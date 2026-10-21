Six clés concrètes pour faire grandir la foi en famille

Entre le rythme effréné du quotidien et les multiples sollicitations, comment éveiller la foi des plus jeunes ? De la liturgie vécue à la maison aux rituels du soir, voici six pistes simples et inspirantes pour faire grandir la vie spirituelle au cœur du foyer.

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La foi se transmet moins par les grands discours que par les petits gestes du quotidien. Vivre une liturgie familiale, incarner la Parole de Dieu, lire des vies de saints... Autant d’occasions d’aider les enfants à découvrir la présence de Dieu dans leur vie. Sans chercher à tout maîtriser ni à instaurer une multitude de règles, les parents peuvent faire de la maison un lieu où la foi se vit naturellement, au fil des jours.

1 Vivre une liturgie familiale

Une intuition importante de la pédagogie de Maria Montessori, que Sofia Cavalletti a développée dans la Catéchèse du Bon Berger, est que l’enfant peut intérioriser ce qu’il découvre grâce au geste et à la répétition. La liturgie de l’Église est une action de grâce où le geste devient parole. En famille, la vie spirituelle trouve un ancrage concret et joyeux à travers des rituels tout simples comme installer un tissu de la couleur du temps liturgique, inviter un enfant à proclamer la Parole de Dieu pendant le temps de prière ou se rendre en famille dans un sanctuaire marial pour le premier samedi du mois.

2 Incarner la Parole de Dieu

Crèche vivante (France). Photo d'illustration Guillaume POLI I CIRIC

L’enfant aime manipuler, observer et reproduire ce qu’il a découvert. Lors des grandes fêtes, pourquoi ne pas représenter un passage de l’Évangile avec des figurines ou des ombres chinoises ? Pour une veillée de Noël, par exemple, cette mise en scène peut aider les plus jeunes à entrer dans le mystère de la Nativité. L’important est de leur laisser une certaine liberté tout en veillant à rester fidèle au récit biblique. L’enfant peut ainsi reprendre l’histoire à son rythme, la contempler et peu à peu se l’approprier.

3 Aider à entrer dans une prière personnelle

Aider un enfant à installer son propre coin prière, ne serait-ce que sur un bout d’étagère pour y placer sa crèche, ou lui offrir un chapelet à l’occasion de sa fête : autant d’attentions simples qui peuvent favoriser une prière personnelle. Pour les plus grands, un joli matériel de calligraphie est un cadeau utile pour copier au calme les versets d’Évangile et en savourer le message.

4 Proposer la lecture de vies de saints

– ALETEIA I MR

L’Église nous propose de nombreux saints, de tous âges et de toutes conditions, qui ont marché avant nous sur le chemin qui mène au Royaume de Dieu. Découvrir des figures auxquelles l’enfant peut s’identifier constitue un formidable encouragement à progresser. Grâce à la beauté des textes et des illustrations, comme à la qualité des chants, la collection « Graine de Saints » rend désirable et accessible ce chemin de sainteté.

5 Inviter à prier pour un prêtre ou un religieux

Confier à la prière d’un enfant un prêtre de son entourage ou un religieux que l’on connaît, même lorsqu’il est loin, c’est déjà entrer concrètement dans un compagnonnage spirituel avec lui. Cette prière devient ainsi une manière simple de se porter les uns les autres et peut éveiller l’enfant à la beauté de la vocation religieuse.

6 Vivre des retraites en famille

De nombreuses retraites familiales sont proposées tout au long de l’année à l’initiative des communautés religieuses ou mouvements d’Église. Moins connu, le colloque « Enfance et Sainteté » a lieu à la Toussaint dans un sanctuaire de France différent chaque année et il réunit différentes communautés religieuses qui prennent en charge les enfants pendant que les parents suivent des conférences. Les familles peuvent ainsi découvrir les multiples visages de l’Église et la beauté de son unité.