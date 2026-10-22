Alban Pellegrin, 72 marathons en 72 jours : « Il faut oser aller vers l’inconnu pour se découvrir »

Alban Pellegrin, aventurier et ancien candidat de l'émission "Koh-Lanta", a parcouru à l'automne 2025 plus de 3.000 kilomètres à travers la France, en comptant chaque soir sur l’hospitalité d’inconnus. Un défi sportif et humain, entrepris en hommage à sa mère décédée d’un cancer du poumon en 2023, qu’il raconte dans son livre "J’ai couru chez vous", publié le 14 octobre. Entretien.

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72 marathons en 72 jours, plus de 3 000 kilomètres parcourus à travers la France, avec une seule certitude : ne jamais savoir où il dormirait le soir. C’est le défi hors norme qu’a relevé à l’automne 2025 Alban Pellegrin, 39 ans, aventurier et ancien candidat de Koh-Lanta. Frappant chaque soir à la porte d’inconnus pour demander le gîte et le couvert, il a fait de cette aventure un hommage à sa mère, décédée d’un cancer du poumon en 2023. De ce périple, marqué par les rencontres, la solidarité et le dépassement de soi, est né un livre, J’ai couru chez vous, paru le 14 octobre aux éditions Flammarion. Une expérience profondément humaine, mais aussi spirituelle, qu’il raconte à Aleteia.

Aleteia : À l’automne 2025, vous vous êtes lancé un défi hors norme : courir 72 marathons en 72 jours, à travers la France, en dormant chez l’habitant. Comment est née cette idée ?

Alban Pellegrin : Chaque aventure se nourrit de celles qui l’ont précédée et des expériences que nous avons eu la chance de vivre. Pour ma part, j’ai eu l’opportunité de participer à Koh-Lanta en 2015 et en 2018, avant de réaliser des documentaires intitulés Amateurs, dans lesquels je faisais découvrir une culture à travers son sport national, notamment en Thaïlande et au Sénégal. Au fil de ces expériences, j’ai ressenti le besoin de créer ma propre aventure, une aventure qui me ressemble. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un tour de France porteur de sens, reliant les quatre points cardinaux de l’Hexagone à travers un défi un peu fou : courir 72 marathons en 72 jours. Mais ce défi sportif s’est rapidement transformé en une véritable aventure humaine, avec la volonté d’aller à la rencontre des autres. Je suis convaincu que, pour apprendre à se connaître soi-même, il faut d’abord découvrir les autres. C’est dans cet esprit que j’ai entrepris cette longue et belle introspection. Cette aventure avait également une dimension plus personnelle, liée à la disparition de ma mère, emportée par un cancer du poumon il y a quelques années. La perte d’une mère suscite de profonds questionnements intérieurs. La marche, la course et le contact avec la nature m’ont semblé être des moyens privilégiés pour tenter d’y répondre. J’ai donc choisi d’associer à ce défi la Fondation du Souffle, qui lutte contre les maladies respiratoires, notamment le cancer du poumon, la mucoviscidose, l’asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Une cagnotte a été ouverte le jour de mon départ et a permis de récolter 32.000 euros pour la fondation à l’issue de cette aventure.

Hugo Lorentz/Alban Pellegrin

Plus de 3.000 kilomètres parcourus, des dizaines de milliers de mètres de dénivelé, près de 45 kilomètres par jour en moyenne… Comment le corps encaisse-t-il une telle épreuve ?

Pour que le corps puisse encaisser une telle épreuve, il faut avant tout faire preuve de patience. L’homme, avec un grand H, est l’animal le plus endurant au monde. Encore faut-il lui laisser le temps de s’adapter. Les douleurs que rencontrent certains coureurs, comme le syndrome de l’essuie-glace ou du tenseur du fascia lata (TFL), surviennent souvent lorsqu’ils sollicitent leur corps après une semaine fatigante ou une soirée un peu arrosée. Or, il faudrait au contraire privilégier la course lorsque l’on est en forme et savoir se reposer lorsque cela est nécessaire. Le corps humain doit progressivement s’habituer à une succession d’efforts et de traumatismes car il ne faut pas oublier que la course à pied, comme la marche, impose des contraintes physiques importantes. Comme me le répétait mon kinésithérapeute : "Si ton corps arrive à tenir les 10 à 15 premiers jours, tu pourras sûrement aller au bout, parce que le corps est une éponge, il emmagasine." Durant cette aventure, j’ai évidemment ressenti des douleurs. Mais il est essentiel de savoir les distinguer des véritables blessures, qui peuvent, elles, compromettre la poursuite du défi.

