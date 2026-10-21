Robes de mariée 2027 : les tendances à ne pas manquer

Avis aux futures mariées : la saison 2027 est officiellement ouverte ! Les créateurs viennent de dévoiler leurs collections de robes au grand public. Aleteia s’est empressé de dénicher les perles rares. Voici une sélection de quelques coups de cœur.

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Le blanc. Symbole de pureté, d’élégance et de lumière, une couleur qui s’impose comme une évidence pour habiller la femme qui s’apprête à vivre l’un des jours les plus importants de sa vie. La tenue de mariage n’a cessé d’évoluer au fil des siècles. D’abord de couleur, puis issue de la garde-robe quotidienne, elle devient progressivement une tenue pensée exclusivement pour le grand jour. Au gré des essayages, le rêve de petite fille prend forme. Rouleaux de tissus, croquis gribouillés sur le coin d’une feuille et machines à coudre côtoient miroir, escarpins et fauteuils confortables.