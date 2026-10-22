Coca-Cola avait-il un ancêtre dans un couvent florentin ?

Un prospectus jauni, retrouvé dans les archives de la pharmacie d’un couvent de Florence, décrit un élixir fortifiant du XIXe siècle à base de feuilles de coca et de noix de kola.

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Le père Manuel Russo, recteur du couvent San Marco, situé Via Cavour à Florence, en Italie, consultait les archives de l’ancienne pharmacie lorsqu’il est tombé sur un prospectus publicitaire jauni dont il ignorait l’existence. Le document présentait un Elixir vinoso ricostituente, autrement dit un élixir de vin fortifiant, composé de 10 grammes de feuilles de coca bolivienne et de 30 grammes de noix de kola, mélangé à du vin.

Une recette qui a inspiré Coca-Cola ?

Datant vraisemblablement du milieu du XIXe siècle, cette publicité décrit une préparation destinée à combattre la fatigue physique et mentale, les maux de tête ainsi que les faiblesses liées à l’âge ou aux efforts exceptionnels. Selon l’hebdomadaire italien Toscana Oggi, c’était l’un des produits les plus demandés dans la pharmacie des frères à cette époque. La découverte a de quoi surprendre : ces ingrédients rappellent ceux qu’utilisera en 1886 le pharmacien américain John Stith Pemberton pour élaborer la préparation à l’origine de Coca-Cola.

La formule de Pemberton — qui associait également de l'extrait de feuille de coca et des noix de kola — utilisait aussi du vin initialement, avant de le remplacer par de l’eau gazeuse. La ressemblance ne permet pas toutefois d’établir une filiation entre les deux préparations, car aucun document affirme que Pemberton avait connaissance de la recette florentine et qu’il s’en était inspiré. Cependant, la similitude reste néanmoins intéressante.

L'ancienne pharmacie des Dominicains de Florence

Fondé en 1436, le couvent San Marco avait notamment pour vocation de fournir des remèdes aux habitants les plus pauvres du quartier. Au fil des siècles, sa pharmacie a développé un grand savoir-faire et un riche répertoire de préparations médicinales. Les locaux d'origine, situés Via Cavour, conservent encore quelques traces de leur passé pharmaceutique. On y trouve des flacons vides qui contenaient autrefois l'élixir ainsi que, élément insolite, la dépouille d'un crocodile ramené du Nil, suspendue au plafond depuis le XVIIe siècle. Cette pratique était relativement courante dans les pharmacies européennes pour signaler l'accès à des ingrédients rares et exotiques, utilisés dans des préparations auxquelles on attribuait diverses propriétés thérapeutiques. Les feuilles de coca bolivienne et la noix de kola, par exemple, arrivaient à la pharmacie du couvent probablement par l'intermédiaire de missionnaires présents en Amérique latine et en Afrique.