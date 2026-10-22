Surnommé affectueusement "le geek de Dieu", Carlo Acutis, mort en 2006 à l’âge de 15 ans, a été canonisé par le pape Léon XIV. Le 4 novembre prochain sortira au cinéma "Carlo Acutis, un saint pour notre temps", un film qui retrace sa vie et permet de découvrir plus profondément qui il était.

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Il jouait à la Xbox, portait des baskets Nike, aimait la Bible et les Pokémon. Carlo Acutis, un saint pour notre temps, qui sortira au cinéma le 4 novembre prochain, décrit la vie et l’héritage spirituel de Carlo Acutis, premier saint "millénial" de l’Église, canonisé par le pape Léon XIV le 7 septembre 2025. En plus de nous dévoiler sa profondeur spirituelle, ce documentaire, qui se déroule comme un voyage à travers la vie de Carlo, de sa naissance à sa canonisation, s’attache à montrer une image très humaine du jeune saint.

Carlo Acutis, Saje Saje

"J’aimais­ passer du temps avec mes amis, jouer à cache-cache à Santo Stefano ou au foot sur la Piazza del Comune, ou faire la course jusqu’au glacier de la basilique San Francesco. Je m’appelle Carlo Acutis et le 12 octobre 2006, je suis retourné dans la maison du Père. Depuis lors, j’habite dans vos cœurs". C’est sur ces mots en voix off du jeune Carlo (il ne s’agit pas d’un audio original), accompagnés d’images de bambini blouse disputant un ballon de football, que s’ouvre le film documentaire.

Un amoureux de la vie

Réalisé par Luca Salmaso en collaboration avec la famille Acutis à partir de documents inédits, le long-métrage dresse le portrait d’un jeune homme qui, malgré sa courte vie, a laissé son empreinte dans le monde entier. Le film mêle images d’archives, images de fiction et témoignages face caméra de personnes proches de Carlo telles que parents, amis et prêtres qui l’ont côtoyé. On entendra également l’une de ses enseignantes, le postulateur de sa cause ou encore l’employé de maison de ses parents qui l’a connu dès l’âge de 4 ans.

Carlo Acutis canonisation, Saje Saje

Durant les premières minutes, ses parents et sa grand-mère racontent sa naissance à Londres, puis son enfance à Milan. Mattia et Jacopo Pastorelli, ses amis, Rajesh Mohur, l’employé de sa famille, et d’autres, prennent tour à tour la parole pour décrire le jeune Carlo. Tous évoquent unanimement un enfant drôle et joyeux, avec un sens aigu de la répartie, qui croquait la vie à pleines dents. "C’était un vrai petit diable, un grand bavard, qui faisait aussi beaucoup de farces, même à la maison. Pas des méchancetés, des farces", s'amuse Elisa Tattanelli, son enseignante. "Ce n’était pas un enfant dont on se serait dit "il deviendra un saint", mais il était assurément différent car c’était vraiment un enfant très attentif aux autres". Antonia Salzano Acutis, sa mère, a cette formule : "Carlo était comme un aimant, il attirait les gens". La caméra se fixe également sur les enfants d’un patronage Carlo Acutis auxquels s’adresse un éducateur : "Ne faisons pas de Carlo une image sur un tableau car Carlo était vraiment comme nous".

"J’ai le privilège d’avoir connu Carlo, l’être humain au-delà de Carlo le saint"

Les images d’archives dévoilent un adolescent comme les autres qui grimace devant la caméra ou pastiche un musicien grattant sa guitare. Mais Carlo n’était qu’un bon compagnon débordant de joie de vivre. C’était aussi un camarade exigeant qui n’hésitait pas à mettre un ami à la porte s’il jugeait qu’il avait été injuste avec son petit frère, tout en l’invitant à méditer sur sa posture. "Carlo était spécial parce qu’il était serein", avance son père, Andrea Acutis. "Et il avait une manière unique de faire en sorte que l’autre se sente spécial aussi". "Pour lui, tout le monde était spécial", ajoute sa mère. "Il voyait en chacun le visage du Christ". Elle évoque l’humilité de son fils qui "consistait à comprendre la grandeur du don de la vie qui nous a été fait et à en remercier Dieu au lieu de se plaindre".

Jeune homme de son époque, Carlo s’adonnait à des montages vidéo où il donnait la parole… à ses animaux de compagnie. Ses nombreux talents, il les mettait au service de ce qu’il croyait bon. Aide-catéchiste dès l’âge de 11 ans, il codait pour des projets d'Église et a créé une exposition sur les miracles eucharistiques qui a été diffusée sur cinq continents.

Maman de Carlo Acutis, Saje Saje

Le film nous emporte enfin vers la mort de Carlo, puis la reconnaissance de son deuxième miracle par le Vatican, à savoir la guérison de Valeria, jeune Costaricienne qui a subi un grave traumatisme crânien après une chute de vélo. Lors de la messe de sa canonisation, le pape Léon XIV décrit Carlo comme l’incarnation de "la sainteté au plus près de nous". Laissons le mot de la fin à Jacopo Pastorelli, son ami d’enfance : "Je l’ai vu habillé comme nous, à la piscine, en maillot. Je l’ai vu jouer au football, prendre un but et être énervé parce qu’il voulait gagner. Il était comme nous. J’ai le privilège d’avoir connu Carlo l’être humain au-delà de Carlo le saint".

Pratique Carlo Acutis, un saint pour notre temps, un film réalisé par Luca Salmaso. En salles le 4 novembre