Sous les pavés, la tyrannie des désirs

Les quelques lycéens qui ont cru pouvoir manifester en musique ont vite été rattrapés par la bataille contre les pillages et le chaos. Platon avait prévenu, rappelle la philosophe Marianne Durano : faute d’éducation — et sans doute de musique — la démocratie sombre dans la tyrannie de la violence.

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Vous les avez sans doute aperçus en marge des manifestations lycéennes, brandissant là un violon, ici une trompette, étonnant orchestre militant venu soutenir en fanfare leurs petits camarades. Avengers, Pirates des Caraïbes, l’Internationale : le répertoire est volontairement populaire et l’orchestre ouvert à tous. L’enseignante en moi avoue avoir ressenti un petit frisson de fierté en voyant ces jeunes gens cultivés et engagés, narguant les CRS casqués à coup de baguettes de chef d’orchestre (et quoiqu’on pense des opinions politiques de ce dernier). Faire descendre la culture dans la rue, mêler joyeusement les codes et les styles, le tout en réclamant davantage de professeurs : franchement, c’était beau. Il faut dire que l’Orchestre philharmonique du Nouveau Monde, car c’est son nom, n’en est pas à son coup d’essai. Fondé en 2020 par une bande d’amis qui voulaient soutenir en musique les luttes sociales et climatiques, il avait déjà joué en 2022 au pied d’un glacier en train de fondre, en compagnie de la militante écologiste Camille Étienne. Plus de profs, moins de pollution : voilà un programme qui avait tout pour me séduire. Pourtant, en quelques jours, il semble qu’on ait changé de disque : au son des violons a succédé le bris des glaces, et le bruit des bottes.

La vertu politique de la musique

Platon, dans le livre II des Lois, estime que l’apprentissage de la musique devrait être obligatoire pour former les futurs citoyens. La musique, en effet, est un "discours nu" qui agit directement sur l’âme, tout en créant un fort sentiment d’unité entre les auditeurs, et a fortiori entre les musiciens. En ce sens, elle est une puissance éminemment politique. Dans La République, Platon écrit ainsi : "Si la musique est la partie maîtresse de l’éducation, n’est-ce pas parce que le rythme et l’harmonie sont particulièrement propres à pénétrer dans l’âme et à la toucher fortement […] ?" (République, III, 401 c-402 a). La musique est politique parce qu’elle crée un lien vivant entre ceux qui la partagent, mais également parce qu’elle forme l’âme de ceux qui l’écoutent.

«La musique crée un espace politique où les idées et les émotions circulent bruyamment et joyeusement.»

Elle joue ainsi un rôle qui est aussi celui de l’école : unir et former, unir grâce à la formation. Nos jeunes lycéens, au contraire, dénoncent un système scolaire qui divise, qui met en concurrence, qui isole parfois, et où le numérique — Parcoursup et ses mystérieux algorithmes, Pronote et ses incessantes mesures de performance — déshumanise et dévitalise l’enseignement. Que cette contestation se fasse en musique est non seulement un hommage inconscient à Platon, mais une remise en cause radicale des clichés que l’on se fait de cette jeunesse — abrutie d’écrans, politiquement désinvestie, culturellement appauvrie. L’art, et en particulier la musique, rassemble encore les foules sur la place publique. Mieux, elle crée un espace politique où les idées et les émotions circulent bruyamment et joyeusement.

La démocratie irascible

Samedi, pourtant, pendant que la police gazait mon fameux orchestre, c’est une autre musique qui résonnait dans les rues de France. Platon, toujours lui, nous avait pourtant avertis : quand on néglige son éducation, "l’homme démocratique" devient un être irascible, emporté par ses passions et ses appétits, jaloux et frustré de ne pouvoir toujours les assouvir. C’est sur un tel terreau, nous alerte Platon, que prospère la tyrannie. La démocratie, affirme-t-il, tend à engendrer trois catégories d’individus : les plus "paresseux et dépensiers" finissent par prendre le pouvoir, en prélevant l’argent des plus riches pour le redistribuer aux plus pauvres, tout "en gardant bien sûr pour eux-mêmes la part la plus grande" (Ibid. VIII, 565a). Ce faisant, riches et pauvres accumulent colère et frustration, les uns d’être spoliés, les autres de recevoir des aumônes toujours insuffisantes. La division finit par engendrer le chaos, et le peuple, qui "a l’habitude de toujours choisir quelqu’un pour le placer à sa tête" finit par donner le pouvoir à un homme providentiel, qui deviendra bien vite un tyran.

«Le désir engendre la convoitise ; la convoitise engendre la frustration ; la frustration engendre le chaos ; le chaos engendre la tyrannie.»

La tyrannie des désirs