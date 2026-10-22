Ce musée de Varsovie révèle une autre facette de Jean Paul II

À Varsovie, la coupole du Sanctuaire de la Divine Providence abrite le Musée Jean Paul II. L’historien de l’art Pierre Téqui y a découvert combien le saint Pape occupe une place particulière dans l’histoire et la mémoire nationale polonaise.

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Hasard ou Providence ? En tout cas, celle-ci fait souvent bien les choses. Il s’est trouvé que le 22 octobre, jour où l’Église célèbre saint Jean Paul II, un déplacement m’imposait une journée d’escale à Varsovie. Avec quelques heures devant moi, j’ai donc décidé d’aller visiter le musée consacré au pape polonais, dans l’idée de vous en rapporter un petit reportage. Parmi les nombreuses installations qui jalonnent le parcours, c’est celle de l’artiste polonaise Aldona Mickiewicz que j’ai trouvée la plus réussie. Elle nous transporte dans un lieu singulier du Vatican : la "chambre des larmes".

La Chambre des larmes

Cette petite pièce, attenante à la chapelle Sixtine, accueille le pape nouvellement élu lorsqu’il quitte les cardinaux réunis en conclave. C’est là qu’il abandonne ses vêtements pour revêtir, pour la première fois, la soutane blanche. Quelques films récents ont popularisé ce moment au cours duquel un homme est confronté au poids du destin quelques minutes avant son apparition devant la foule assemblée sur la place Saint-Pierre. La tradition lui a donné ce nom émouvant de chambre des larmes, en référence au bouleversement que peut éprouver celui qui vient d’accepter une charge aussi considérable.

Pour évoquer ce moment, Aldona Mickiewicz a réalisé un ensemble de huit peintures à l’huile sur toile, qu’elle appelle elle-même ses "natures mortes papales". On y découvre une soutane rouge abandonnée sur un canapé, des chemises blanches, une calotte blanche voisine d’une barrette cardinalice, une étole préparée pour la première bénédiction, une valise usagée ou encore une boîte de chaussures portant la pointure 44, celle de Jean Paul II.

Ce que Karol Wojtyła laisse derrière lui

La chambre des larmes est un curieux vestiaire car, comme personne ne peut prévoir la carrure du futur pape, les couturiers prévoient plusieurs soutanes de différentes tailles. Dans les tableaux d’Aldona Mickiewicz, ces vêtements et ces objets deviennent les témoins silencieux du moment où un homme, avec ses habitudes et ses effets personnels, devient le successeur de saint Pierre.

"Natures mortes papales" par Aldona Mickiewicz Pierre Téqui

Il y aurait bien des façons de représenter l’élection d’un nouveau pape. J’ai été sensible au choix de cette artiste qui, plutôt que de peindre celui qui vient d’être élu, préfère montrer ce que Karol Wojtyła laisse derrière lui pour devenir Jean-Paul II. Cette œuvre prend un autre sens lorsqu’on sait qu’Aldona Mickiewicz appartient à cette génération d’artistes polonais qui ont participé, dans les années 1980, au mouvement culturel indépendant du régime communiste. Son travail sur les objets, la mémoire et le sacré trouve donc toute sa place dans un musée où l’histoire religieuse rencontre sans cesse celle de la Pologne.

Le destin de deux hommes

Car si j’étais venu découvrir un musée consacré à Jean Paul II, je me suis vite aperçu que le sujet était bien plus vaste. À travers la vie de ce pape, c’est aussi toute une part de l’histoire et de la mémoire nationale polonaise qui est présentée. D’abord parce que le musée n’est pas consacré à Jean Paul II seul. Il associe sa vie à celle d’un autre personnage, moins connu en France : le cardinal Stefan Wyszyński (1901-1981), primat de Pologne pendant plus de trente ans. Alors que le régime communiste cherchait à contrôler l’Église, celui-ci s’efforça d’en préserver l’indépendance, ce qui lui valut d’être emprisonné entre 1953 et 1956. Il joua aussi un rôle majeur dans les célébrations du millénaire du baptême de la Pologne, en 1966.

À travers des photographies, des films, des objets personnels et plusieurs installations artistiques, le musée raconte le destin de ces deux hommes qui ont traversé les bouleversements de l’histoire polonaise. On y comprend pourquoi Jean Paul II, au lendemain de son élection en 1978, déclara à Wyszyński que sans sa foi et son courage, il n’y aurait sans doute pas eu de pape polonais. On y retrouve aussi les images de son premier voyage dans son pays natal, en juin 1979, lorsqu’il lança devant une foule immense réunie à Varsovie cet appel resté célèbre : "Que ton Esprit descende et renouvelle la face de la terre. De cette terre !"

Le Temple de la Divine Providence

Mais ce musée réserve une autre surprise puisqu’il est installé dans un vaste sanctuaire contemporain, le Temple de la Divine Providence, dont l’histoire remonte à 1791. Cette année-là, les parlementaires polonais décidèrent de construire une église pour remercier Dieu de l’adoption de leur nouvelle Constitution. Les partages de la Pologne, les guerres et le régime communiste empêchèrent sa réalisation. Il fallut attendre 2016, soit 225 ans plus tard, pour que le sanctuaire ouvre ses portes. Jean Paul II en avait lui-même béni la première pierre en 1999.

Sous cette immense église se trouve un autre lieu qui mérite la visite : le "Panthéon des Grands Polonais". Dans cette vaste crypte reposent des personnalités religieuses, des résistants et des hommes d’État qui ont marqué l’histoire du pays. Une place particulière est réservée aux présidents de la République polonaise en exil qui, depuis Londres, avaient maintenu la continuité de l’État après la défaite de 1939 et pendant la domination communiste. Plusieurs d’entre eux ont été inhumés ou réinhumés ici, dans un mausolée inauguré en 2022.

Dans la mémoire nationale

Cette nécropole m’a fait penser à notre Panthéon parisien, à cette différence près qu’en Pologne, c’est au sein d’un sanctuaire catholique que l’on a choisi de réunir ces grandes figures de l’histoire nationale. Dans un même édifice se trouvent ainsi racontés le combat des Polonais pour leur indépendance, leur attachement à la foi et le rôle qu’ont joué les hommes d’Église dans leur histoire.

En quittant ce lieu, j’ai compris que je n’avais pas visité un simple musée consacré à un pape. Pour les Polonais, Jean Paul II n’est pas seulement un saint de l’Église catholique, il est aussi l’une des grandes figures de leur histoire nationale. Et ce musée, comme le sanctuaire qui l’abrite, permet de mieux comprendre la place qu’il occupe encore aujourd’hui dans la mémoire de son pays.