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Prêtre et héros de la Grande Guerre, William Doyle sera-t-il bientôt canonisé ? Dimanche 18 octobre, une messe a été célébrée en la cathédrale de Mullingar, en Irlande, afin de clôturer l’enquête diocésaine qui appuie une demande en canonisation de ce prêtre irlandais, mort au combat dans les tranchées.

“Nous croyons que la vie et la mort du Père Willie revêtent une immense importance pour l'Église”, a témoigné auprès du média RTE le postulateur diocésain, le père John Hogan. “Son désir d’offrir sa vie” et son dévouement “offrent un exemple de charité universelle”, a encore déclaré le père Hogan, qui affirme que le père Doyle peut ‘être considéré comme un artisan de paix”.

Mais qui était le père William (surnommé Willie) Doyle ? Né à Dalkey, dans le comté de Dublin, en 1873, il est le benjamin d'une famille de sept enfants. Il fait ses études en Irlande et au Ratcliffe College, à Leicester. À 18 ans, il entre au noviciat de la Compagnie de Jésus. Ordonné prêtre en 1907, il passe alors plusieurs années en tant que missionnaire, parcourant les îles Britanniques de paroisse en paroisse.

Lorsqu’il décide de s’engager en tant qu' aumônier militaire de la 16e division irlandaise, la guerre avec l’Allemagne fait rage depuis plus d’un an. Il débarque en France en 1915 avec les Royal Irish Fusiliers et part à plusieurs reprises au front, au cours des batailles les plus meurtrières, comme celle de la Somme. À maintes reprises, il manque de peu de perdre la vie en allant secourir des hommes tombés au champ de bataille. Dans la boue, au milieu d’un charnier humain et parfois sous un nouveau déluge de feu, il leur apporte les derniers sacrements et un peu de réconfort. Les jésuites irlandais assurent que ses camarades le décrivaient comme un aumônier intrépide.

Mort au combat, en homme de paix

Deux ans après son engagement, alors qu’il se trouve une fois de plus sur le champ de bataille, le père Doyle est soufflé par un obus allemand. Il venait en aide à deux officiers mourants : le sous-lieutenant Arthur Green et le sous-lieutenant Charles Marlow, selon le Irish Times. Il avait parcouru le no man’s land une fois encore, “tel un ange de miséricorde”, et serait mort alors qu’il oignait l’un des blessés. C’était le 16 août 1917, lors de la troisième bataille d’Ypres en Belgique. 450.000 à 850.000 hommes, tous camps confondus, périrent dans cet enfer.

Le corps du père Doyle, comme beaucoup d’autres, n’a jamais été retrouvé. Mais son courage et son amour du Christ ne furent jamais oubliés. Il reçut la Croix militaire à titre posthume, mais n’obtint cependant pas la Croix de Victoria Selon le Musée national d'Irlande, ce refus étant “sans doute dû à la “triple disqualification liée à son appartenance à la nation irlandaise, catholique et jésuite””, selon l’association de soutien à la cause en canonisation du père Doyle.

Déclaré Serviteur de Dieu, sa cause en canonisation est officiellement ouverte le 20 novembre 2022, en Irlande, par Mgr Tom Deenihan, évêque de Meath. Les résultats de l’enquête canonique, constituée de 4.000 pages de documentation, seront envoyés le mois prochain au Dicastère pour les causes des saints à Rome.

Plusieurs étapes