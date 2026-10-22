Au moins 153 personnes ont été tuées le 19 octobre dans une frappe de drones sur le marché d’Amiet, dans la région disputée d’Abyei, entre le Soudan et le Soudan du Sud. Un drame qui illustre une nouvelle fois le lourd tribut payé par les civils dans une guerre qui s’enlise.

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Des commerces ravagés par les flammes, des véhicules calcinés et des corps que les secouristes peinent à récupérer. Au marché d’Amiet, dans la région disputée d’Abyei, à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, la guerre a de nouveau laissé derrière elle une scène d’une violence extrême. Au moins 153 personnes ont été tuées ce lundi 19 octobre dans une frappe de drones, selon un nouveau bilan communiqué mercredi par les autorités locales. Et le nombre de victimes "pourrait encore augmenter", a déclaré à l’AFP Yohana Akol, ministre de l’Information par intérim de la zone administrative spéciale d’Abyei.

Sur place, le marché était fréquenté par des habitants de différentes communautés. Parmi les victimes figurent des Soudanais, des Sud-Soudanais, mais aussi des Éthiopiens et des Somaliens. Dix-neuf personnes ont été hospitalisées, selon les autorités locales. "Certaines ont péri carbonisées et les secouristes font tout leur possible pour rassembler tous les corps sur le marché d'Amiet" a ajouté la responsable locale.

Des vies prises au piège

Le drame s’est produit vers 11 heures, alors que des habitants se trouvaient sur le marché. Un témoin raconte la scène. "Un essaim de drones survolait le marché d'Amiet et a bombardé une partie du marché et ses alentours. Il y a eu de nombreuses victimes", a-t-il déclaré à l’AFP sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité. Rapidement, le feu s'est propagé. "Des commerces sont encore en feu et des personnes ont été brûlées vives à l'intérieur", a ajouté le témoin.

À l’hôpital Ameth Bek de la ville d’Abyei, les blessés continuent d’affluer. Médecins sans frontières a indiqué mercredi avoir pris en charge plus de vingt personnes, dont plusieurs dans un état critique “Des patients souffrant de brûlures ont également été admis”, a déclaré le docteur Christian Lindauer, responsable des activités médicales de MSF dans l’établissement.

Derrière les bâtiments éventrés, les véhicules détruits et les dépôts de carburant gravement endommagés, ce sont surtout des vies qui ont été brisées. Des familles ont perdu un père, une mère, un enfant ou un proche. Des commerçants ont vu leurs échoppes partir en flammes, tandis que des dizaines de blessés tentent désormais de survivre dans un système de santé déjà profondément fragilisé par plus de trois années de guerre.

Quand la guerre frappe ceux qu’elle devrait épargner

L’attaque d’Amiet s’inscrit dans un conflit qui ravage le Soudan depuis avril 2023. L’armée régulière et les Forces de soutien rapide s’affrontent depuis plus de trois ans, entraînant des déplacements massifs et une catastrophe humanitaire majeure. Pour les populations civiles, la guerre n’est pourtant pas une abstraction.

"La guerre n’est jamais une bonne chose, jamais, pour aucune raison et pour personne. Même pour ceux qui la font."

Dimanche et lundi, plusieurs frappes au Soudan avaient déjà fait près de 100 morts dans des zones contrôlées par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Les enfants ne sont pas épargnés par cette violence. Quelques jours avant l’attaque du marché, l’Unicef rapportait la mort d’au moins neuf enfants, âgés de 5 à 10 ans, dans une attaque contre un camp de déplacés du Kordofan occidental, dans le centre-ouest du pays. Deux jours plus tard, trois autres enfants, âgés de 2 à 6 ans, ainsi que leur père, auraient été tués par un drone dans un quartier résidentiel de Khartoum, au sud du Soudan. En mars, une attaque de drones contre une école secondaire et un centre de santé du village de Shukairi, dans l’État du Nil Blanc au centre-sud du pays, avait également tué au moins huit élèves, dont quatre mineurs de moins de 18 ans, ainsi qu’un agent de santé, selon l’agence onusienne.

Les hôpitaux eux-mêmes sont devenus des cibles. En avril, une frappe de drones contre l’hôpital d’Al-Jabalayn, dans l’État du Nil Blanc, avait fait au moins dix morts, dont sept membres du personnel médical. Deux frappes avaient touché le bloc opératoire et la maternité, alors qu’une campagne de vaccination des enfants était en cours.

L’Église au chevet d’un peuple meurtri

Face à cette violence qui s’installe dans le quotidien, l’Église reste auprès de ceux qui souffrent. Mgr Yunan Tombe Trille Kuku Andali, évêque d’El-Obeid, dans le nord du pays, racontait en avril dernier vivre avec sa communauté dans une ville assiégée. "Nous vivons dans le même pays, mais la peur n’est pas la même partout, ni la même pour tout le monde au Soudan", expliquait-il à Vatican News. Dans son diocèse, les habitants ont appris à reconnaître le bruit des drones. "Les habitants d’El-Obeid se sont presque habitués à ces bruits", confiait-il. Une forme d’accoutumance à la violence qui ne saurait être considérée comme normale. La guerre a fait perdre à beaucoup "des proches, des maisons, des terres, tout" déplorait alors le prélat. "La guerre n’est jamais une bonne chose, jamais, pour aucune raison et pour personne. Même pour ceux qui la font", rappelait-il.

À Khartoum, plusieurs prêtres ont continué pendant des années à vivre au milieu de leurs paroissiens, célébrant la messe et priant avec ceux qui n’avaient plus la possibilité de fuir. Une présence qui a pu se payer au prix de la vie. En juin 2026, le père Youhanna Al-Amin, curé de la paroisse Saint-Vincent de Kauda, dans les monts Nouba, a été tué avec deux autres personnes. Il avait fait le choix de demeurer avec sa communauté malgré les violences, après de longues années consacrées au service de la population.