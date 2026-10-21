Alors qu’un projet de loi doit prochainement encadrer la GPA aux Pays-Bas, le Premier ministre Rob Jetten et son compagnon Nicolás Keenan ont annoncé le 19 octobre sur les réseaux sociaux attendre leur premier enfant avec le recours à cette pratique.

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"Une petite personne très spéciale va bientôt arriver. À bientôt en 2027, petit bout !" ont écrit lundi 19 octobre sur Instagram Rob Jetten et Nicolás Keenan, une échographie à la main. Le Premier ministre néerlandais, âgé de 39 ans, et le joueur de hockey d’origine argentine ont ainsi annoncé attendre leur premier enfant au printemps prochain, dans le cadre d’une gestation pour autrui (GPA).

Pour cette grossesse, le couple fait intervenir deux femmes, une donneuse d’ovocytes et une mère porteuse. Selon le parti de Rob Jetten, D66, toutes deux sont des amies qui ont déjà leurs propres enfants. "Il ne s’agit pas ici d’une gestation pour autrui commerciale. La mère porteuse et la donneuse d’ovocytes sont des connaissances personnelles de Jetten et Keenan", a précisé le parti dans un communiqué. D’après D66, les deux femmes seraient "heureuses de pouvoir aider les deux futurs pères à concrétiser leur désir d’avoir un enfant".

La GPA autorisée à titre "altruiste"

Aux Pays-Bas, la gestation pour autrui est autorisée à condition que la mère porteuse ne soit pas rémunérée. La législation autorise ainsi une GPA dite "altruiste". Dans le cas de Rob Jetten et Nicolás Keenan, la mère porteuse, identifiée sous le prénom de Lisa, a elle-même expliqué les raisons de sa démarche. "La gestation pour autrui m’apparaît comme une manière très particulière de contribuer à faire du rêve de nos chers amis une réalité", a-t-elle déclaré.

En couple depuis plusieurs années, le Premier ministre néerlandais et le joueur de hockey se sont fiancés en novembre 2024. Leur annonce intervient alors qu’un projet de loi visant à mieux encadrer la GPA doit être examiné par le Parlement dans les prochains mois. La coalition gouvernementale étant minoritaire, Rob Jetten espère toutefois obtenir le soutien d’autres formations politiques pour faire évoluer la législation.

La GPA : "un service négociable" ?

Sur la gestation pour autrui, Léon XIV a, de son côté, exprimé à plusieurs reprises une opposition claire. En janvier 2026, dans son discours au Corps diplomatique, le Pape dénonçait une pratique qui "transforme la gestation en un service négociable". Selon le pontife, celle-ci porte atteinte à la dignité de l’enfant, susceptible d’être réduit à un "produit", ainsi qu’à celle de la mère, dont le corps et le processus de procréation peuvent être instrumentalisés.