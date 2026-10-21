Robes de mariée 2027 : les tendances à ne pas manquer

Avis aux futures mariées : la saison 2027 est officiellement ouverte ! Les créateurs viennent de dévoiler leurs collections de robes au grand public. Aleteia s’est empressé de dénicher les perles rares. Voici une sélection de quelques coups de cœur.
Le blanc. Symbole de pureté, d’élégance et de lumière, une couleur qui s’impose comme une évidence pour habiller la femme qui s’apprête à vivre l’un des jours les plus importants de sa vie. La tenue de mariage n’a cessé d’évoluer au fil des siècles. D’abord de couleur, puis issue de la garde-robe quotidienne, elle devient progressivement une tenue pensée exclusivement pour le grand jour. Au gré des essayages, le rêve de petite fille prend forme. Rouleaux de tissus, croquis gribouillés sur le coin d’une feuille et machines à coudre côtoient miroir, escarpins et fauteuils confortables.
Depuis quelques années, de nombreuses marques françaises se réinventent pour s’adapter à toutes les attentes : prêt à porter, semi-mesure ou sur-mesure. Pour les futures mariées en quête de simplicité ou pressées par le temps, elles proposent un dressing complet à prix doux, s’adaptant ainsi à chaque budget, délai ou envie. Certaines robes, parfaites pour la réception, peuvent être imaginées accompagnées d’une étole ou d’un châle pour couvrir les épaules lors de la messe. Une fois achevée, la robe dépasse les attentes initiales pour révéler une émotion, une évidence. La robe n’est ainsi plus simplement une création, elle devient un souvenir. Une robe pensée pour être portée un jour, mais gardienne silencieuse d’un souvenir pour toute une vie !