Hugo Lorentz/Alban Pellegrin

Y a-t-il eu un moment où vous avez vraiment pensé ne pas pouvoir aller au bout ?

C’est lorsque les douleurs apparaissent que le doute commence à s’installer. Mais j’ai eu la chance d’être particulièrement bien entouré. Dès qu’une douleur se manifestait, je croisais un kinésithérapeute, un ostéopathe ou simplement des personnes qui m’apportaient leurs conseils, leur soutien et, surtout, beaucoup d’amour. Cette présence humaine a été précieuse et m’a permis de poursuivre mon aventure malgré les difficultés.

«J’ai découvert une France des villages, une France des régions, mais aussi une France gastronomique. Autant de rencontres et de découvertes qui me font dire, que malgré les difficultés que traverse notre pays et les inquiétudes qu’elles suscitent, il reste encore tant de belles choses à vivre et à espérer pour demain.»

Au fil de votre périple, les kilomètres semblent finalement s’effacer derrière les rencontres. Vous racontez une immense chaîne de solidarité, des confidences parfois très intimes, des inconnus qui vous ouvrent leur porte. Que vous a appris cette aventure ?

Cette aventure m’a appris qu’il existe bien plus de bienveillance qu’on ne l’imagine. Des amis qui revenaient de voyages en Asie ou en Amérique latine me racontaient souvent à quel point les habitants de ces pays, malgré le peu de moyens dont ils disposent, faisaient preuve d’une immense générosité. J’ai simplement envie de rappeler qu’en France aussi, il existe des personnes qui, qu’elles aient beaucoup ou peu, donnent tout autant. La seule différence tient peut-être à une histoire de porte. Dans certains pays d’Asie ou d’Amérique latine, les échanges semblent plus spontanés : les sourires, les regards et les visages s’offrent immédiatement à nous. En France, dans le climat parfois morose que nous traversons, il existe davantage de barrières. Il faut oser frapper aux portes et découvrir ce qui se cache derrière. Bien sûr, on n’est pas toujours accueilli à bras ouverts. Il faut prendre le temps de discuter, d’apprendre à se connaître. Dans une société où le débat prend souvent le pas sur le dialogue, j’ai voulu privilégier l’échange.

Tout n’a pas toujours été rose durant cette aventure. J’ai essuyé de nombreux refus, mais ils font aussi partie intégrante de l’expérience. J’ai découvert une France des villages, une France des régions, mais aussi une France gastronomique. Autant de rencontres et de découvertes qui me font dire, que malgré les difficultés que traverse notre pays et les inquiétudes qu’elles suscitent, il reste encore tant de belles choses à vivre et à espérer pour demain.

Alors que certains vous qualifient de courageux pour avoir ainsi parcouru la France, vous affirmez dans votre ouvrage que les véritables courageux sont ceux qui vous ont ouvert leur porte. Pourquoi ?

