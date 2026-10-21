Ni jeunes, ni vieux, bien au contraire

Dans la démagogie politique ou pastorale, les "jeunes" sont à la fois une espèce protégée, un peuple idéalisé et une Espérance de substitution, constate l’écrivain Henri Quantin. Des jeunes qui sont souvent bien vieux dans leur tête.

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"Je me demande ce qui est arrivé à un moment donné, quelle espèce de maléfice a pu frapper notre génération pour que soudain, on ait commencé à regarder les jeunes comme les messagers d’on ne sait quelle vérité absolue. Les jeunes… Les jeunes… Les jeunes. On eût dit qu’ils venaient d’arriver dans des navires spatiaux." Extraordinaires paroles de Fellini, que rapporte Alain Finkielkraut dans le Figaro. Les navires spatiaux sont devenus des poubelles, comme si Star Trek avait été corrigé par Beckett, mais l’envoûtement dure toujours : le mot "jeune" n’a rien perdu de son pouvoir magique.

"À chaque décision, à chacun de mes choix, je me poserai cette seule question : est-ce que c'est juste et est-ce que c'est pour les jeunes ?", déclarait François Hollande à peine élu. "Il faut s’adresser aux jeunes", complète le paroissien qui craint l’église vide, avant de se jeter sur les deux seuls adolescents présents pour les agresser — pardon, les accueillir — en leur criant "Moi, j’aime les jeunes, vous savez". Dans la démagogie politique de Jean-Luc Mélenchon comme dans les stratégies épuisées des sacristies, les "jeunes" sont à la fois une espèce protégée, un peuple révolutionnaire idéalisé et une Espérance de substitution.

Jeune, c’est-à-dire conformiste

Peut-être n’y a-t-il pas plus grande liberté, aujourd’hui, que celle de refuser l’embrigadement sous cette bannière. De là un choc joyeux devant un mea culpa provocateur d’Alain Finkielkraut à propos de ces années d’adolescence : "À cette époque, j’étais jeune, c’est-à-dire conformiste. Je suivais le mouvement, je faisais comme tout le monde, je m’indignais comme on s’indignait, je me révoltais comme on se révoltait." Et Finkie d’ajouter une fulgurance inaudible des jeunistes de tout bord : "Et puis, grâce aux livres, j’ai précocement vieilli." Si les moyens supplémentaires réclamés pour l’Éducation nationale servent à graver cette phrase à l’or fin dans toutes les salles de classe, je veux bien devenir mécène à vie. Pour qui aurait besoin d’une explication, vieillir, en l’occurrence, signifie ici s’arracher "à la glu générationnelle" et apprendre à penser par soi-même.

Avant Alain Finkielkraut, Pierre Desproges avait déjà commis le crime suprême en écrivant, au cœur des années Jack Lang, une chronique intitulée : "Non aux jeunes." Sous la forme cynique qu’il affectait, il y désacralisait joyeusement "la dévotion frileuse" dont bénéficiait "la frange la plus totalement parasitaire de la population". Mais surtout, il avait l’immense mérite de signaler l’ineptie qui consiste à regarder "les jeunes" comme une catégorie unifiée, supposément dotée des mêmes goûts politiques (tendance barricade), festifs (tendance boîte de nuit) ou liturgiques (tendance guitare électrique). Aussi Desproges tenait-il à signaler qu’il détestait déjà "les jeunes" quand il était jeune lui-même.

L’obsession du lendemain

La cohérence invite bien sûr à appliquer la même logique à la catégorie des "vieux", certes généralement perçue comme moins flatteuse, voire exigeant l’euphémisme. Au passage, le jour où dire "les jeunes" sera jugé aussi déplaisant que dire "les vieux", je veux bien me mettre à parler des "seniors" ou des "personnes âgées" (comme si les autres étaient sans âge). Pour qui a compris une bonne fois que "le temps ne fait rien à l’affaire" (merci Brassens !) et qu’il y autant de jeunes crétins que de vieux cons, nous proposons un critère de discernement plus personnel. Est "vieux" — dans un sens péjoratif non lié à l’âge — celui qui se préoccupe essentiellement de son avenir. De fait, le lycéen qui se demande dès la seconde s’il pourra être pris en prépa avec 14,67 de moyenne — moyenne que lui réclame anxieusement sa mère chaque semaine, pour la comparer avec celle des enfants de ses amies pendant leurs cafés connectés — ressemble à s’y méprendre à la retraitée en bonne santé qui s’inquiète sans cesse du prix que lui coûtera sa maison de retraite.

La jeunesse véritable ? Celle qui, à 15 ans comme à 90, a fait sienne la leçon cent fois répétée par l’Évangile : "Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même", "Regardez les oiseaux du ciel ; ils ne sèment ni ne moissonnent", "Cherchez d’abord le Royaume des Cieux", "Insensé, ce soir on te redemande ta vie…" Cela, la jeune martyre morte à douze ans, comme le saint pape mort à 84 ans, l’ont vécu pleinement.

Le Paradis aujourd’hui