À l’approche de l’hiver, le père Pierre-Alain Lejeune, prêtre en Gironde, s’inquiète de voir ses ruches se vider. Conscient qu’il ne pourra pas toutes les sauver, cette épreuve bouleverse son regard sur le monde. Les abeilles lui rappellent que le vivant ne se possède pas, que la douceur est une force et que la conversion est une quête continuelle.

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En Gironde, le père Pierre-Alain Lejeune, 53 ans, est connu pour sa double casquette : depuis bientôt neuf ans il pratique l’apiculture. Simple activité qui lui permet de "garder les pieds sur terre" à l’origine, elle est progressivement devenue une école de patience, de douceur et de conversion intérieure. Mais le père Lejeune n’a pas fini d’apprendre : en cet automne 2026 ses ruches sont particulièrement touchées par les changements climatiques.

Chaos au sein des ruches

Comme de nombreux apiculteurs, le père Lejeune est dérouté. "C’est la première année que mes ruches sont aussi faibles. Je n’ai jamais vu ça", confie-t-il à Aleteia. Une situation particulièrement alarmante qui fait suite aux canicules de juin. En effet, elle compromet la ponte des abeilles d’hiver de la reine et la constitution des réserves pour la période. À cela s'ajoutent également des hivers de plus en plus doux qui compliquent la lutte contre le varroa, un acarien parasite des abeilles, ainsi que le frelon asiatique.

Mais le père Lejeune n’entend pas baisser les bras : "J’ai l’intention de continuer". "Je booste et nourris mes abeilles comme je peux" nous raconte l’apiculteur soucieux de la manière dont elles vont affronter l’hiver. "J’ai actuellement 11 colonies et je m’attends à en perdre plusieurs". Pour le père Lejeune, l’apiculture est devenue "un combat permanent".

Une passion née d’une amitié

Rien ne prédestinait le père Lejeune à devenir apiculteur. "L’apiculture ? Une histoire d’amitié !" assure le père Lejeune. Depuis qu’un de ses amis apiculteur l’a "poussé" à venir l’aider, le père Lejeune n’a pas, un seul de ses lundi, quitté ses ruches ! Une invitation arrivée à une période où "le besoin d’avoir une activité qui rapproche de la Terre, qui ancre dans le concret" est impérieux. L’apiculture lui permet alors d’habiter sa prêtrise autrement.

Activité lancée à Saint Médard en Jalles, puis poursuivie à Libourne, il compte aujourd’hui "12 ruches, un chiffre symbolique". L’apiculture est très vite devenue une affaire de paroisse. À son arrivée à Libourne, les paroissiens l’attendaient de pied ferme : "Ils m’ont proposé leurs jardins pour mes ruches !" Touché, le père Lejeune rappelle pourtant que par le passé la majorité des prêtres pratiquaient une activité agricole, qui s’est perdue avec le temps. "C’est important pour les paroissiens que le prêtre ait une passion, du goût pour telle ou telle chose de la vie. On le connaît pour ça. Je trouve ça beau !"

Du miel essentiellement donné lors de baptêmes, mariages où lorsqu’il est reçu chez des gens. "Le miel a un côté sympathique et naturel. C’est un truc personnel que je partage", dit-il convaincu de l’impact que cela peut avoir. L’apiculture devient ainsi une manière de tisser du lien.

Contempler les abeilles : une conversion

Entre deux rendez-vous, le père Lejeune aime s’asseoir 5 min pour contempler ses abeilles. "C’est un lieu qui m'inspire, notamment pour mes homélies." Des créatures qui tiennent une place importante dans la tradition chrétienne, notamment dans la Création.

Mais ce qui frappe surtout l’apiculteur, c’est la manière dont l’abeille entre en relation avec la nature. "Elle visite une fleur mais ne l'arrache pas. Elle lui fait du bien. Elle reçoit quelque chose de la fleur, et en même temps elle contribue à la vie de ce qui l’entoure", souligne-t-il avec douceur. Comme l’illustre l’abeille, ce qu’on reçoit on peut également le donner. De même que ce que l’on reçoit de Dieu n'est pas destiné à être gardé pour soi, mais à porter du fruit.

L’apiculture exige de respecter le rythme des abeilles mais "surtout beaucoup de douceur dans nos gestes". Une activité devenue une réelle "école de maîtrise de soi" déclare le curé. Il va même plus loin, il y perçoit l’expression de la rencontre : "Qu’est ce qui se joue lorsque nous entrons en relation avec quelqu’un ?", s’interroge-t-il. "Comment nous approchons-nous de l’autre ? Faisons-nous preuve de douceur, de patience ?"