Bien sûr que ce sont eux les plus courageux ! Parce qu’en France, les mots "étranger" ou "inconnu" ont souvent une connotation négative, alors qu’ils ne devraient pas en avoir. Je me souviens notamment de cette mère franco-sénégalaise qui m’a confié un soir : "Alban, si je t’ai accueilli chez moi ce soir, ce n’est pas pour toi, mais pour mon fils de 12 ans, qui est effrayé à l’idée qu’un inconnu puisse dormir chez nous. Mon objectif, c’est de lui faire changer d’avis grâce à ta présence. Depuis leur plus jeune âge, on apprend à nos enfants à se méfier des inconnus, mais je veux lui montrer que l’autre peut aussi nous apporter beaucoup." Je crois que c’est l’un des enseignements essentiels à retenir de mon aventure. Bien sûr, je ne nie pas avoir parfois été reçu de manière un peu véhémente, mais cela fait aussi partie de l’aventure. Pour prendre pleinement conscience de l’accueil et de la générosité des gens, il faut aussi accepter de ne pas toujours être bien reçu et savoir passer à la porte suivante. Il ne faut jamais s’arrêter devant une porte fermée, mais toujours garder l’espoir que la prochaine sera la bonne.

De nombreuses portes se sont effectivement ouvertes à vous, notamment celle de la maison du pèlerin du Mont-Saint-Michel, où vous avez été accueilli par Don Pierre, recteur du sanctuaire. Cette halte a-t-elle donné une dimension spirituelle à votre périple ?

Cette dimension spirituelle était présente dès le premier jour. Lorsque je raconte mon aventure, il m’arrive souvent d’employer le pronom « on », ce qui suscite parfois l’étonnement de mes interlocuteurs : "Mais vous n’étiez donc pas seul ?". Si, bien sûr, mais j’avançais aussi avec mes croyances, mes convictions et ma propre forme de prière. Cette spiritualité pouvait simplement prendre la forme d’une pensée pour un proche ou d’une réflexion plus philosophique…

Avec le recul, diriez-vous que votre voyage a été une forme de pèlerinage ?

Évidemment ! D’ailleurs, j’ai emprunté de nombreux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle au cours de mon périple. Lorsque j’ai traversé la baie du Mont-Saint-Michel, j’étais accompagné d’un guide exceptionnel qui m’a raconté l’histoire des ailes d’ange. C’est aussi pour cette raison que je parle de spiritualité car tout au long de cette aventure, elle était bien présente. Sylvain Tesson avait intitulé l’un de ses livres Sur les chemins noirs. Moi, ce sont en quelque sorte mes "chemins blancs" que j’ai parcourus. J’aime aussi le petit clin d’œil à mon nom de famille, Pellegrin. Au départ, j’avais même envisagé d’appeler cette aventure "Mon pèlerinage à moi", en jouant sur mon patronyme.

Vous pensiez partir seul, mais finalement, vous ne l’avez été que rarement. Votre parcours a été ponctué de rencontres et de messages de soutien sur les réseaux sociaux. Mais vous évoquez aussi la présence de votre mère à vos côtés. Avez-vous eu le sentiment qu’elle vous guidait ?

C’est vrai que je suis parti seul. Je me revois encore, le premier jour, sur la plage de Bray-Dunes, dans le Nord, sans personne à mes côtés. Mais au fil des semaines, mon aventure a pris des airs de Forrest Gump. Des personnes ont commencé à me rejoindre sur le chemin pour courir avec moi. Pourtant, une seule m’a accompagné tout au long de ce périple : ma petite maman. J’ai ressenti sa présence à travers de petits signes. Je me souviens particulièrement d’une journée dans les Pyrénées, alors que je marchais seul. C’était un moment très difficile. Avec près de 2.400 mètres de dénivelé positif, je ne faisais pratiquement que grimper et progressais beaucoup plus lentement que sur un terrain plat. Ma montre m’indiquait une arrivée prévue à 23 heures et je commençais à douter de ma capacité à atteindre ma destination. C’est alors qu’un petit oiseau s’est mis à me suivre. Il est resté près de moi pendant toute l’ascension et ne s’est éloigné qu’au moment où j’ai entamé la descente. Ma mère me disait toujours : "Si un jour tu vois une pie, tu penseras à moi." Pourtant, cet oiseau ne ressemblait pas à la pie noire et blanche que l’on connaît habituellement. Le soir même, en racontant cette rencontre à une personne, celle-ci m’a expliqué qu’il s’agissait d’une pie-grièche. J’ai trouvé ce clin d’œil et ce symbole magnifiques.