire général de l’ONU. "Les conséquences sont déjà dévastatrices", mais cela "ne signifie pas pour autant qu'il faille baisser les bras", a ainsi souligné António Guterres, moins de trois semaines avant la 31e conférence de l'ONU sur le climat, qui se tiendra du 9 au 20 novembre en Turquie.

La possibilité de maintenir le réchauffement sous 1,5°C "a disparu" après des "décennies d'action climatique insuffisante", notamment de la part des pays riches du G20, responsables des trois quarts des émissions, tranche le rapport du PNUE. Parmi les six plus grands émetteurs, les données préliminaires pour 2025 montrent une hausse des émissions aux États-Unis, en Indonésie et en Chine, tandis qu’elles sont en baisse en Inde, en Russie et dans l’Union européenne.

Ce rapport "est un nouveau signal d’alarme, mais les gouvernements continuent d’appuyer sur le bouton +snooze+", a réagi auprès de l'AFP Jasper Inventor, directeur adjoint des programmes chez Greenpeace International, appelant les gouvernements "à se réveiller". "Il s'agit là d'un échec historique du leadership politique. Les données scientifiques sont claires depuis des décennies, mais les gouvernements ont préféré tergiverser plutôt que d'agir. Les conséquences se mesureront en vies perdues, et pas seulement en degrés de réchauffement", a ajouté Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa, un centre de réflexion sur les enjeux climatiques en Afrique.

Agir vite pour infléchir la trajectoire

Néanmoins, le rapport envisage également un scénario plus favorable, dans lequel le réchauffement culminerait entre 1,7°C et 1,8°C avant de repasser sous 1,5°C d’ici à 2100. Toutefois, pour y parvenir, les émissions mondiales devraient diminuer de 18% d’ici à 2030, de 45% d’ici à 2035 et de 69% d’ici à 2040, par rapport à 2025. À titre de comparaison, la réalisation des engagements climatiques actuels ne permettrait qu’une baisse de 5 à 8% d’ici à 2030 et de 11 à 15% d’ici à 2035, selon l’ONU.

"Le moment décisif, celui où tout se joue, est arrivé ; c'est maintenant, et non plus tard", a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE, avertissant que "la fenêtre d'opportunité est en train de se refermer". Pour y parvenir, les pays devront "amplifier" les progrès déjà accomplis. Parmi les avancées déjà réalisées, la capacité mondiale en énergies renouvelables a notamment progressé trois fois plus vite que prévu et le déploiement de l'énergie solaire photovoltaïque a été multiplié par sept. Ces efforts devront désormais s’accélérer de "manière significative", a confirmé Anne Olhoff, l'une des rédactrices du rapport.

Certains obstacles restent à lever, en particulier sur la sortie progressive des combustibles fossiles, où "nous ne constatons aucun progrès à la hauteur des exigences", souligne Mme Olhoff, ainsi que sur la déforestation. "Nous ne constatons pas que cette réduction progressive s’opère au rythme qu’elle devrait", a souligné Mme Andersen auprès de l’AFP, appelant chaque gouvernement à mettre en œuvre ses engagements, avec pour "priorité urgente" et concrète d’ajouter 5.000 gigawatts de capacités renouvelables au cours des cinq prochaines années.