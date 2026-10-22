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En marchant vers la place du Peuple pour y admirer les tableaux de Caravage, une discussion avec un prêtre de Varsovie venu à Rome pour célébrer son anniversaire sacerdotal se transforme en récit émouvant. Une rencontre extraordinaire qui laisse inéluctablement un souvenir indélébile dans la tête et dans le cœur. Le Père Marcin s’exclame avec un visage qui ne semblait plus être dans l’admiration des rues de la ville éternelle mais habité par le passé : "J’ai célébré la messe avec le Pape Jean Paul II".

Nous sommes en 2004, le Pape est très âgé et souffrant. Le père Marcin raconte qu’il ne pouvait plus beaucoup parler. La messe est célébrée dans la chapelle du palais apostolique à Castel Gandolfo. Avant de raconter quelques détails de cette messe en compagnie d’un saint, le père Marcin décrit cette chapelle dédiée à la Pologne. Il décrit brièvement les fresques voulues par le pape Pie XI et au-dessus de l’autel : la Madone de Czestochowa si chère à Karol Wojtyla. Il raconte ensuite qu’il s’agissait d’une messe "égale à celle de tous les prêtres". Puis il s’arrête un instant avant de dire qu’il a lu l’évangile ce jour-là en présence du pape.

De cette célébration puis de ce temps privilégié passé avec Jean Paul II après la messe, le père Marcin dit qu’il sentait qu’il était en présence d’un saint sans trop pouvoir expliquer davantage. "Ça ne se voyait pas à l’œil nu mais ça se sentait" Il ressentait cela au plus profond de lui sans pouvoir l’expliquer et même encore aujourd’hui, il lui est difficile de mettre plus de mots. La sainteté semble être un peu comme un mystère mais qui se ressent…

Rencontrer Jean Paul II à travers son enseignement

Après le récit de ce souvenir, le père Marcin raconte son lien avec le pape Jean Paul II. Ordonné un 18 mai, c'est-à-dire le jour anniversaire de la naissance de Karol Wojtyla, le prêtre retient également deux choses essentielles pour notre société : la dévotion à la Vierge Marie et l’exhortation apostolique Familiaris Consortio.

Dans cette Pologne qui a tant souffert, il y a toujours eu une grande confiance et une espérance en Dieu et plus particulièrement par l’intercession de la Vierge Marie. Le 22 octobre 1948, le Cardinal August Hlond disait le jour de sa mort : "la Vierge Marie gagnera". Puis jour pour jour, le 22 octobre 1978 commençait le début du pontificat de Jean Paul II, ce Pape très dévoué à la Vierge et protégé surtout au moment de l’attentat du 13 mai 1981. Jean Paul II est le Pape qui nous enseigne cet amour de la Vierge et qui nous la présente comme celle qui nous emmène à son Fils. Selon le père Marcin, c’est un des enseignements à retenir.

Le deuxième enseignement fait écho aux mots prononcés par le pape Léon XIV notamment en France lors de son voyage en septembre : "n’ayez pas peur de fonder une famille". Le père Marcin retient surtout parmi tous les enseignements de Jean Paul II, l’exhortation apostolique Familiaris Consortio, publiée le 22 novembre 1981. Ce dernier la présente à Aleteia comme étant un programme pour le renouveau de l’Europe persuadé que la question des vocations religieuses est liée à celle des familles. "Il nous faut des familles pour avoir des vocations". Nous invitant à lire ce texte du Pape, le prêtre polonais exhorte chacun à trouver sa vocation, à fonder surtout de belles familles chrétiennes et à garder Dieu au centre de notre vie, toujours.